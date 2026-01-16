【Enjin】「年齢は武器だ」人生100年時代、働く大人のための特権的サードプレイス「倶楽部Enjin」2026年春始動。AI時代だからこそ、最強のアナログ“人の繋がり”を資産化へ。

株式会社Enjin

株式会社Enjin（本社：東京都中央区、代表取締役：本田幸大、証券コード：7370）は、2026年春、新規事業として会員制倶楽部「倶楽部Enjin」を始動いたします。コンセプトは「Age is Style ～年齢は武器だ～」。AI・デジタル化が加速する今、あえて「人の繋がり」という最強のアナログに価値を置き、働く大人の経験を資産化する特権的コミュニティを構築します。

■ 背景：コミュニティ希薄化の時代に、大人がもう一度「青春」を味わえる場を

人生100年時代、かつて企業が担っていたコミュニティ機能が失われつつあります。特に経営者やリーダー層は、利害関係のない相談相手を得にくい「個の孤立」に直面しています。

当社は、年齢を重ねて得た「経験」「判断力」「人脈」「美意識」こそが、次の挑戦のための最大の武器であると考えます。倶楽部Enjinは、会員一人ひとりが一歩先の大人として学び・体験・交流を深め、 “人としての戦闘力” を磨き続けることで、人生を前向きに生き抜くためのサードプレイスを提供します。

■ 「倶楽部Enjin」が提供する3つの価値

巷にあふれるノイズを遮断し、本物だけを届けるための3つの柱を軸に展開します。

True Literacy（真のリテラシー） 巷の情報を精査し、実績に基づいたエビデンスベースの「正解」のみを厳選して提供。

Exclusive Concierge（限定コンシェルジュ） クローズドな会員限定の情報提供や、入手困難な体験のパーソナルな手配。

Culture & Salon（学びと交流） 学びを座学で終わらせず、質の高い交流へと接続。会員同士のシナジーを創出。

■ 体験価値のラインナップ（一例）

会員の「人としての偏差値」を高める、非日常かつ本質的な体験を設計します。

Exclusive Event： 高額会員制ゴルフコンペ、プライベートサーキットなどへの招待。

High-End Networking： 高級ブランド（リシュモン、アルマーニ、グッチ等）展示会、著名人を招いた交流会。

Global Insight： Watches & Wonders、SXSWなど、一般の観光では流通しにくい海外視察ツアー。

Life Support： 専門医の紹介、コミュニティ内ジョブマッチング、文化会（勉強会）の開催。

※内容は変更となる場合があります。

さらに、専門家による勉強会「文化会」や、会食セッティング、専門医紹介、レジャー提案、コミュニティ内ジョブ マッチング等のコンシェルジュ機能なども整備していきます。

【株式会社Enjinについて】

当社は「社会の役に立つインフラへ」というビジョンのもと、PR事業を中心に展開しています。今回始動する「倶楽部Enjin」を通じて、働く大人が身も心も健康に、そして幸せに活躍し続ける社会の実現に貢献してまいります。

社名： 株式会社Enjin

所在地： 東京都中央区銀座5-13-16 銀座イーグルビル

代表者： 代表取締役 本田 幸大

証券コード： 7370（東証グロース）

URL： https://www.y-enjin.co.jp/