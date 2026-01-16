『プロサッカークラブをつくろう！2026』事前登録者数が200万人を突破！1月22日（木）12時より正式リリース開始！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』（以下、『サカつく2026』）について、現在実施中の事前登録者数が200万人を突破したことをお知らせします。

事前登録者数が200万人を達成したため、新たな達成報酬として「★3確定SP選手スカウトチケット1枚」「スカウトチケットや特別練習カードガチャチケットなどのチケット6枚」の配布が決定しました。

正式サービス開始後にはこれまでの達成報酬である「6,000GB」、「事前登録特別練習カードチケット4枚」、「特別練習カードチケット10枚」、マンチェスター・シティFCのスーパースター「アーリング・ハーランド」、「タイアニ・ラインデルス」、「ルベン・ディアス」の3選手全員、「★3確定SP選手スカウトチケット1枚」、「スカウトチケットや、特別練習カードガチャチケットなどのチケット14枚」もあわせてプレゼントします。

なお、100万人以降、事前登録者数が5万人増加するごとに「スカウトチケットや特別練習カードガチャチケットなどのチケット1枚」をプレゼントとして追加します。事前登録キャンペーンへの参加は、各プラットフォームのほか、各SNSへのフォローなどでも受け付けています。

『プロサッカークラブをつくろう！2026』事前登録はこちらから！

https://segafcchampions.sega.com/ja/(https://segafcchampions.sega.com/ja/)

■1月22日（木）12時より、正式リリース開始！

『サカつく2026』の正式サービス開始時間が決定しました。日本時間の1月22日（木）12時より、全世界同時リリースを開始します。ぜひ新たな「サカつく」を、その目でお確かめください。

■リリース直前！カウントダウンキャンペーン開催中

『サカつく2026』がまもなく正式リリースを迎えることを記念して、1月22日（木）まで毎日、合計100名様に「えらべるPay5,000円分」がその場で当たる「リリースカウントダウンキャンペーン」を開催中！ さらに、著名人やサッカー選手のサイン入り色紙が当たるチャンスも！

【開催期間】

1日目：1月15日（木）11:59まで

2日目：1月16日（金）11:59まで

3日目：1月17日（土）11:59まで

4日目：1月18日（日）11:59まで

5日目：1月19日（月）11:59まで

6日目：1月20日（火）11:59まで

7日目：1月21日（水）11:59まで

8日目：1月22日（木）11:59まで

※各キャンペーンごとに1回、最大8回まで参加できます。

【参加方法】

1．『プロサッカークラブをつくろう！2026』の公式Xアカウント（@sakatsuku20xx(https://x.com/sakatsuku20xx/)）をフォロー

2．キャンペーン投稿をリポスト

3．当選した方にDMが届きます。

【プレゼント内容】

1日目：「えらべるPay5,000円分」20名様・「中村憲剛さんサイン入り色紙」1名様

2日目：「えらべるPay5,000円分」10名様・「林陵平さんサイン入り色紙」1名様

3日目：「えらべるPay5,000円分」10名様・「佐藤寿人さんサイン入り色紙」1名様

4日目：「えらべるPay5,000円分」10名様・「コハロンさんサイン入り色紙」1名様

5日目：「えらべるPay5,000円分」10名様・「柿谷曜一朗さんサイン入り色紙」1名様

6日目：「えらべるPay5,000円分」10名様・「川端暁彦さんサイン入り色紙」1名様

7日目：「えらべるPay5,000円分」10名様・「井上マーさんサイン入り色紙」1名様

8日目：「えらべるPay5,000円分」20名様・「町野修斗選手サイン入り色紙」1名様

<えらべるPayについて>

えらべるPayは、ポイントやPay系の商品を自由に選べるギフトです。

ポイント内であれば複数のギフトと自由に交換することができます。

えらべるPayの利用に専用アプリのダウンロードや会員登録は必要ありません。

ラインナップの中から好きな商品と交換できる、えらべるPay【50.000円分～200円分】ポイントを付与します。

ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたえらべるPayにより異なり、変更になる場合がございます。またえらべるPay内のポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換ください。

ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換ください。

期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

ポイントの追加チャージはできません。

商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

https://giftee.biz/consumer/selectablepay/about/

■『プロサッカークラブをつくろう！2026』とは

『サカつく2026』は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げた「サカつく」シリーズの最新作です。全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。

明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得し、Ｊ1～Ｊ3に所属する60クラブが実名選手として収録されます。他にも、欧州主要リーグに加えて、FIFPRO、Kリーグなど、総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定。さらに、マンチェスター・シティFCとのコラボがゲーム内で実現します。

※画像は開発中のものです。

＜タイトル概要＞

タイトル名称：プロサッカークラブをつくろう！2026

対応機種：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）

配信開始日：2026年1月22日

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、トルコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語

著作権表記：(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission. / (C)SEGA

■公式サイト：https://segafcchampions.sega.com/ja/(https://segafcchampions.sega.com/ja/)

■公式X：https://x.com/sakatsuku20xx/(https://x.com/sakatsuku20xx/)

■公式YouTube「サカつくチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)

■公式Discord：https://discord.gg/XUNadt4YE2(https://discord.gg/XUNadt4YE2)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。