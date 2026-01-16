新年特別企画！お子さまの可能性を見出すためのヒントがわかる『IQ（知能）テスト』を限定価格2,310円(税込)で受けられるチャンス！キャンペーンを1月31日(土)まで実施

株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/849_1_217f40242d4e9063ce61245c5002ea2a.jpg?v=202601160652 ]

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）が展開する知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)(https://www.childeyes.jp/)」では、3歳～小学2年生までのお子さまを対象に『IQ（知能）テスト』を1月31日(土)まで特別価格2,310円（税込）※1で受けられるキャンペーンを実施しています。

お子さまの結果イメージ。チャイルド・アイズでは結果を分析し、お子さまの特性をさらに伸ばします

『IQ（知能）テスト』は、お子さまの特性を分析し、さらに伸ばすことに役立ちます。「IQ」とは「知能指数」のことで絶対的な伸び（生活年齢）に対し、相対的な伸び（精神年齢）がどれくらいなのか・同年代の知能検査結果の平均値に対してどれくらいなのかが概念・図形・記号・記憶・思考の分野ごとに算出されます。

お子さまの特性や得意分野（概念・図形・記号・記憶・思考）をさらに知ることができる

その結果をもとに分析し、一人ひとりのお子さまの特性にあわせた五感（視覚・聴覚・臭覚・味覚・触覚）教育を通じて様々な刺激を与え、脳全体がバランスよく発達することを目指していきます。

幼児期は、思考が柔軟で吸収力が高い「ゴールデンタイム」とも言われています。2000年にノーベル経済学賞を受賞したヘックマン教授の研究では、習い事や早期教育が子どもの学習効果や知識の習得に大きく寄与することが明らかにされました。

日本でも、幼児教育の効果を科学的に検証するため、文部科学省が令和６年度から「幼児教育に関する大規模縦断調査」にて小学4年生までの学力や非認知能力※2の発達を追跡し、影響を検証する予定です。多様な幼児教育が提供される現在、お子さまの得意や不得意を理解したうえでお子さまにあった教育を選ぶことの重要性がますます高まっています。

※1 通常価格12,705円（税込）が2026年1月31日(土)まで限定で特別価格2,310円（税込）

※2 非認知能力：数値では測りきれない向上心・忍耐力・協調性などの能力

【チャイルド・アイズ 『IQ（知能）テスト』 概要】

■会場：

お近くのチャイルド・アイズの教室にて実施いたします

■実施日・所要時間：

個別にテスト日程を設定いたします

※IQ（知能）テストの所要時間はお子さまの年齢により異なります。30～60分程度の予定です

■内容：

チャイルド・アイズでは、お子さまとテスト担当講師が1対1で行う肥田式を採用しています。

初めに挨拶やウォーミングアップの会話をしてリラックスした後、絵を見ながら答えるテストなどを行い、お子さまの得意分野（概念・図形・記号・記憶・思考）を把握します。1対1形式の肥田式は、

動作性（行動で答える）のみでなく言語性（言葉で答える）からも子どもの個性を見抜くことができるという特長があります。

■対象者：

3歳～小学2年生（すでにチャイルド・アイズにお通いのお子さまは対象外です）

■参加費：

特別価格2,310円（税込）

■申込受付締切：

2026年1月31日(土)まで

■申込方法：

キャンペーンサイト（ https://pr1.yarukiswitch.jp/ce/iqtest2026 ）よりお申し込みください

お子さまの個性と「考える楽しさ」を大切にするチャイルド・アイズでは、幼少期であっても無理なくチャレンジする意欲を引き出すレッスンを行っています。チャイルド・アイズの各教室では、無料体験レッスンや教室見学も常時受け付けております。

チャイルド・アイズ(R)

1歳半から小学6年生を対象に、知能育成（知育）と受験対策を提供する幼児教室

特徴：

１．知能育成と幼児心理学に基づく教育：

「考える遊び」を通じて記号（おと・いろ・かず）・図形（かたち・空間）・概念（ことば・ことばの意味）を学び、バランスのよい脳の成長を促す。

２．学びの土台をつくる：

「受け入れる」「考える」「表現する」というプロセスを通じて、「思考力」「読解力」「表現力」に強いお子さまを育てる

３．受験対策の専門性：

幼稚園・小学校受験の受験対策コースでは、個々に合わせた指導で第一志望合格を目指す

４．高校・大学受験でも求められる思考力の育成：

小学生向け中学校受験準備「思考力アドバンスコース アストルム」は、中学校受験の準備だけでなく、高校・大学受験でも求められる力とひらめきを養う

公式サイトURL: https://www.childeyes.jp(https://www.childeyes.jp)

