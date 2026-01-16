ジャズピアニスト大林武司が主宰、ALI、DANZによる一夜限りの踊るジャズイベント『JAZZ & SOUL UNBOUND』東京・銀座BASE GRANBELL にて2/15開催！

株式会社c3ec-creations

銀座BASE GRANBELLにて行われる一夜限りの踊れるジャズイベント

世界的ジャズピアニスト大林武司（Tcash）によるキュレーションのもと、踊れるJAZZを掲げた音楽イベント『踊れ、ジャズナイト｜JAZZ & SOUL UNBOUND』が、2026年2月15日（日）に東京・銀座「BASE GRANBELL」で開催決定！ ジャズ／ソウル／ヒップホップ／エレクトロの4要素をジャズでクロスオーバー。グルーヴとライブ感をフロアで体感できる、踊れる一夜を届ける。

チケットは『チケットペイ』サイト(https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60393)にてご案内します。

JAZZ & SOUL UNBOUND

『踊れ、ジャズナイト｜JAZZ & SOUL UNBOUND』とは？

世代も嗜好も異なるミュージシャンたちが集い、アシッドな感性で躍動する“踊れるモダンジャズ”イベント--それが『踊れ、ジャズナイト｜JAZZ & SOUL UNBOUND』。ジャズ／ソウル／ヒップホップ／エレクトロの4つのエッセンスをJAZZで編み直し、音楽・カルチャー・ラグジュアリー、そして“ヒト”が交差する特別な一夜を立ち上げる。舞台は東京・銀座「BASE GRANBELL」。本イベントのキュレーションを手がけるのは、MISIAのバンドリーダーとしても知られ、映画音楽や楽曲提供をも行う世界的ジャズコンペで日本人初優勝を遂げたピアニスト、“Tcash”こと大林武司。

当日はNYで培ったビートメイク感覚とジャズのバックグラウンドを併せ持つ関ゆうか（ジョン・コルトレーン・アワード受賞）がオープニングを飾り、若手ジャズシーンの中核として注目を集める石川紅奈トリオが続く。さらに、次世代トランペッターでありヴォーカリストでもある寺久保伶矢と、精緻なサウンドメイクで支持を広げるNEWLYが共演し、この夜の“クロスオーバー”を決定づける。そして、LAと東京を拠点に世界のフロアを沸かせてきたDJ DANTZ、アニメ主題歌でも国内外に圧倒的支持を広げるALIが合流。“UNBOUND（解き放つ）”の名にふさわしいクロスオーバーで、熱量はさらに加速。ここでしか出会えないコラボに身を委ね、グルーヴのど真ん中へ。

--Let’s Dance, Let’s Drive.

イベント情報

踊れ、ジャズナイト JAZZ & SOUL UNBOUND

2026年2月15日（日）

OPEN 17:30／START 18:30／CLOSE 22:00

会場 BASE GRANBEL(https://basegranbell.jp/)L（東京都中央区銀座7丁目2番18号 グランベルスクエア B2F/B3F）

ドレスコード：Elegance Casual

SNSハッシュタグ：#踊れジャズナイト #UNBOUND #アンバン #アシッドジャズ

Curater

大林武司 （Tcash）

Artis

関ゆうか / 石川紅奈トリオ / 寺久保伶矢 × NEWLY

Special Guest

DANTZ / ALI

TICKET

●VVIP：\97,000 B3階メインダンスフロア

（BOXシート最大6名まで着席可・スパークリングワインボトル１本付き）

●VIP：\66,000 B3階メインダンスフロア

（BOXシート最大4名迄着席可・スパークリングワインボトル１本付き）

●バレンタインVIPペアシート2名：\43,000 B2階フロア

（ペア限定・上から見下ろす席になります・スパークリングワイングラス2杯付・B3Fダンスフロアとの行き来可）

●S席：1名\9,000 B2階フロア

(1ドリンク付・上から見下ろす席になります、B3Fダンスフロアとの行き来可能)

●スタンディング：1名\6,500 B3階メインダンスフロア

●U-23スタンディング*：\2,700 B3階メインダンスフロア

チケット購入先：【チケットペイ】(https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60393)

