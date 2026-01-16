ママみらい応援団 × UCHINO子育て家庭を支える「お米寄付」プロジェクトを開始

株式会社UCHINO

お米を活用した福利厚生サービスを展開する株式会社UCHINO（代表取締役：小林 栄治、本社：東京都中央区）は、ひとり親家庭や子育て中のママや子どもを支援するコミュニティ「ママみらい応援団」を運営する株式会社サポラボ（代表：宮田南方三氏）と連携し、子育て家庭を対象とした

支援プロジェクトを開始しました。

本プロジェクトでは、企業の福利厚生を通じて生まれる支援をママみらい応援団のネットワークを活用して子育て家庭へ循環させることで、物価高騰下で深刻化する子育て世帯の生活負担を軽減します。

単発的な寄付にとどまらず、企業活動と地域コミュニティをつなぐことで、支援が継続的に届く仕組みを構築する点が本取り組みの特徴です。

【背景｜“雇用の内側”だけでは解決できない生活課題】

働き方や家族のかたちが多様化する中で、企業には、従業員を取り巻く「雇用の内側」だけでなく、

その外側に広がる生活課題や社会課題にどのように向き合うのかが問われています。

特に、物価高や生活コストの上昇が続く現在、子育て家庭やひとり親世帯を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。こうした課題は、個人の努力や企業内制度だけでは解決が難しく、社会全体での持続的な関与が不可欠です。

一方で、企業による社会貢献活動は、単発的・寄付型にとどまりやすく、継続性や実効性に課題を抱えているケースも少なくありません。結果として、企業の想いが十分に社会課題の解決につながらない

という現状があります。UCHINOはこれまで、福利厚生を通じて社員一人ひとりの生活を支えると同時に、農家や社会的弱者を支援する取り組みを継続してきました。

今後はこの考え方を社内にとどめるのではなく、社会へと広げることで、企業活動と社会課題解決を

有機的につなぐ新たなモデルの構築に挑戦していきます。

【プロジェクト概要｜福利厚生から社会へ価値を循環させる】

本プロジェクトは、UCHINOの「お米を軸とした福利厚生モデル」と、ママみらい応援団が持つ子育て家庭支援の知見を掛け合わせた取り組みです。

企業活動の中で生まれる価値を、社員の福利厚生 → 社会への還元 → 次の支援へとつなぐ循環として

設計することで、「支援する側」「支援される側」に分かれない、持続可能な関係性の構築を目指しています。

福利厚生という企業活動の一部を起点に、社会課題解決への参加を自然な形で組み込むことが、本プロジェクトの特徴です。

【共通する想い｜「善意」で終わらせない支援へ】

ママみらい応援団とは、社会課題への取り組みを「善意」や「一過性の支援」で終わらせるのではなく、持続可能な仕組みとして成立させていくことが重要だという共通の考えのもと、連携を進めています。

この考え方は、UCHINOがこれまで取り組んできた事業とも深く重なります。

UCHINOは、お米を軸に、企業・社員・農家・社会が支え合う循環をつくることで、社会課題の解決と事業性の両立を目指してきました。関わるすべての人が循環の一部となり、役割を持って関わり続けられること。その価値観が、今回の協働の土台となっています。

【2026年1月「プレ寄付」を実施｜検証フェーズとしての位置づけ】

本プロジェクトの第一段階として、ママみらい応援団とUCHINOが連携し、3kgのお米を10袋提供する「プレ寄付」を実施します。

本取り組みは、単なる寄付活動ではありません。まずは小さく始め、現場の声をもとに支援の届け方や関わり方を検証するためのフェーズとして位置づけています。

子育て家庭が抱える課題や、必要とされる支援の形は一様ではありません。

本プレ寄付を通じて、支援の方法や仕組みを検証し、今後の継続的な取り組みに反映していく予定です。

なお、本プレ寄付は子育て家庭を対象とした支援の一環として実施され、実施内容や応募方法などの

詳細については、ママみらい応援団の公式な案内を通じて順次発信していきます。

【ママみらい応援団について】

ママみらい応援団は、ひとり親世帯や子育て中のママを中心に、生活と就労の両面から支援を行う

コミュニティです。

これまで、食の支援や相談対応に加え、在宅でも取り組めるITスキルの学習機会を提供し、時間や場所に制約がある中でも、継続的な収入につながる環境づくりを行ってきました。

近年、物価高や雇用環境の変化により、子育て世帯の生活不安が高まる一方で、「在宅×ITスキル」へのニーズは年々高まっています。ママみらい応援団では、「学び → 実務経験 → 収入」へとつながる支援設計を重視しています。

これらの取り組みは、企業にとっても多様な人材と接点を持つ入口となり、福利厚生や社会貢献活動を通じて、サステナビリティ経営の実践にもつながっています。

インスタグラム：https://www.instagram.com/mamamirai_jp?igsh=b3FwYnVsaWQ3Nmx4

X：＠mamamirai_jp

【今後の展開｜福利厚生から始まる社会モデルの構築へ】

株式会社UCHINOは今後も、ママみらい応援団をはじめとするパートナーと連携し、子育て家庭が孤立しない社会、そして社会課題を「無関心にしない」企業活動のあり方を模索していきます。

本プロジェクトを単発の社会貢献にとどめるのではなく、事業づくりや制度設計、意思決定の基準そのものに反映させていくことを、企業姿勢として掲げています。現場の声に耳を傾けながら、福利厚生を起点とした新たな社会モデルの構築に取り組んでまいります。

【会社概要】

名称 : 株式会社UCHINO

URL: https://uchino-farm.co.jp/

所在地: 東京都中央区日本橋人形町 2-14-10 アーバンネット日本橋ビル 1F.2F

代表者: 代表取締役 小林栄治

事業内容：会社の福利厚生で、お米を通じた社会貢献ができる事業です。

この仕組みでは

社員→福利厚生でお米がもらえる

農家→前払い制で安定した収入

社会→余ったお米が必要な場所へ届く

企業・社員・農家・社会の全員がWin-Winになれる持続可能なモデルとなっています。

SDGsの推進と人道支援にもつながります。

名称 : 株式会社サポラボ

URL: https://sapolabo.com/

所在地: 東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

代表者: 代表取締役 宮田南方三

事業内容：中小企業向けの 販促・PR制作/マーケティング支援・ブランディング/ECサイト制作・SNS運用等

