【FERRAGAMO】1月24日（土）、伊勢丹新宿店メンズ館で開催中のポップアップストアにTramezzaの職人パオロ・スカフォラがイタリアより来店

フェラガモ・ジャパン株式会社

フェラガモが2026年2月3日（火）まで伊勢丹新宿店メンズ館1階にて開催中の「Tramezza（トラメッザ）」にフォーカスしたポップアップストアに、1月24日（土）、本場イタリアより「Tramezza」職人が来店する。

フェラガモのメンズシューズコレクションの最高峰「Tramezza」は、熟練した職人の手により、160以上の工程と6時間を超える手作業を経て仕立てられる。クラシックな洗練さと、現代的な感性が融合したデザインが特徴。

グッドイヤー・ウェルト製法のミッドソールに、コルクではなくレザーを用いることで、数回履くとレザーが足形を記憶し、自分だけの一足へと育つ特別な履き心地を実現する。

中でも、バフドカーフスキンを用いたオックスフォードシューズは、現代的なエレガンスの象徴。隠しレース構造により、最初と最後のシューレースだけが見えるユニークなデザインが、タイムレスな佇まいにモダンなひねりを加えている。

さらに、外側のレースの間を走るハンドステッチのディテールは、デザインを際立たせ、端正なフォルムに豊かな印象を与える。

2025年11月18日より世界でスタートした新しい「Tramezza」のMade to Order（メイド・トゥ・オーダー）を本ポップアップストアでもオーダーできる。

カーフ、スエード、プレシャススキンなど多彩なマテリアルからアッパー素材をお選びいただけるほか、ダブルモンクストラップやステッチ入りトゥキャップのオックスフォードなど、通常のコレクションでは登場しない特別なモデルもオーダーが可能。

また、本ポップアップストアでは、通常Made to Orderでしか手に入れることができない特別なモデルの「Tramezza」を店頭で販売。この機会は世界でも本ポップアップストアのみの特別なオファー。

さらに、「Tramezza」のPS26コレクション最新モデルをはじめ、シューズ、バッグ、革小物、ウェアとフルラインナップを取り揃えている。

そして今回、イタリアより「Tramezza」の職人パオロ・スカフォラが来日し、メンズ館1Fプロモーションで開催中の＜フェラガモ＞ ポップアップストアにて、そのクラフツマンシップを披露する。

TRAMEZZA ARTISAN PRESENTATION

日時：1月24日(土) 13:00～15:00

会場：伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション

電話: 03-3352-1111 大代表

夢の靴職人と呼ばれたサルヴァトーレ・フェラガモによる靴の構造と機能性への探求心を受け継ぎ、芸術的ともいえる美しい 仕上がりを現代にも生み出し続ける熟練の技と、職人によるプレゼンテーションを、ぜひ間近で楽しんで。

FERRAGAMO TRAMEZZA POPUP STORE

会場：伊勢丹新宿店メンズ館1階プロモーション

会期： 2026年2月3日（火）まで開催中

すべてTEL: 03-3352-1111（大代表）

営業時間: 10:00am - 8:00pm *百貨店規則に準じます

【ポップアップストア特設ページ】

https://www.ferragamo.com/shop/jpn/ja/sf/gallery-ps26-tramezza-pop-up