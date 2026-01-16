「狼への嫁入り～異種婚姻譚～」POP UP SHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年1月16日(金)より「狼への嫁入り～異種婚姻譚～」POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

新宿マルイ アネックス 7Fにて開催しておりました「狼への嫁入り～異種婚姻譚～」POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4419

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年1月16日(金)18:00～1月29日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年3月中旬～4月上旬以降順次発送



【製品情報】

ホログラムカード(ランダム)

価格：550円（税込）

種類数：全8種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム)

価格：550円（税込）

種類数：全8種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

オーロラアクリルキーホルダー

価格：各1,100円（税込）

種類数：全4種

アクリルスタンド

価格：各1,320円（税込）

種類数：全5種

アクリルフィギュア

価格：各1,650円（税込）

種類数：全2種

アクリルフォトスタンド

価格：1,760円（税込）

種類数：全1種

硬質カードケースセット

価格：各1,430円（税込）

種類数：全2種

※2枚セット

ダイカットステッカーセット

価格：1,320円（税込）

種類数：全1種

※4枚入り

【権利表記】

(C)犬居葉菜／祥伝社 on BLUE COMICS



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売