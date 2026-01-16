徳永英明、ニューアルバム『COVERS』に収録される楽曲のオリジナルアーティスト達からのコメントを公開！根本要、吉井和哉、玉置浩二、AIから絶賛のコメントが到着

日本コロムビア株式会社

唯一無二のハスキーボイスで時代を彩ってきた徳永英明が、満を持して放つ珠玉のカヴァーアルバム『COVERS』。1月21日のリリースを前に、本作に収録される楽曲のオリジナルアーティスト達から、熱い想いのこもった祝福メッセージが届いた。デビュー40周年を迎える徳永英明が、今ファンに届けたい名曲たちをカヴァー。今回、アルバムに楽曲が収録される根本要（スターダスト☆レビュー）、吉井和哉、玉置浩二、AIの4氏より、徳永へのリスペクトと愛に溢れたコメントが寄せられた。

ニューアルバム『COVERS』は、大ヒットシリーズ「VOCALIST」の精神を受け継ぎながらも、より自由で開かれた選曲が特徴となっている。女性アーティストの名曲だけでなく、男性アーティストによる代表的楽曲も多数収録。スターダスト☆レビューの「夢伝説」、THE YELLOW MONKEYの「JAM」、井上陽水の「帰れない二人」、玉置浩二の「メロディー」など、自身が“いま届けたい”名曲たちをセレクトし、男女の枠を超えて“心に残る名曲”を純粋に歌い継ぐという、徳永英明の音楽家としての深化が表れている。これにより、『COVERS』は単なるカヴァーアルバムではなく、ジャンルや性別を超えた“歌の継承”と“再発見”の作品として新たな存在感を放っている。

また、発売日である1月21日18時に「夢伝説」のミュージックビデオがプレミア公開されることも決定した。こちらも是非チェックして欲しい。

『COVERS』オリジナルアーティストコメント公開HP：

https://columbia.jp/tokunagahideaki/covers_message.html

「夢伝説」ミュージックビデオ（1月21日18時公開）： https://youtu.be/qveBtW9XTQk

1月21日発売

徳永英明 『COVERS』

◆通常盤（CDのみ） \3,850（税込）COCB-42611

【収録曲】

1. 夢伝説

2.「いちご白書」をもう一度

3. 飾りじゃないのよ涙は

4. 帰れない二人

5. つぐない

6. JAM

7. メロディー

8. 見上げてごらん夜の星を

9. 海を見ていた午後

10. Story

徳永君とは彼がまだデビュー前からの付き合いで、たまたまディレクターが一緒だったので、スタ☆レビのライブもよく見に来てくれていたんだ。

その後に彼のデビュー曲「レイニー ブルー」を聴かせてもらった時は、ホント衝撃的だった。俺も徳永君もけっこうなしゃがれ系だけど、それをうまく活かすむっちゃいい曲で、「これ誰が書いたんだろう」って調べたら本人の作曲。

「すごいヤツが出てきたなぁ」って思ったのをよく覚えてる。

先日彼のライブを見に行った時に、突然歌い出した「夢伝説」。

今回、アルバムに収録するって聞いて真っ先に思ったよ。

「俺よりうまく歌うなよ」って。素晴らしい作品をありがとう。

スターダスト☆レビュー 根本 要

僕が日頃、YouTubeなどで日本のアーティストの方を検索して、その歌声に魅了されるマイリストの中に徳永英明さんがいます。

20代前半にアルバイトしていたカラオケパブでもお客様からリクエストされて歌わせていただいたことも多々あります。

独特の蒼い空気の中に漂う色気がとても好きなんです。八重歯を通過して届いてくるハスキーボイスは言わずもがなです。

その徳永さんがまさか「JAM」をカヴァーしてくださるなんて、、。

いつか僕の声がもう少しまともになった時に是非ご一緒させていただけたら思い残すことはございません。

吉井和哉

徳永英明様

徳ちゃん！玉置です。

祝40周年、素晴らしい！

おめでとう！

徳永英明が歌っているから、私もまだ歌い続けます。

「メロディー」歌ってくれてありがとう。

玉置浩二

徳永さんがストーリーをカバーしてくれたこと自体やばいです！

最初の「限られた時の中で」からさすがいい声にやられました。

こんな素敵に歌っていただいて感謝です！！！

AI

【初回限定盤A Blu-ray収録内容】

初回限定盤A（CD＋Blu-ray）

\7,150（税込）COZB-2302～3

■最新ミュージックビデオ「夢伝説」

■COVERSオリジナル映像「HIDEAKI TOKUNAGA COVERS SPECIAL SESSION」（約20分）

「COVERS」収録曲から『JAM』『帰れない二人』『「いちご白書」をもう一度』を徳永英明の声と坂本昌之氏のピアノで弾き語る

ここでしか見ることができない貴重なスペシャルライブ映像を収録。

徳永英明の「声」と長年彼のサウンドを支えてきた坂本氏の「ピアノ」だけという、「最小限かつ究極の構成」で描かれるスタイルは、張り詰めた緊張感と親密な空気が共存する極上の映像作品です。

