アディダスからライフスタイルランニングカルチャーに向けたランニングシューズ「EVO SL WOVEN」新カラーと新ランニングアパレルコレクション「DAY//Ø」を発売開始

アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾 孝平）は、ランニングからライフスタイルシーンまでシームレスに履ける「EVO SL WOVEN (エヴォ エスエル ウーブン）」の新カラーと、都市部で広がりを見せるライフスタイルランニングカルチャーにインスパイアされた、日本企画の新ランニングアパレルコレクション「DAY//Ø（デイオー）」を2026年1月16日（金）より販売開始いたします。また、ライフスタイルランニングを通じ、人々が集うポップアップスペース「EVO SL BASE（エヴォ エスエル ベース）」を原宿にて1月31日(金)より期間限定で開催いたします。

近年、世界ではランニングを競技や記録のためだけでなく、日常の一部として楽しむ「ライフスタイルランニング」が新たなトレンドとなっています。ファッションやカルチャーと融合し、走ることを通じて仲間とつながり、自分らしさを表現するこのスタイルは、都市部を中心に広がり続けています。この新しいランニングカルチャーに寄り添うべく、「EVO SL WOVEN」と「DAY//Ø」をはじめ、アディダスは今後多くの商品を展開していきます。

「EVO SL」は2024年の発売以降、世界中のライフスタイルランナーに支持されてきたランニングシューズです。ランニング性能に加え、ミニマルでアイコニックなデザインにより、場所やスタイルに縛られることなく、日常でも履きこなせる1足となります。2025年11月には、アッパー素材がアップデートした「EVO SL WOVEN」が登場。今回の新色では、アディダス ブランドを象徴する、ブラックとホワイトのアイコンカラーを基調にしたカラーを発売します。

また、合わせて新ランニングアパレルコレクション「DAY//Ø」を同日に発売します。このコレクションは、日本で企画され、「洗練されたデザイン」「型にはまらないシルエットとスタイリング」「ランナーに必要な機能性」の3つの軸をもとに開発。「EVO SL WOVEN」同様に、ランニングからライフスタイルの様々なシーンで着用ができる、ベーシックなカラーで構成されています。

さらに今回、アディダスが提案するライフスタイルランニングを体験できる期間限定ポップアップスペース「EVO SL BASE」を、1月30日（木）～2月1日（日）の3日間、カルチャーの発信地である原宿エリアにて開催します。本スペースでは、アディダスが提案するライフスタイルランニングを体験できるコンテンツを展開。「EVO SL」を通じた多様なスタイリングの紹介から、「EVO SL」の無料レンタルとランニングセッション、無料コーヒーの配布に加え、コラボアーティストのNAIJEL GRAPH氏、YAMEPI氏によるオリジナルデザインのシューズ刺繍サービスなど、限定企画を実施。ご自身のライフスタイルに合ったランニングスタイルを発見できる場を提供します。

ポップアップスペース「EVO SL BASE」

「EVO SL BASE」は、カルチャーの発信地である東京・原宿を拠点にアディダスが3日間限定で開催するポップアップスペースです。

本スペースでは、アディダスが提案する新しいランニングスタイルを体験できる空間演出やコンテンツを展開し、EVO SLを通じた多様なスタイリングを紹介。

来場者が自身のライフスタイルに合ったランニングスタイルを発見できる場を提供します。

主な体験コンテンツ

- EVO SLの試し履き・購入- DAY//Øの試着- コラボアーティストによるオリジナルデザインのカスタマイズサービス- シューズ撥水加工サービス- adiClub会員限定カスタムインソール- 近隣飲食店や銭湯とのタイアップサービス- 無料コーヒーの提供とリラクシングスペース

コラボアーティストのプロフィール

《NAIJEL GRAPH (ナイジェル グラフ)》

東京を拠点に活動するアーティスト。イラスト、コラージュ、立体など様々な作品を制作。ロンドンやソウル、香港、アメリカなどで作品を発表。個展の開催など国内外問わず活動の場を広げている。近年ではグローバル展開として Beastie Boys、 new balance、Stanley などとのコラボ作品の提供、またアジア展開として adidas originals から NAIJEL GRAPH × STAN SMITH をリリースした。またディズニーやピクサーのキャラクターとも多くコラボしている。2025年には作品集『ONE HUNDRED EIGHT CLUB』を野村訓市氏と発表した。

