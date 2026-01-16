【クラブメッド】新年のスタートは、旅をもっと自由に、もっとお得に！

株式会社クラブメッド

新しい一年の始まりに、心ときめく旅の計画を。

オールインクルーシブ・リゾートのパイオニア、クラブメッドは、新年の幕開けを祝し、国内外の人気リゾートを対象とした期間限定キャンペーン「New Year Sale」を開催しております。

第一弾では、バリやモルディブのリゾートが “5連泊で2泊分無料” になる特別オファーをはじめ、石垣島や東南アジアの人気リゾートが最大35％OFFに。

春休みやゴールデンウィークのご旅行も対象となり、早めの計画でお得に理想のバカンスが叶います。

さらに本日より、第二弾として、ヨーロッパ・アルプスの春スキーや、2026年7月オープン予定の南アフリカの新リゾート、セーシェル・モーリシャスなどのインド洋リゾート、クルーズまでを網羅した、ヨーロッパ・アフリカリゾートの特別セールもスタートいたします。

バリやモルディブの楽園リゾート、石垣島やアジアで過ごす心ほどける休日から、ヨーロッパ・アルプスでの優雅な時間、インド洋に浮かぶ美しい島々、アフリカの大自然を感じるリゾートまで。

「New Year Sale」なら、世界中のデスティネーションが、今年はもっと自由に、もっとお得に。



心を動かす感動の旅へ、今こそ出かけませんか。

●New Year Sale 第一弾

予約期間：2026年1月7日（水）～1月28日（水）

■ オファー1｜バリ・モルディブ Stay 5 Pay 3

5連泊で2泊分が無料（宿泊代金の40％相当）

【対象リゾート】

- バリ インドネシア- カニフィノール モルディブ- フィノールヴィラ モルディブ

【宿泊期間】2026年1月11日（日）～5月29日（金）

※一部除外日あり

【特典内容】

- 5連泊で2泊分無料- 6連泊以上は宿泊代金40％OFF- パッケージプランはさらに10％OFF

※モルディブではハネムーン特典との併用も可能（水上コテージ・ヴィラ限定）

■ オファー2｜石垣島・アジアリゾート 最大35％OFF

【対象リゾート】

- 石垣島 カビラ- ビンタン インドネシア- チェラティンビーチ マレーシア- プーケット タイ

【宿泊期間】

2026年1月中旬～5月下旬

春休み・GWも対象！ ※一部除外日あり

【割引内容】※3泊以上

- デラックス／スイート：25％OFF- スーペリア：20％OFF※航空券付きパッケージは割引率＋10％

●New Year Sale 第二弾

予約期間：2026年1月16日（金）～2月3日（火）

【対象リゾート】

- ヨーロッパ・アフリカリゾート- クラブメッド 2（クルーズ）

【宿泊期間】

2026年1月17日（土）～11月28日（土）

※一部除外日あり

【割引内容】

- 3泊以上のご予約で、1泊あたり5～15％OFF※割引率はリゾート・宿泊時期により異なります

■ 詳細・ご予約

キャンペーンの詳細、ご利用条件については、クラブメッド公式WEBサイトをご確認ください。

https://www.clubmed.co.jp/o

【クラブメッド】 1950年、ジェラール・ブリッツによって創設され、フランスに本社を置くクラブメッド。世界で初めて「オールインクルーシブ」という革新的なバカンススタイルを考案した、リゾート業界のパイオニアです。旅行代金には、宿泊費をはじめ、滞在中のお食事やドリンク、各種アクティビティ、託児サービスやキッズプログラム、さらにはエンターテイメントまで含まれており、リラックスして心からバカンスを満喫していただけます。世界約110の国と地域から集まったインターナショナルなスタッフ「G.O（ジーオー）」による、心温まるおもてなしも、クラブメッドならではの大きな魅力です。現在では、世界約70か所の美しい自然に囲まれたリゾートにて、魅力あふれるサービスと、かけがえのない特別な体験をお届けしています。https://www.clubmed.co.jp/

【お客様お問合せ先】 コンタクトセンター：0120-790-863