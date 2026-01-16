「ガチャピン・ムック」THEキャラ CAFE STANDの事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年1月16日(金)より「ガチャピン・ムック」THEキャラ CAFE STANDの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
東京ドームシティ内 黄色いビル2階にて開催しておりました「ガチャピン・ムック」THEキャラ CAFE STANDの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4414
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年1月16日(金)18:00～2月2日(月)23:59
【発送予定日】
・2026年3月下旬～4月中旬以降順次発送
【製品情報】
アクリルクリップ(ランダム)
COFFEE ver.
価格：880円（税込）
セット：4,400円（税込）
種類数：全5種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
なかよしキーチャーム COFFEE ver.
価格：各935円（税込）
種類数：全2種
ゆらゆらアクリルスタンド
COFFEE ver.
価格：各1,320円（税込）
種類数：全4種
硬質カードケースセット
COFFEE ver.
価格：1,540円（税込）
種類数：全1種
※2枚セット
【権利表記】
(C)GACHAMUKKU
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売