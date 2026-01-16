株式会社東急グルメフロント

2026年1月16日

株式会社東急グルメフロント

＜報道関係者各位＞

株式会社東急グルメフロント（本社：東京都目黒区 代表取締役社長：岡田 哲明）は、2026年1月19日（月）、関東の駅そば運営会社6社の店舗にて、『関東の駅そば運営会社6社コラボ企画第4弾』を、1月19日より開始します。

関東の駅そば運営会社6社 コラボ企画第4弾

あなただけのえきそばアレンジ教えてください。

168店舗横断「えきそば界隈 フォトポストキャンペーン」実施！

キャンペーン期間：2026年1月19日（月）から2月23日（月・祝）

しぶそば/箱根そば・箱根そば本陣/えきめんや/いろり庵きらく/そば処めとろ/高幡そば・たまの里・万葉そば

関東沿線で駅のそば屋を運営する6社は、駅ならではの食文化の一つである「駅そばの魅力」を伝え、駅そばのファンを増やすことを目的に1月19日（月）～2月23日（月・祝）まで「えきそばめぐり第4弾 えきそば界隈 フォトポストキャンペーン」を共同開催します。

えきそばめぐり公式Xアカウント（@ekisoba6）をフォローし、あなたのアレンジそばの写真をポストすると、抽選で63名さまにオリジナルグッズの詰め合わせやアクリルキーホルダーが当たります。期間中、えきそばめぐり公式Xアカウント（@ekisoba6）では、各社で利用できるクーポン券がランダムでその場で当たるキャンペーンも実施します。

また、京王電鉄株式会社協力のもと、Youtube合同企画を実施いたしました。京王電鉄株式会社の公式YouTubeでは、関東の駅そば運営会社6社対決が本日配信されます。

