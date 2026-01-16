チョコとナッツの王道の組み合わせ「横濱煉瓦 ローストアーモンド」

株式会社 鈴音【季節限定パッケージ】横濱煉瓦 ローストアーモンド（春パッケージ）

株式会社鈴音 霧笛楼事業本部（本社：神奈川県横浜市金沢区、代表取締役社長：鈴木令二、以下、霧笛楼）は、2026年1月17日（土）より「横濱煉瓦 ローストアーモンド（春パッケージ）」を季節限定販売いたします。

香ばしいローストアーモンドを贅沢に散りばめた本商品は、“チョコ×ナッツ”という王道の組み合わせでありながら、これまでの横濱煉瓦シリーズになかった新フレーバー。

多くのお客様に親しまれてきた横濱煉瓦ならではの濃厚なチョコレート生地に、ローストアーモンドの香ばしさと食感を重ね、この春満を持して登場いたします。

商品の特長

- 表面：生地の上と底に散りばめたローストしたクラッシュアーモンドが、香ばしい風味と心地よい食感のアクセントを生み出します。- 生地：横濱煉瓦ならではの濃厚さ、ギュッと詰まった質感のチョコレートケーキ生地。- 手軽さ：常温で持ち運びやすく、手土産やちょっとした贈り物にも使いやすいサイズ感です。- パッケージ：春を彩る華やかな装いの、季節限定パッケージを採用しています。単品箱イメージ4個入（クリアケース入り）

商品概要

【商品名】横濱煉瓦ローストアーモンド（春パッケージ）

【希望小売価格】350円（税抜）／378円（税込）

【発売日】2026年1月17日（土）（季節限定パッケージ）

【賞味期限】製造より90日

【アレルギー】小麦・卵・乳成分・アーモンド・くるみ・大豆

【内容量】約40g

【個箱サイズ】単品箱 約 横9×縦4.5×高さ3ｃｍ

【保存方法】直射日光、高温多湿を避けて保存してください

【販売方法】単品、4個入他

【取扱店】全店（直営、通販、外販、スポット等）

■発売記念 実施予定キャンペーン

「横濱煉瓦 ローストアーモンド（春パッケージ）」発売に伴い、以下のキャンペーンを予定しています。

【霧笛楼仏蘭西菓子直営店】《 ご試食用煉瓦プレゼントキャンペーン 》！

霧笛楼仏蘭西菓子直営店（霧笛楼オンラインショップを除く）で税込2,000円以上お買い上げのお客様に、「横濱煉瓦ローストアーモンド（春パッケージ）」を1個プレゼントいたします。（※税込4,000円以上お買い上げの場合は2個、上限は税込10,000円で5個までとさせていただきます。）各店各日ご用意数量に限りがございます。予定数終了次第、配布終了となります。

【実施期間】2026年1月17日（土）～ ※店舗により順次取扱開始、配布数なくなり次第終了

【内 容】税込2,000円以上お買い上げのお客様に横濱煉瓦ローストアーモンド（春パッケージ）を1個プレゼント（お一人様1回上限5個まで）

【実施店舗】霧笛楼仏蘭西菓子直営店（※霧笛楼オンラインショップを除く）

■お問い合わせ【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社鈴音 霧笛楼 菓子・食品部 里見修治

TEL：045-785-1308

【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

霧笛楼オンラインショップ フリーダイヤル

TEL：0120-77-1424（月～金 9：00-17：00）

【各種SNSアカウント】

■公式X

https://x.com/mutekiro_ec/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/mutekiro/