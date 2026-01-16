北海道を拠点に不動産DX・地方創生事業を展開するクウカン株式会社（本社：富良野市、代表取締役：山本 健太郎、以下「当社」）は、富良野市の人口動態統計（2010年1月～2025年11月）に基づいた地域動態分析を公表いたします 。分析の結果、総人口が減少する一方で、外国人住民数が6年間で約3.1倍に急増し、地域の国際化が加速していることが明らかになりました。当社は、この「グローバル需要の拡大」と、世帯数が安定的に維持されている「成熟した居住構造」をポジティブな市場機会と捉え、不動産DXによる空間再生プロジェクトを強力に推進します。引用：富良野市の人口動態統計（2010年1月～2025年11月）https://www.city.furano.hokkaido.jp/fs/7/0/1/2/2/_/furano_jinkou202512.pdf

■ 統計データが示す「グローバル成熟都市・富良野」の可能性

富良野市外国人住民数の推移：外国人の人口（人）富良野市 人口·世帯数推移：オレンジ：左＝人口（人） ブルー：右＝世帯数（世帯）

富良野市 高齢化率の推移：高齢化率（％）山部・東山地区 人口推移比較：オレンジ：山部世帯・人口（人）ブルー：東山世帯・人口（人）参照元：富良野市の人口（公開日：2026年1月14日）https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2013062700038.html参照元：◆富良野市 人口世帯数地区別内訳表 (H22.1 - R7.12)https://www.city.furano.hokkaido.jp/fs/7/0/1/2/2/_/furano_jinkou202512.pdf

1. 外国人住民の圧倒的な増加：6年で約3.1倍のグローバル成長

最新の月別データは、富良野が世界的なリゾート・生活拠点として確固たる地位を築いていることを示しています。● 増加の実態：外国人人口は 215人（2019年4月）から 663人（2025年11月）へ、約3.1倍に増加しました 。● 直近の加速：2024年11月（538人）から2025年11月（663人）にかけての1年間で、約23.2%の急成長を記録しています。● 当社の見解：この勢いは、富良野が「世界から選ばれる居住地」へと進化している証です。このグローバルな活力を不動産市場に取り込むことで、地域経済に新たな循環を生み出します。

2. 安定した「居住コミュニティ」の維持：人口減に対し世帯数は微減

人口動態の特筆すべき点は、コミュニティの基盤である「世帯数」の安定性です。● 統計の乖離：15年間で総人口が 約21.1% 減少した一方、世帯数の減少は わずか 3.4% に留まっています。● 当社の見解：これは、1世帯あたりの構成が変化しながらも、地域に根ざした「住まい」のニーズが根強く存在し続けていることを示しています。当社は、この安定したストックをデジタル管理（DX）で最適化し、次世代へ繋げます。

3. 成熟した社会の先駆モデル：高齢化率 35.6% とDXの親和性

● 現状：65歳以上の比率は 35.6% に達し、成熟した社会構造へと移行しています。● 当社の見解：高齢化が進む社会こそ、スマートロックやクラウド管理といった「DXによる不動産維持」の恩恵が最も大きい市場です。人手に頼らない効率的な管理モデルを確立することで、住民が安心して住み続けられる環境を整備します。

■ クウカン株式会社のアクション：グローバル需要とDXの融合

当社は、富良野が持つ「国際性」と「安定した世帯構造」を活かし、以下の事業を推進します。● インバウンド対応型・空間再生プロジェクト 増加する外国人居住者や投資家向けに、多言語対応のスマートホーム機能を備えた宿泊施設や賃貸物件を開発。 周辺地区（山部・東山等）の豊かな自然環境を活かしたグローバル拠点へと再生します。● 「ゴエン」による資産価値の最大化 不動産買取専門店「ゴエン」を通じて、空き家や訳あり物件など、成熟した地域社会における不動産活用の課題を解決。 世界基準の需要とマッチングさせることで、大切な地域の資産を次世代へ繋ぎ、価値の維持・向上に貢献してまいります。

北海道の未来を、共に創りませんか？

クウカン株式会社は、午年の如き勢いで変化を恐れず成果を追求する仲間を募集しています。私たちの仕事は、単なる不動産営業やWeb制作ではありません。観光のV字回復を支え、空き家を再生し、地域のDXを推進することで、北海道の「まちづくり」に貢献することです。

● 募集職種：

○不動産営業（民泊・遊休資産開発） ○Webマーケター・ディレクター（『JANKEN』等のメディア運営） ○宿泊施設運営スタッフ

● 私たちが求める仲間：

○評論家ではなく「仕掛け人」として動ける方 ○北海道の美しい自然を守りつつ、地域課題の解決に情熱を燃やせる方

【採用に関するお問い合わせ】

https://kukanhokkaido.co.jp/recruit

クウカン株式会社
URL：https://kukanhokkaido.co.jp/recruit

会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc.● 設立：2022年11月29日● 資本金：1,000,000円● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto● 所在地： ○ 富良野オフィス：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ○ 札幌オフィス：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業 - JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業 - 事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供

