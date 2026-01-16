【徳島県　鳴門市役所】「おてつたび」×「JA里浦」×「鳴門市」　～「半農半X」推進シェアハウス事業～「青首だいこん編」スタート！！

鳴門市役所

これまで「なると金時」や「鳴門らっきょ」などの収穫期に実施してきた本プロジェクトにおいて、新たに「青首だいこん編」がスタートします。

全国から「おてつびと」が集結、2週間の「半農半X」生活を体験します。田舎暮らしを考えている方、農ある暮らしにあこがれている方、鳴門を気に入り、移住を検討しているリピーターの方など、４人が和気あいあいと過ごせるシェアハウスで生活しながら、農家の方と交流を深めます。

今回は初めて「青首だいこん」の品目で実施します。

■期 間

令和８年１月20日（火）～2月3日（火）

初日は観光案内を行うなど、期間中は市職員が滞在中のお困りごとを全力サポート。

■参加者

50代男性（京都府）・30代女性（岐阜県）・30代男性（石川県）・50代女性（千葉県）の４人

本市への移住意欲の高い方、「半農半X」に関心のある方が全国から参加。

■仕事内容

青首だいこんの収穫・運搬・出荷作業など

■就業時間

青首だいこんの収穫の様子青首だいこんの出荷作業の様子

午前５時～11時のうち、実働4時間程度

■「半農半X」推進シェアハウス事業とは？

本市では、「半農半X」を移住コンセプトに「おてつたび」のプラットフォームで全国から参加者を募集し、2週間の農業アルバイトを体験してもらう「半農半X」推進シェアハウス事業を実施しています。

これまでに「鳴門らっきょ」「なると金時」「いちご」の収穫期に実施、全国から117人が参加し、参加倍率は平均で５倍を超えるなど、大きな反響を呼んでいます。

■「おてつたび」とは？

（株）おてつたびは、地方で働きながら旅する若者と農業・観光業など人手不足に困っている事業者のマッチングサービスを提供している新進のスタートアップ企業です。

同社のプラットフォームは、地域・地方に関わりたい人が多く登録し、参加者が急増するなど、地方創生の取り組みとして各種メディア等でも大きな注目を集めています。

■「おてつたび」との連携

令和６年７月には、（株）おてつたびと自治体としては全国初となる連携協定を締結、移住交流の促進、関係人口の創出・拡大、人手不足解消などに連携して取り組んでいます。

今後は農業だけでなく、観光業など多様な業種で受け入れを拡大することとしており、令和６年10月～11月には、市内リゾートホテル３か所で受け入れを実施しました。

また、令和７月８月には、ＵＩＪターンインターンシップとして、医療・介護・保育の福祉関連事務所での受け入れを実施しました。

お問い合わせ

鳴門市役所 産業振興部 商工政策課

☎088-684-1730