■関東駅そば運営会社

株式会社東急グルメフロント（本社：東京都目黒区）

株式会社小田急レストランシステム（本社：東京都渋谷区）

京急ロイヤルフーズ株式会社（本社：東京都大田区）

株式会社JRクロスステーション（本社：東京都渋谷区）

株式会社メトロプロパティーズ（本社：東京都台東区）

株式会社レストラン京王（本社：東京都府中市）

えきそばめぐり 公式X

■えきそば界隈 フォトポストキャンペーン

1．名称 えきそばめぐり第4弾

えきそば界隈 フォトポストキャンペーン ～アレンジそばを教えてください～

2．期間 2026年1月19日（月）から2026年2月23日（月・祝）

3．応募方法

１.えきそばめぐり公式Xアカウント（@ekisoba6）をフォローする。

２.下記の店舗でお好きなメニューを注文し、アレンジそばの写真を撮り、＃えきそば界隈 を付けて

Ｘでポストする。※各駅そばブランドでの複数投稿も可能です。

３.抽選で63名さまに、えきそば界隈詰め合せBOX他をプレゼント。（当選連絡は3月上旬を予定）

4．対象店舗 6社合計168店舗

しぶそば（全15店舗）

https://www.shibusoba.com

箱根そば（箱根そば本陣・FC店舗含む全44店舗）

https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba/#shoplist

えきめんや（全11店舗）

https://www.keikyu-royalfoods.co.jp/stores/ekimenya/

いろり庵きらく（全83店舗）

https://foods.jr-cross.co.jp/kiraku/

めとろ庵（全7店舗）

https://www.metropro-sc.jp/metroan/

高幡そば・たまの里・万葉そば（全8店舗）

https://www.res-keio.co.jp/sobadokoro/takahata/index.html

5．当選景品

グランプリ：えきそば界隈詰め合わせBOX（3名）

駅そば界隈賞：アクリルキーホルダー（60名）

※発送時期：3月中旬以降順次

【応募の注意事項】

・ご応募は日本国内にお住まいで、商品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。

・ご応募の受付・受理・抽選結果等のお問い合わせに関してはお答えできません。

・画像は投稿者本人が撮影したものに限ります。（個人が特定される情報は投稿しないでください）

・当選の発表はDMの送信をもってかえさせていただきます。

・当選権利の譲渡・換金・交換はできません。

・次の場合、無効になります。

・添付した写真や内容に不備がある場合

・住所不明でお届けできない場合

・その他応募に関して不正、または不正が疑われる行為がある場合

■各社のお得なクーポンがランダムでその場で当たるキャンペーン

キャンペーン概要

1．名称 えきそばめぐり その場で各社のクーポンいずれかが当たるフォロー＆リポストキャンペ ーン

2．キャンペーン期間 2026年1月19日（月）～2026年1月24日（土）6日間

※1日1回、最大6回くじを引くことができます。

3．クーポン利用方法 クーポン当選～2026年2月23日（月・祝）まで

4．応募方法

１.えきそばめぐり公式Xアカウント（@ekisoba6）をフォローする。

２.キャンペーン投稿をリポストする。

３.１.と２.を達成された方がその場でくじに挑戦。ランダムで6社のクーポン券が当たります。

5．クーポン利用可能店舗

・しぶそば：全15店舗

・箱根そば：経堂店・読売ランド店・町田北口店・千歳烏山店・南林間店・FC店舗を除く35店舗

・えきめんや：京急川崎店、金沢文庫店を除く9店舗

・いろり庵きらく：いろり庵きらく・いろり庵きらくそば含む全83店舗

・そば処めとろ庵：全7店舗

・高幡そば・たまの里・万葉そば：全8店舗

６．当選クーポン内容

・しぶそば：たぬきトッピング無料クーポン

・箱根そば：大盛無料クーポン

・えきめんや：わかめまたは揚げ玉トッピング無料クーポン

・いろり庵きらく：かき揚げそば100円引きクーポン

・そば処めとろ庵：わかめトッピング無料クーポン

・高幡そば・万葉そば：きつねトッピング無料クーポン

・たまの里：大盛無料クーポン

【応募の注意事項】

・えきそばめぐり公式X（@ekisoba6）をフォローしていない方は本キャンペーンには参加できません。

・当選についてのお問い合わせにはお答えできませんので、予めご了承ください。

・当選権利の譲渡・換金交換などはできません。

・商品のオークションへの出品はご遠慮ください。

・他のクーポン券との併用はできません。

・クーポン券の画像をSNS等への投稿はご遠慮ください。

■各社のお客様向けお問い合わせ先

・(株)東急グルメフロント：mail@shibu-soba.jp

・(株)小田急レストランシステム：info@odakyu-restaurant.jp

・京急ロイヤルフーズ(株)：03-3768-9078/受付時間：平日10：00～17：00

・JRクロスステーション フーズカンパニー：https://foods.jr-cross.co.jp/inquiry/

・(株)メトロプロパティーズ：03-5827-5835/受付時間：平日10：00～17：00

・(株)レストラン京王：hp-info@res-keio.jp

■各社の窓口

・(株)東急グルメフロント

営業部しぶそば担当 伊達/03-3793-4524/ mail@shibu-soba.jp

・(株)小田急レストランシステム

販売促進グループ 長谷川・高橋/03-3379-6136/ ors-soumu@odakyu-restaurant.jp

・京急ロイヤルフーズ(株)

直営事業部 小林・岩橋/03-3768-9078

・(株)JR東日本クロスステーション

フーズカンパニー総務部広報担当 中村・大野/050-3611-4463/ pr-foods@jr-cross.co.jp

・(株)メトロプロパティーズ

リテール事業部 鴫原/03-5827-5835

・(株)レストラン京王

経営管理部企画担当 赤川/042-336-5211

■関東の駅そば運営会社がYouTubeで初コラボ！ 京王電鉄公式チャンネルにて特別動画を公開

関東の鉄道沿線を彩る「駅そば」運営6社が、企業の垣根を越えて集結！京王電鉄公式

YouTubeチャンネルにて、駅そばのプライドをかけた「関東の駅そば運営会社 6社対決」を

公開いたしました。「味・そば愛・時間管理・スピード・正確さ」という、駅そばに欠かせ

ない5つの要素を競技化。普段は涼しげな顔でそばを提供する各社の社員がブランドを背負い、

手に汗握る真剣勝負を繰り広げます。鉄道とともに発展してきた職人技と、一杯の丼に注ぐ

情熱が激突する、前代未聞のエンターテインメントをお楽しみください。

京王電鉄株式会社 公式YouTubeチャンネル(https://m.youtube.com/results?sp=mAEA&search_query=%E4%BA%AC%E7%8E%8B%E9%9B%BB%E9%89%84%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB#searching)

