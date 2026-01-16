【ルイ・ヴィトン】モノグラム・マルチカラーが足元を彩る新作ウィメンズシューズが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、「モノグラム・アニバーサリー」コレクションより、日本人アーティスト 村上隆がメゾンのために考案したヴィヴィッドで色彩豊かなモノグラム・マルチカラー キャンバスで仕立てた、「LV ｘ TM LV スニーカリーナ」などの、新作ウィメンズシューズを発売しました。

この上なくしなやかなナッパレザーにモノグラム・マルチカラー キャンバスを組み合わせた「LV ｘ TM LV スニーカリーナ」。デザインを象徴するダイナミックなLV イニシャルと背面のトリミングにはカラフルなキャンバスを使用しました。抜群の軽量性と柔軟性を実現するサケット製法で仕上げた1足。

製品名：LV ｘ TM LV スニーカリーナ

価格：188,100円

素材：ナッパレザー、モノグラム・マルチカラー キャンバス

モノグラム・マルチカラー キャンバスを使用した「LV ｘ TM マヤ サンダル」。リラックス感がありながらもスタイリッシュなアイテムで、履き心地のよいフラットフォームには定番のエスパドリーユを想わせるロープ編みを施しました。ラバーアウトソールで仕上げた1足です。

製品名：LV ｘ TM マヤ サンダル

価格：227,700円

素材：モノグラム・マルチカラー キャンバス

ヒール：5 cm

モノグラム・マルチカラー キャンバスを讃える「LV ｘ TM 6AM パンプス」。シックでフェミニンなスタイルをメゾンのエンブレマティックなヌメ革のリボンと調節可能なバックストラップで引き立て、陽気なひねりを加えました。キトゥンヒールで仕上げた1足です。

製品名： LV ｘ TM 6AM パンプス

価格：195,800円

素材：モノグラム・マルチカラー キャンバス

ヒール：5.5 cm

*税込価格表記

