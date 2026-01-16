2025年上半期最も話題となったオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」に出演し、圧倒的なパフォーマンス力とビジュアルで注目を集めた西山智樹と前田大輔が新たなボーイズグループ「TAGRIGHT」を結成。グループ名に込められた想いのように“自分のTAG(個性)を信じ、自らが選んだ道をRIGHT(正しさ・権利)に変えていく”ため、2人の想いと共鳴するメンバーを自ら探した。そして、ついに小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイら5人の新メンバーとともに新たな道へと歩み始める！MUSIC ON! TV（エムオン!）では、そんな彼らのオリジナル番組を3ヶ月連続でオンエア！新曲ミュージックビデオ撮影への独占密着や、メンバー7人全員のキャラクター、音楽性を掘り下げるインタビューや企画など「TAGRIGHT」尽くしの3ヶ月をお見逃しなく！

＜#1＞では、本格的なデビューに先んじて発表されたプレデビュー曲「FOREVER BLUE」のミュージックビデオ撮影に独占密着！西山が作詞・作曲に参加した本楽曲は、1/7から4日間全6公演で開催された初のショーケース「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」にて初披露され、大きな話題を呼んでいる。2日間にわたり、ハードなスケジュールで敢行された撮影の裏側から見えてきたのは、迷いや不安を抱えながらも前へ進もうとする“青い感情”と向き合うメンバーとその個性や素顔。さらに、完成したミュージックビデオを“はじめて視聴”する瞬間も収録。7人それぞれのリアクションはRIGHTIE(ファンの呼称)必見！TAGRIGHTとして歩み出した“はじめの一歩”ともいえる「FOREVER BLUE」を深掘りしていく。





■■番組情報■■

＜番組名＞

GO ON : TAGRIGHT＜#1＞

＜放送日時＞

2026/1/31(土)22:00～23:00

[再]2026/2/10(火)23:00～24:00





＼スカパー！加入者限定プレゼントキャンペーン実施決定！／

詳細は後日下記ページにてご案内いたします。





▼本キャンペーンに関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/15/304834/





MUSIC ON! TV（エムオン!）は、スカパー！、ケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧いただける音楽チャンネルです。詳しくは、MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト(http://www.m-on.jp)まで。