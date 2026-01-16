塩谷建設株式会社

塩谷建設株式会社（本社：富山県高岡市、代表取締役社長：塩谷洋平）は、公益財団法人 全日本柔道連盟と連携し、子どもから高齢者まで幅広い世代が参加できる「総合型柔道クラブ」を 2026年春より開始いたします。


　本事業開始に伴い、1月21日(水) 17：00より、塩谷建設株式会社 本社にて、記者会見と総合型柔道クラブの初回イベントを開催いたします。



■日時


　記者会見：2026年1月21日(水)　17：00～17：30


　　　会場：塩谷建設株式会社　本社4階メモリアルホール（富山県高岡市石瀬6-1）


　　出席者：全日本柔道連盟　　副会長　中里 壮也 様


　　　　　　　　　　　　　　　振興課　増田 沙由美 様


　　　　　　富山県柔道連盟　　会長　平田 裕康 様


　　　　　　塩谷建設株式会社　代表取締役社長　塩谷洋平



転び方教室：2026年1月21日(水)　17：30～18：30


　　 会場：塩谷建設株式会社　正気館柔道場（富山県高岡市石瀬6-1）



■背景


本クラブは子どもから高齢者まで幅広い世代を対象とし、柔道の競技力向上・強化にとどまらず、柔道の受け身を活用した安全な転び方の習得や、転倒しにくい身体づくりなど、“身体を守る力”を育む多様なプログラムを提供します。
また、地域スポーツの普及・育成・交流を目的に「（仮称）NPO法人 SHIOTANIスマイルアカデミー」 を設立し、地域の笑顔が増える活動を推進してまいります。



■展開内容


(1) 地域密着型『総合型柔道クラブ』の開設


子どもから高齢者まで、世代を問わず参加できる柔道プログラムを提供。柔道衣の着用にこだわらず、柔道を“生活スポーツ”として捉え、誰もが気軽に参加できる環境を整えます。


本事業は、地方で初めての取り組みとなります。



シニア向け：


認知機能と運動を組み合わせたウォーミングアップや筋力維持トレーニング


柔道の受け身を活用した転倒予防・安全な転び方の習得


子ども向け：


１. 未就学児


親子で参加できる柔道体験プログラム


遊びながら安全な転び方を学ぶ内容


２. 小学生


安全な転び方の習得


基礎体力向上を目的としたアクティブ・チャイルド・プログラム（ACP）の実施


中学生・高校生向け：


柔道技術指導や合同練習会の開催


継続的な練習環境の整備


社会人向け（7割柔道クラブ）：


「頑張りすぎない柔道」をコンセプトにした練習会


体力維持・運動習慣の定着、コミュニティ形成



(2) 「（仮称）NPO法人 SHIOTANIスマイルアカデミー」の設立


塩谷建設株式会社は、特定の競技にとらわれず、さまざまなスポーツや運動活動を通じた人材育成・健康づくり・世代間交流を、継続的かつ組織的に推進するため、「（仮称）NPO法人 SHIOTANIスマイルアカデミー」 を設立します。


本法人では、地域に根ざしたスポーツ振興に加え、国内外の交流事業や多文化理解を促進する国際交流活動など、スポーツを軸とした幅広い地域貢献活動を展開してまいります。


地域企業として、スポーツを通じた人と人、地域と世界をつなぐ取り組みを積極的に推進してまいります。



■今後の展開


2026年春の正式開設に向け、体験イベントや地域との連携企画を順次実施予定です。


詳細は決定次第、改めてご案内いたします。



【本件に関するお問い合わせ先】


塩谷建設株式会社　グループ支援室（広報）：江村誠


TEL：0766-23-4636


MAIL：emura-m@shiotani.co.jp