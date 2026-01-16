²Ö²Ç¤ÎÌ´¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡£¡Ö±¿Ì¿¤Î1Ãå¡×¤ÈËâË¡¤ÎÂÎ¸³¤¬¶üÏ©¤Ë¾åÎ¦¡£¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤ÈÂÓ¹Å¹¤¬¥¤¥ª¥ó¶üÏ©¤Ë¤Æ¡¢POPUP¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.studio-palette.com/obihiro_info/bridal_obihiro/463188.html
ËÌ³¤Æ»Á´°è¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È(ËÜ¼Ò¡¿Í¸Â²ñ¼Ò»°·Ê¥¹¥¿¥¸¥ª)¡£ËÌ³¤Æ»¡¦½½¾¡¥¨¥ê¥¢¤Ç°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤ÈÂÓ¹Å¹¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¤¥ª¥ó¶üÏ©Å¹¤ËPOP-UP¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¾¯¤·¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê20Âå¤Î¥×¥ì²Ö²ÇÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤È¥È¥ì¥ó¥É¤Î°áÁõ ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤ÎÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·ëº§¼°¤Î¼Ì¿¿¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¡£ SNS¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÆ´¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ ¤ò¡¢¤³¤³¶üÏ©¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£ ¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡©¡×¥×¥í¤ÎËâË¡¤ò0±ß¤ÇÂÎ¸³
º£²ó¤ÎPOP-UP¥¹¥È¥¢ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤Î¡Ö¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¡õ¥É¥ì¥¹»îÃåÂÎ¸³¡×¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³
¡Ö¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦È±·¿¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤ë¤Î¡©¡×¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£ÀìÂ°¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤´Äó°Æ¡£ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎËâË¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ´¤ì¤Î¥É¥ì¥¹»îÃå
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È¤¬¸Ø¤ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°áÁõ ¤ò¶üÏ©¤Ë¤ª»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¡ÖPremier Line¡×¤Î¥É¥ì¥¹¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Á¡ºÙ¤Ê¥ìー¥¹¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¡ÖËÜÊª¡×¤Î¾å¼Á¤µ ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÏÂÁõÇÉ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤ËÇòÌµ¹¤¤ä¿§³Ý²¼¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£10ÂçÆÃÅµ¡õAmazon¥®¥Õ¥È·ô¡ªº£¤À¤±¤ÎBIG¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¡Ö·ëº§¼Ì¿¿¤Ï¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¤´Íè¾ì¤À¤±¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È·ô1,000±ßÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤Õ¤é¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤ÇOK¡£Èà¤È¤Î¥Çー¥È¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ¤´À®Ìó¤ÇºÇÂç5,000±ßOFF
POP-UPÆÃÊÌ³ä¤È¤·¤Æ¥×¥é¥óÎÁ¶â¤«¤éºÇÂç5,000±ß¤ò³ä°ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3. Áª¤Ù¤ë¡Ö10ÂçÆÃÅµ¡×
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¡Ê22,000±ßÁêÅö¡Ë¤ä¡¢Premier Line°áÁõ1ÃåÌµÎÁ¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Üー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê10¸Ä¤ÎÆÃÅµ¤«¤é¡¢¥×¥é¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÂç3¤Ä¤Þ¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¥»¥ì¥¯¥È²ÄÇ½¡£¡Ö¸¤¯¡¢ìÔÂô¤Ë¡×³ð¤¨¤¿¤¤¤ªÆó¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ Ã¯¤È¤â¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¡¢¤ªÆó¿Í¤À¤±¤Î¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¡×¤ò¡£
»ä¤¿¤Á¡Ö¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È¡×¤Ï¡¢¤¿¤À¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤À¤±¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê ¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³ ¡£ ¤ªÆó¿Í¤Î¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¤Ê½Ö´Ö ¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÏÃ¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¤ß¤Î¤´ÍøÍÑ¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£ °ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ ¤½¤ó¤Ê²Ö²ÇÍÍ¤Î¡Ö±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤ò¡¢¥¤¥ª¥ó¶üÏ©Å¹¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
ÆüÄø: 2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö: 10:00～16:30¡ÊÏÈ¿ô¸ÂÄê¡¦Í½ÌóÍ¥Àè¡Ë
²ñ¾ì: ¥¤¥ª¥ó¶üÏ©Å¹¡ÊËÌ³¤Æ»¶üÏ©·´¶üÏ©Ä®·ËÌÚ1ÃúÌÜ1-7¡Ë JINSÍÍÎ¢¥¹¥Úー¥¹
»²²ÃÈñ: ´°Á´ÌµÎÁ
¢£ ¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ÏÈ¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê2Æü´Ö¤Ç¸ÂÄê17ÁÈÍÍ¡Ë¡£
LINE¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¡Ö¶üÏ©POPUPÍ½Ìó¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TEL: 0155-67-8008¡Ê¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤ÈÂÓ¹Å¹ ¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×¤ÈÅ¹ÊÞ¾ðÊó
Í¸Â²ñ¼Ò»°·Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä»ö¶È¤È°áÁõ¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§Í¸Â²ñ¼Ò»°·Ê¥¹¥¿¥¸¥ª
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀ¾¹¯¹°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä»ö¶È¡Ê»Ò¶¡¡¢º§Îé¡¢À®¿Í¡¢Â´¶È¡¢¾ÚÌÀÅù¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¡Ë¡¢°áÁõ¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤ÈÂÓ¹Å¹
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»ÔÀ¾17¾òÆî3ÃúÌÜ43-15
TEL¡§0155-67-8008
±Ä¶È»þ´Ö¤äÄêµÙÆü¡¢¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»ä¤¿¤Á¤Î¤ªÅ¹¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Û
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤ò±Ê±ó¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ö²Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÍèÅ¹¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥É¥ì¥¹¤Ë¿¨¤ì¡¢»îÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸¡Û
¡Ö¼Ì¿¿¹©Ë¼¤Ñ¤ì¤Ã¤È¡×¤Ï¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ä¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Åö¼Ô : ¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¡¡¿¹ÅÄ
Ï¢ÍíÀè : design@sankeistudio.co.jp