VIVEL TRIKE、走りの特性で選べる「SMOOTH／POWER」モデルを正式発表
株式会社バブル(本社：神奈川県、代表取締役：鈴木 俊介)は、EV三輪モビリティ「VIVEL TRIKE」のラインナップを再編し、安心して扱える走りを重視した「SMOOTH」と余裕ある走行性能を重視した「POWER」の考え方を軸に、各シリーズの走行特性を整理し新たなモデル構成として発表しました。
本リリースでは、COCOシリーズおよびTRIKEシリーズにおいて、ユーザーの運転スタイルや使用環境に応じて、「安心を重視するか」「力強さを重視するか」で選べる構成としました。
■新モデル構成・価格
【TRIKEシリーズ】
「ST Smooth」
「ST Power」
価格：各 690,000円(税込)
「Li Smooth」
「Li Power」
価格：各 840,000円(税込)
「Li Smooth」「Li Power」
【COCOシリーズ】
「CLI Smooth」
「CLI Power」
価格：各 880,000円(税込)
「CLI Smooth」「CLI Power」
※各シリーズ内では「同価格・性格違い」のモデル構成となります。
■比較項目
＜SMOOTH＞
やさしく走る・安心重視
穏やかで運転しやすい
最低速度設定 約10km/h(安心設計)
最大航続距離 約120km
街乗り・日常使い ◎ 扱いやすい
坂道・積載時 ○ 問題なし
おすすめ用途 街乗り・日常利用
＜POWER＞
力強く走る・余裕重視
力強く反応が良い
最低速度設定 通常設定
最大航続距離 約100km
街乗り・日常使い ○ 問題なし
坂道・積載時 ◎ 余裕あり
おすすめ用途 坂道・積載・業務用途
■SMOOTH(スムース)モデルについて
SMOOTHモデルは、女性や、高齢者など運転に不安のある方でも安心して使えることを最優先に設計されたモデルです。
発進が穏やかで、扱いやすい走行特性
電力消費を抑え、最大航続距離 約120kmを実現
日常使いや街乗りで扱いやすい安定した走り
高齢者や運転が苦手な方、女性でも安心して利用可能
最低速度を約10km/hに設定し、急な加速を抑えた安心設計
＜コンセプト＞
航続距離が長く、走り出しがスムーズ。
誰でも安心して扱えるEVトライク。
AI生成によるイメージ画像 smoothモデル
■POWER(パワー)モデルについて
POWERモデルは、走り出しの力強さと走行時の余裕を重視したモデルです。
発進時の反応が良く、力強い走り
坂道や積載時でも余裕のある走行性能
業務利用や勾配の多い地域での使用に適応
最大航続距離 約100km
＜コンセプト＞
走り出しがパワフルで、坂道でも余裕のあるEVトライク。
AI生成によるイメージ画像 Powerモデル
■公式サイト
https://vivel.co.jp/