はたちを祝う式典とイベント「はたちのつどい」 / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市では1月12日、川西市キセラホールとキセラ川西せせらぎ公園で「川西市はたちのつどい」（主催：川西市）が開催されました。

対象者は平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれの1,389人で、当日の式典には800人が入場し、イベント会場では久しぶりに再会した友人同士が笑顔で言葉を交わす姿が多く見られました。

はたちの抱負の様子

キセラホールで行われた式典の入退場曲には、市出身のシンガーソングライター植村花菜さんが市制70周年を機に作詞・作曲したオリジナルソング「この街は私の宝物」が使用されました。

公募で選ばれた司会者2名とプロの司会者による進行のもと、国歌斉唱、主催・来賓からの式辞・祝辞、はたちの抱負発表、「川西スマイルナビゲーター」の募集ＰＲが行われ、遠方や仕事などで来場できない方のために市公式YouTubeチャンネルでライブ配信もされました。

また、舞台パフォーマンスとして市出身のシンガーソングライター愛生さんが弾き語りを披露。温かい歌声が会場に響きました。

はたちの抱負の様子

式典会場に隣接するキセラ川西せせらぎ公園では、市中心市街地活性化協議会などの協力により、二十歳を迎えた方を祝福するイベントが開催されました。

キッチンカーや雑貨販売、○×ゲーム大会など、多彩なはたちのお祝いブースが出展され、会場はにぎわいをみせていました。

また、ステージでの○×ゲームやジャンケン大会では、みんなで楽しむ様子が見られ、会場全体が祝福のムードに包まれました。

キセラ川西せせらぎ公園でのイベントの様子キセラ丸内のフォトスポット