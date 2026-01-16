72歳で現役のプロレスラー・藤波辰爾が単行本発売記念イベントを開催！

株式会社ホーム社

『マッチョ・ドラゴン式トレーニング 古希でも闘える体づくり』（ホーム社）の刊行を記念した【トーク＆ストレッチ・トレーニング＆サイン会】が、2026年1月26日に書泉グランデ（東京・神保町）にて開催されます。

イベントでは、この本の著者であり、72歳を迎えた現在も現役レスラーとしてリングに立ち続ける藤波辰爾さんが、生涯現役でいるために編み出したストレッチ&トレーニングメソッドを実演を交えながら参加者に直接解説します。

またストレッチ&トレーニングのほかにも、これまでのプロレス人生や新刊の内容に沿ったトーク、そして藤波さんとのツーショット撮影も可能なサイン会など、特典が盛りだくさんのイベントです。

▼イベント概要

『マッチョ・ドラゴン式トレーニング 古希でも闘える体づくり』発売記念イベント

■日時：2026年1月26日（月）18:30～

■場所：書泉グランデ（東京都千代田区神田神保町1-3-2）

■出演者：藤波辰爾さん

■イベント内容：トークショー、ストレッチ・トレーニングの紹介、サイン会（ツーショット撮影＆握手可）

【トーク＆ストレッチ・トレーニング＆サイン会（ツーショット撮影&握手可）】（\3,960／税込）

【サイン会のみ（ツーショット撮影&握手可）】（\2,860／税込）

▼イベント参加方法など詳しくは下記URLまで

Livepocket／https://t.livepocket.jp/e/7qbt7

※【トーク＆ストレッチ・トレーニング＆サイン会】は予定枚数終了しております。なおツーショット撮影&握手も可能な【サイン会のみ】はチケット発売中です。

▼書誌情報

書名: 『マッチョ・ドラゴン式トレーニング 古希でも闘える体づくり』

著者：藤波辰爾

定価：2,310円（本体2,100円＋税）

体裁：A5判／104ページ

ISBN：978-4-8342-5413-6

発行：ホーム社 発売：集英社

発売日：2026年1月26日発売

作品ページ：https://www.homesha.co.jp/products/items/isbn-978-4-8342-5413-6/

▼書籍内容

"なぜ70歳を超えても現役でいられるのか？ いまだ黒タイツ一枚とシューズだけでリングに上がれる奇跡のプロレスラー、“マッチョ・ドラゴン”藤波辰爾の秘密が丸裸に――。

本書では誰でもできる中高年のためのストレッチ＆トレーニングを特別に公開しました。

カラーページでリングコスチュームのまま紹介・解説するドラゴンの姿を眺めながら、あなたも一緒に実践してみましょう。

また読み物としても、ドラゴンが行っているプロレスラー用のパーソナルトレーニングの紹介、パーソナルトレーナーが語るその肉体の秘密、そして、これまでのプロレスラー人生をトレーニングや怪我などのエピソードと共に自ら振り返るコラムなど、プロレスファンなら楽しめる内容になっています。

▼著者プロフィール

【著者】藤波辰爾（ふじなみ・たつみ）

1970年に16歳で日本プロレスに入門。翌71年デビュー。ニックネームはドラゴン。78年に『WWWFジュニア・ヘビー級王座』を獲得。空前のドラゴンブームを巻き起こした。ヘビー級転向後は『新日本プロレス』のエースとして活躍。06年6月新日本を退団し、同年8月に『無我ワールド・プロレスリング』を旗揚げ。08年1月より団体名を『ドラディション』に変更。15年に日本人2人目となるWWE殿堂入り。