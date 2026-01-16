「怪異さんと飛鳥くんのお話」POP UP SHOPが新宿マルイ アネックス 7FにOPEN決定！

株式会社コンテンツシード


今回のイベントでは、「怪異さんと飛鳥くんのお話」の新作グッズを販売いたします。


ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！


【特設ページ】


https://www.the-chara.com/blog/?p=108421



【イベント情報】


イベント名：「怪異さんと飛鳥くんのお話」POP UP SHOP


開催期間：2026年2月14日(土)～3月1日(水)


開催場所：新宿マルイ アネックス 7F





【販売商品】


完売した商品は店頭にて受注を承ります。
※店頭受注を実施する商品でも期間中に再入荷する場合がございます。
※店頭受注商品も物販購入特典配布の対象となります。



コレクションカード(ランダム) バレンタイン ver.

価格：440円(税込)


種類数：全10種


サイズ：約86mm×54mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






カンバッジ(ランダム) バレンタイン ver.

価格：550円(税込)


種類数：全8種


サイズ：直径約56m


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






フォトグレイ風ステッカー(ランダム) バレンタイン ver.

価格：550円(税込)


種類数：全10種


サイズ：148mm×51mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ホログラムキーホルダー バレンタイン ver.

価格：各1,100円(税込)
種類数：全2種
サイズ：全高約60mm以内






アクリルスタンド バレンタイン ver.

価格：各1,320円(税込)
種類数：全5種
サイズ：85mm×105mm






アクリルフィギュア バレンタイン ver.

価格：1,980円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約150mm以内






ホログラムカンバッジセット バレンタイン ver.

価格：1,760円(税込)
種類数：全1種
サイズ：φ56mm






硬質カードケースセット バレンタイン ver.

価格：各1,540円(税込)
種類数：全2種
サイズ：B7、B8セット






巾着 バレンタイン ver.

価格：1,320円(税込)
種類数：全1種
サイズ：140mm×170mm






マグカップ バレンタイン ver.

価格：1,980円(税込)
種類数：全1種
サイズ：高さ約95mm×直径約75mm





皆様のお越しを心よりお待ちしております。




【関連サイト】


公式URL：https://x.com/zdn_shi?lang=ja


THEキャラ：https://www.the-chara.com/



【権利表記】


(C)shizuma



【会社概要】


会社名：株式会社コンテンツシード


所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F


代表者：代表取締役　大塚 則和


設立：平成24年8月1日


URL：https://contents-seed.co.jp/


事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売