■関東駅そば運営会社の取組みについて

関東の沿線で駅そばを運営する、株式会社小田急レストランシステム、京急ロイヤルフーズ株式

会社、株式会社JRクロスステーション、株式会社東急グルメフロント、株式会社メトロプロパ

ティーズ、株式会社レストラン京王の6社では、鉄道とともに発展してきた駅そば文化の継承や

駅そばの魅力をお客様へ伝えることを目的に、年に一度合同企画を行っています。老若男女問わず

駅そばの魅力を発信できるよう、各社の特徴を活かしながら趣向を凝らした取り組みをしています。

駅ならではの食文化である「駅そば」を途絶えさせることなく、継承していきます。

■運営会社について

株式会社東急グルメフロント

社名：株式会社 東急グルメフロント

本部：東京都目黒区碑文谷6丁目7番22号

設立：1965年11月10日

代表取締役社長：岡田 哲明

資本金：1億円（東急株式会社100％）

しぶそばについて：明るい店内と元気の良い接客を大切に、東急線沿線を中心に駅ナカ、駅チカに15店舗運営しています。おそばは、味・香り・のどごしの良さを追求したオリジナルの配合で提供しています。人気ナンバー1の「かき揚げそば」は季節により異なる食材を使ったこだわりの一品です。

株式会社小田急レストランシステム

社名：株式会社 小田急レストランシステム

本社：東京都渋谷区代々木2-28-12 小田急南新宿ビル３F

設立：1990年10月1日

代表取締役社長：深海 尚

資本金：5,000万円（小田急電鉄株式会社100％）

箱根そばについて：小田急沿線の地域のお客様に愛され続けている箱根そば。小田急沿線を中心に展開しているスタンドそば店です。そばは生麺を茹で上げ、だしの効いた優しい味わいのつゆを使い、自慢のかき揚げはひとつひとつ丁寧に手揚げをしております。季節毎のおすすめメニューは他店では味わえない変り種もご用意。立ち席だけはなくテーブル席もご用意しており、女性や家族連れのお客様にも気軽にご利用いただけるようになりました。小田急線をご利用の際は、ぜひお立ち寄りください。

京急ロイヤルフーズ株式会社

社名：京急ロイヤルフーズ株式会社

本社：東京都大田区平和島一丁目1番1号

設立：1954年12月

取締役社長：小島 賢二

資本金：3,000万円（京急開発株式会社100％）

えきめんやについて：京急沿線に11店舗を展開しているお蕎麦屋です。そばの実を丸ごと挽き込んだ「挽ぐるみ」のそば粉を使用し、そば本来の鮮やかな香りがおいしさを引き立てます。ぜひ、お愉しみください。

株式会社JR東日本クロスステーション

社名：株式会社JR東日本クロスステーション

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

資本金：41億100万円（東日本旅客鉄道株式会社100％）

いろり庵きらくについて：「ほっとする気取らない日常の行きつけ」がコンセプトのおそば屋さんです。2008年4月にグランデュオ蒲田に1号店を出店し、2026年1月15日現在では首都圏のエキナカに83店舗を展開する駅そばブランドになりました。「いろり庵きらく」のこだわりは、蕎麦本来の味を楽しめる生蕎麦、何度も研究を積み重ねたオリジナルの特製つゆ、店内で調理する自家製かき揚げです。明るく落ち着いた照明、清潔な店内で、年齢、性別問わず駅を利用するお客さまの忙しい日常の中で気軽にほっと一息つける空間を演出します。

株式会社メトロプロパティーズ

社名：株式会社メトロプロパティーズ

本部：東京都台東区東上野6丁目9番3号 住友不動産上野ビル8号館5F

設立：2006年4月3日

代表取締役社長：黒須 良行

資本金：1,000万円（東京地下鉄株式会社100％）

そば処めとろ庵について：そば・つゆ・天ぷらにこだわりを持っています。そばは、いつでも茹で立てをご提供できるように生そばを使用しています。つゆは風味豊かでコクがあり、麺にしっかりと絡む美味しさあるつゆに仕立て、天ぷらはサクサクの食感を出すため、自家製天ぷらをご用意しております。

株式会社レストラン京王

社名：株式会社レストラン京王

本社：東京都府中市府中中町2丁目1番地の14

京王府中2丁目ビル5階

設立：1976年11月8日

取締役社長：村瀬 正

資本金：9,000万円（京王電鉄株式会社100％）

京王線に3ブランド8店舗を展開、それぞれ異なるコンセプトのもと沿線の皆様の暮らしに「おいしさ」「安心」「健康」をお届けします。

高幡そば/サッと美味しいそばが食べられる、立食スタイルの駅ナカのお店。忙しい時や小腹が空いた時に便利な駅そばです。

万葉そば/店内で製麺し注文ごとに茹で上げる“打ち立て・茹で立て”のおいしさを、お楽しみいただけるお店です。

たまの里/お蕎麦と日本酒を通して誰でも入りやすく、地域に愛される居心地の良い空間をめざしている蕎麦居酒屋です。