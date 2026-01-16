【1/18 17時】QVCで放映予定！もちプチ触感がクセになるスーパー大麦バーリーマックスが登場。

バブルスター株式会社糖質制限食、健康食品等の商品企画・製造・卸売及び販売、Eコマースの運営、食品の貿易、輸出入を展開するバブルスター株式会社(本社：神奈川県大和市代官 代表取締役：小倉由渡)が製造・販売を行なうLOHAStyleからスーパー大麦バーリーマックスがQVCで放映されることをお知らせいたします。

【番組情報】

番組名：LOHAStyle スーパー大麦 腸の奥まで届く食物繊維

放映日時：2026年1月18日（日）17時～

※放送に関わる情報は変更になる場合がございます。

商品特徴

■豊富なたんぱく質＆食物繊維

（バーリーマックス精麦100gあたり）たんぱく質14.5g、食物繊維22.6g配合。

女性のキレイに欠かせない2つの栄養素がたっぷり含まれています。

■3種類の水溶性・不溶性食物繊維が複合体に。

（バーリーマックス精麦100gあたり）フラクタン7.0g、βグルカン6.9g、レジスタントスターチ4.8gを配合。3種類の水溶性・不溶性食物繊維が2重3重に含まれた複合構造になっていることで、少しずつ分解されて腸の奥まで届きます。

QVC限定パッケージ＆特別価格でご案内！

QVC仕様パッケージ

商品名：スーパー大麦 バーリーマックス(R)

価格： \1,500（税込）

容量：200g / 1袋

【栄養成分】

（バーリーマックス精麦100gあたり）

エネルギー341kcal、たんぱく質14.5g、

脂質7.4g、炭水化物65.1g、食塩相当量0.015g

【原材料】

大麦

糖質制限専門店 LOHAStyle

LOHAStyle（ロハスタイル）は、「食べた物から体は創られる」を理念に掲げる、糖質制限・健康食品の専門ブランドです。

「不安のない安全な食生活」の提供を目指し、添加物や糖質・脂質を控えた、無添加・無農薬にこだわった商品を厳選・開発しています。高品質でありながら続けやすい価格で、健康的な食生活をサポートしています。

また、商品の企画から製造販売まで自社にて一貫して行っているため、様々なコストを削減しながら、高品質な商品をお客様の元にお届けしています。

そして、お客様に長くご愛用いただくために、商品に関するレビューやご意見に対して真摯に向き合い、商品改善や新商品開発に繋げることを重要な価値観としています。糖質制限やダイエット目的はもちろん、日々の健康促進まで。老若男女問わず、幅広い世代にLOHAStyleだから提供できる「不安のない安全な食生活」の価値を体感してもらえるよう、安心安全の追求に日々努めています。

会社情報

■会社名：バブルスター株式会社

■代表取締役社長：小倉 由渡

■設立：2010年7月6日

■企業URL：https://bubblestar.jp/

■TEL：046-211-9003

■本社所在地：神奈川県大和市代官1-15-15

工場所在地：バブルスター株式会社第1工場 神奈川県大和市代官1-15-15

バブルスター株式会社第2工場 神奈川県大和市代官1-15-15-2

バブルスター株式会社第3工場 神奈川県大和市福田6-8-7

■事業内容：健康食品の製造、卸売及び販売

■広報グループ窓口 : 秦 / 村山

E-MAIL : support@bubblestar.jp / pr@kinpica.jp