徳永英明特有の「ハスキーで温かみのある歌声」と、坂本氏のピアノは歌声と対話するようにメロディを紡ぎ出し、楽曲の情景を鮮やかに浮かび上がらせます。

さらに各楽曲の解説を女優・関めぐみによるナレーションでお送りします。アルバムとは一味違った世界観をお楽しみください。

【初回限定盤B 2CD収録内容】

初回限定盤B（CD＋2CD）

\7,150（税込）COCB-42612～4

■ライブアルバムCD2枚組：「Concert Tour 2024 ALL BEST 3」

（完全盤・約97分）

2024年に開催された同ツアーライブ、待望のCD化。

全19曲（2024.9.14神奈川県民ホール 大ホール）

収録曲

1. 花 ～balada～

2. You and me

3. I LOVE YOU

4. 時の流れに身をまかせ

5. さよならの向う側

6. いい日旅立ち

7. 君をつれて

8. 永遠の果てに

9. レイニー ブルー

10. 最後の言い訳

11. 夢の続き

12. ROUGH DIAMOND

13. 情熱

14. Wednesday Moon

15. 別れのブルース

16. 恋の季節

17. 愛の讃歌

18. 壊れかけのRadio

19. もう一度あの日のように

◆アナログ盤（LP）

\5,500(税込) COJA-9574

【SIDE A】

1.夢伝説

2.「いちご白書」をもう一度

3.飾りじゃないのよ涙は

4.帰れない二人

5.つぐない

【SIDE B】

1.JAM

2.メロディー

3.見上げてごらん夜の星を

4.海を見ていた午後

5.Story

Hideaki Tokunaga Concert Tour 2026

【TOUR SCHEDULE 前半】

4月11日(土) J:COMホール八王子 開場15:00 開演16:00

4月25日(土) 大宮ソニックシティ 大ホール 開場15:15 開演16:00

4月26日(日) 栃木県総合文化センター メインホール 開場15:15 開演16:00

5月1日(金) フェスティバルホール 開場15:00 開演16:00

5月2日(土) フェスティバルホール 開場14:00 開演15:00

5月9日(土) 長良川国際会議場 メインホール 開場15:15 開演16:00

5月10日(日) 静岡市清水文化会館 マリナート 大ホール 開場15:15 開演16:00

5月16日(土) 昭和女子大学 人見記念講堂 開場15:15 開演16:00

5月17日(日) 昭和女子大学 人見記念講堂 開場14:15 開演15:00

6月5日(金) けんしん郡山文化センター 大ホール(郡山市民文化センター) 開場15:45 開演16:30

6月7日(日) 新潟県民会館 開場15:15 開演16:00

6月13日(土) 福岡サンパレス 開場15:15 開演16:00

6月14日(日) 福岡サンパレス 開場14:15 開演15:00

6月27日(土) ロームシアター京都 メインホール 開場15:45 開演16:30

6月28日(日) ロームシアター京都 メインホール 開場14:15 開演15:00

7月4日(土) 本多の森 北電ホール 開場15:15 開演16:00

7月11日(土) 仙台サンプラザホール 開場15:15 開演16:00

7月12日(日) 仙台サンプラザホール 開場14:15 開演15:00

7月19日(日) 愛知県芸術劇場 大ホール 開場15:45 開演16:30

7月20日 (月・祝) 愛知県芸術劇場 大ホール 開場14:15 開演15:00

■チケット料金(税込)

SSシート：\12,500 (ファンクラブ会員のみ購入可能、同行者は非会員可)

指定席：\11,000

■チケット枚数制限

1公演につき4枚まで

■注意事項

※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

※演出および会場警備の都合上、未就学児童のご入場はお断りさせていただきます。

※やむを得ない状況により、公演中止となる場合がございます。

その際は手数料を差し引いた金額を返金させていただきますので、何卒ご了承ください。

【Profile】

本名：徳永英明(とくながひであき)

※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間が空きます。

生年月日：昭和36年2月27日

出身地：福岡県柳川市生まれ／兵庫県伊丹市(中学～高校時代)

血液型：A型

1986年1月21日、シングル「レイニー ブルー」、アルバム「Girl」でデビュー。1987年にリリースされた4枚目のシングル「輝きながら…」で大ヒットを記録。

その後も「風のエオリア」「最後の言い訳」「夢を信じて」「壊れかけのRadio」など次々とヒット曲を発表。傍らテレビドラマや映画などでも活躍。

2005年、デビュー20周年に向けて制作された“女性アーティストの名曲をカヴァー”するというコンセプトで制作されたアルバム「VOCALIST」は、徳永がヴォーカリストという立場に徹し、言霊の素晴らしさを確かめながら、徳永の切なくて優しい繊細な歌声で紡ぐ魅力に溢れた作品としてロングヒット。進むべき新たな道を切り開いた。

かくして人気シリーズとなった「VOCALIST」は2015年までにシリーズ6作品まで達し、“カヴァーアルバム”という位置付けを変えるオリジナルブランドを作り上げた。

これまでに54枚のシングルと18枚のオリジナルアルバムを発表、コンサートツアーも精力的に行っている。

