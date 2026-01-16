ジンジャー、「PRO of the DX Award 2025（上期）」の勤怠管理システム・給与計算ソフトの2部門で優秀賞を受賞

jinjer株式会社

統合型人事システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長CEO：冨永 健）は、PRONI株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役CEO：柴田 大介 以下「PRONI」）が主催する「PRO of the DX Award 2025（上期）」の勤怠管理システム部門・給与計算ソフト部門にて、それぞれ「ジンジャー勤怠」と「ジンジャー給与」が優秀賞を受賞したことをお知らせします。

「PRO of the DX Award」 とは

「PRO of the DX Award」は、PRONIが運営する「PRONIアイミツ SaaS」のパートナー企業の中から、特に優れた利用実績（成約数など）を基準に、優秀な成績を収めた企業を表彰する制度です。各カテゴリーで最も優れた1社には最優秀賞、上位10%以上の成績を収めた企業には優秀賞が贈られます。

この度「ジンジャー勤怠」「ジンジャー給与」は、「PRO of the DX Award 2025（上期）」の勤怠管理システム部門・給与計算ソフト部門において優秀賞を受賞しました。

▶「PRO OF THE DX AWARD 2025年上期」公式サイト

https://partner.imitsu.jp/award/2025_1st_half/saas

▶「ジンジャー勤怠」の口コミはこちら

https://saas.imitsu.jp/cate-attendance-management/service/38

▶「ジンジャー給与」の口コミはこちら

https://saas.imitsu.jp/cate-payroll-software/service/1066/article

「ジンジャー勤怠」とは

クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」は、シフト管理、有休管理、出勤・退勤管理、残業管理など、勤怠に関わる業務を効率化し、リアルタイムでの管理を可能にします。また、法改正があった際も、アップデートを自動で行うため、常に最新の労働基準に準拠した管理が可能です。「ジンジャー勤怠」を通して、人事労務担当者の業務を効率化し、企業の工数やコストの削減を実現します。

▶「ジンジャー勤怠」サイト：https://hcm-jinjer.com/kintai/

「ジンジャー給与」とは

「ジンジャー給与」は、ミスなくスムーズな給与計算を実現する給与計算システムです。給与の自動計算はもちろん、従業員の人事情報や勤怠情報と自動で連携でき、給与に関わる情報の確認作業を正確な情報連携、給与計算によって大幅に削減します。

▶「ジンジャー給与」サービスサイト：https://hcm-jinjer.com/payroll/

統合型人事システム「ジンジャー」について

ジンジャーは、人事労務、勤怠管理、給与計算、人事評価、サーベイ、データ分析といった幅広い人事業務を、一つのデータベースで管理する統合型人事システムです。これにより、企業は「正しい人事データ」を収集・管理・活用し、単なる記録ではなく組織の成長を支える資産として活用できます。ジンジャーは、人事業務の効率化と、組織の意思決定の質・スピード向上を支援します。

正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。

統合型人事システム「ジンジャー」

https://hcm-jinjer.com/

ジンジャー CM「バラバラ事件」篇 30秒

https://youtu.be/Em_JDZ1Bfuc

会社概要

会社名：jinjer株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健

コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/

最新の求人一覧：https://jobs.jinjer.co.jp/position/