※チケットの購入は、チケットペイにてご案内。

※本公演はクラブハウスでの演奏形態となり、スタンディング中心のライブ形式となります。あらかじめご了承ください。

*U-23スタンディングは公演当日23歳まで／ 入場時に身分証の提示をいただきます。

*イベント公式Instagramリプライ投稿後の画面確認で1ドリンクサービス（U-23チケットのみ）

※座席のご指定は出来かねます。VIPおよびお席のご購入は先着ご予約順。飲食の持込みはご遠慮願います。

※チケットにまつわる問い合わせは、会場（東京・銀座BASE GRANBELL）窓口／問い合わせ先にてお願いいたします。

本イベント『JAZZ & SOUL UNBOUND』のキュレーター。ジャズピアニスト、編曲、作曲家大林武司

Tcash A.K.A. Takeshi Ohbayashi

1987年広島県生まれ。バークリー音楽院を卒業後、2016年ジャクソンビルジャズピアノコンペティションにおいて日本人初優勝。世界的ミュージシャンの黒田卓也やホセ・ジェイムズなどともコラボを果たした。帰国後はMISIAの専属バンドリーダーをはじめ、ヴァイオリニスト木嶋真優のミュージックディレクターに。映画や番組の作編曲家、ソリストやキーボーディストとしても国やジャンルの枠を超えて活躍している。

Special guest

ALI

東京／渋谷発、Vo.のLEOを中心とするプロジェクト／バンド。TVアニメ『BEASTARS』OPテーマ「Wild Side」、TVアニメ『呪術廻戦』EDテーマ「LOST IN PARADISE feat. AKLO」などで国内外から多くの支持を獲得。さらにTVアニメ『ゴールデンカムイ』第四期OPテーマ「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」を担当し、劇場先行版『札幌ビール工場編』ではAwich × ALIによる主題歌「黄金の彼方」も決定。多彩なルーツと音楽性を軸に、クロスオーバーな音楽性で近年アジアでもその存在感を放つ。

シンガーソングライター/ヴォーカリストDJ / プロデューサー

Special Guest

DANTZ

LAと東京を拠点に活動するDJ／プロデューサー。世界最大級のダンス・ミュージック・フェス“ULTRA EUROPE”へも出演し、ジャンルの壁を超え、世界トップ・クラスのアーティストたちと共演するまでに至る。世界的フェス（MEO SPOT／Mozambique Fashion Week他）などのプレイを経て、2019年「Lemon Soda Music」をLA本国に設立。2025年、グローバルにUniversal Music Groupからメジャー・デビューを果たす。

石川紅奈 Kurena Ishikawa

名門ジャズレーベル〈Verve〉から2023年にメジャーデビュー。高校でウッドベースを始め、在学中に小曽根真氏に見いだされ国立音楽大学ジャズ専修へ進学。初のミニアルバム『Kurena』は小曽根氏がプロデュース／参加した作品としても注目を集め、歌声とベースが同居する唯一無二の表現で、弾き語り映像は157万回超の再生を記録するなど話題性も抜群。当日はTaka Nawashiro（Guitar）、Kan（Percussion）とのトリオ編成で、“踊れるジャズ”のグルーヴを鮮やかに描き出す。

ベーシスト/ヴォーカルトランペッター／ヴォーカリスト／ソングライター

寺久保伶矢 Reiya Terakubo

2001年北海道生まれ。ジャズをルーツにハウス、ヒップホップ、R&B、ファンクを横断するクロスオーバーなサウンドを展開する。1stアルバム『Reiya The P.A.V.E.』（2025）ではトランペットに加え、ヴォーカル、作詞・作曲までを担い、独自の世界観を打ち出した。Java Jazz FestivalやFUJI ROCK FESTIVALなど主要フェスにも出演し、技巧と表現力で次世代の存在として評価を広げている。

コンポージャー／アレンジャー／ベース

NEWLY

コンポーズ／アレンジ／演奏までを担うサウンドメイカー。初の1stアルバム『Not About All』（2024）をリリースし、緻密で“映像的”な音像で支持を集める。次世代同士の共演が生み出すのは、ディテールまで研ぎ澄まされたサウンドとグルーヴ。会場を包み込む、鮮烈なライブ体験を届ける。寺久保伶也とのコラボユニットにて共演。

ビートメーカー、ジャズピアニスト

関ゆうか Yuka SEKI

NYのThe New Schoolでジャズピアノを専攻し、卒業時にジョン・コルトレーン・アワード受賞。日本に帰国後は作曲・編曲・演奏まで横断し、Beat Grand Prix 2023ファイナリストに選出された。さらに“404dayJapan Tour 2025”東京公演にも出演する、若手注目のビートメイカー。自身初のアルバム『alphabets』を2025年12月26日にリリース！

https://unbound-jazz-tokyo.com/

https://www.instagram.com/unbound_jazz_tokyo/

【主催・企画・制作】

『踊れ、ジャズナイト｜JAZZ & SOUL UNBOUND』実行委員会

【宣伝・協賛企業・お問い合わせ先】

担当：C3EC-CREATIONS 安島

t.ajima@c3ec-creations.com 080-3559-8677