https://www.instagram.com/naijelgraph/

《YAMEPI(C)︎ /やめぴ(C)︎》

特徴的なラインによって生み出される無数のキャラクター・BOYS(R)と細部まで練り上げられた独自の世界観を武器に、国内外で熱烈な支持を受けるアーティスト。名だたるブランドや企業とのコラボレーションを重ね、今や東京のカルチャーシーンにおけるアイコン的存在。アートの分野だけに留まらず、クリエイティブクルー・COMET(C)のリーダー、ブランド・YUM(R)のディレクター、CC STORE・オーナーという顔も持ち合わせるほか、モデル業もこなすなど活躍の場は多岐にわたる。

https://www.instagram.com/yamepi_01/

開催概要

施設名 ：EVO SL BASE

所在地 ：We Work アイスバーグ 1F

東京都渋谷区神宮前6-12-18

開催期間：2026年1月30日 (金) ～2月1日 (日)

ポップアップスペース詳細：https://go.adidas.com/ihha/wdwtksf9

EVO SL WOVENについて

世界中のランナーが支持する雑誌『Runner’s World』の「2025 ベストシューズアワード」※に選出された「EVO SL」が、伸縮性とフィット感に優れた新開発のウーブンアッパーを採用し、「EVO SL WOVEN」として登場。補強による安定性と先進テクノロジーで、今までにない快適な走りを提供。



アディダス ブランドを象徴する、ブラックとホワイトのアイコンカラーを基調にした本モデルは、ランニングシーンだけでなく日常のスタイルにも自然に馴染み、幅広いスタイリングで街中を自由かつ快適に過ごせる一足です。

※『Runner’s World』の「2025 ベストシューズアワード」におけるベストランニングシューズとして選出

発売日

2026年1月16日（金）

商品ページ：https://www.adidas.jp/アディゼロ_エヴォ_sl(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BC%E3%83%AD_%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%82%A9_sl)

商品概要

EVO SL WOVEN

・品番 ：JR1912(M)、JR4736 (W)

・カラー：フットウェアホワイト/コアブラック/ダッシュグレー

・自店販売価格：19,800円（税込）

EVO SL WOVEN

・品番 ：JR4728(M)

・カラー：コアブラック/フットウェアホワイト/カーボン

・自店販売価格：19,800円（税込）

EVO SL WOVEN

・品番 ：JR4737(W)

・カラー：コアブラック/アイアンメタリック/コアブラック

・自店販売価格：19,800円（税込）

新コレクション「DAY//Ø（デイオー）」

「WHERE IT ALL BEGINS. 全てが0から始まる。」をコンセプトに、ランニングにおけるDAY1に向かっていく多くの人をサポートしたいという願いが、コンセプト名に込められています。日常に溶け込むスタイリングと、ランナーに必要な機能性を兼ね揃えた５モデル９品番をラインアップしたコレクションです。

搭載機能

- 撥水加工- 速乾性に優れた裏毛パイル素材を採用- 裾のドローコードでフィット感を自在に調整可能- ランニングに最適な立体裁断を採用- スリーストライプのリフレクターを搭載

着用画像／着用商品

KL8278

DAY//Ø WOVEN SHIRT

KL8280(W)

DAY//Ø WOVEN JACKET

KL8285(W)

DAY//Ø LONG SLEEVE TEE

KL8279(M)

DAY//Ø WOVEN JACKET

KL8281(M)

DAY//Ø WOVEN PANTS

KL8284(M)

DAY//Ø LONG SLEEVE TEE

発売日

2026年1月16日（金）

商品ページ：https://www.adidas.jp/ウェア(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-day_o-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)・服-day_o-ランニング(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-day_o-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

※アディダス公式オンラインショップでは、1月16日（金）18:00より発売予定です。

商品概要

DAY//Ø WOVEN JACKET

・品番｜カラー：KL8279（M）｜ブラック

：KL8280（W）｜パテグレー

・自店販売価格：15,400円（税込）

DAY//Ø WOVEN PANTS

・品番｜カラー：KL8281（M）｜ブラック

：KL8282（W）｜パテグレー

・自店販売価格：15,400円（税込）

DAY//Ø WOVEN SHIRT

・品番｜カラー：KL8278｜ブラック

・自店販売価格：14,300円（税込）

DAY//Ø SWEAT HOODIE

・品番｜カラー：KL8277｜ミディアムグレーヘザー

・自店販売価格：15,400円（税込）

DAY//Ø LONG SLEEVE TEE

・品番｜カラー：KL8283（M）｜オーロラオニキス

：KL8284（M）｜シャドウフィグ

：KL8285（ｗ）｜パテグレー

・自店販売価格：8,800円（税込）

取扱店舗

・アディダス ブランドセンター 渋谷

・アディダス オリジナルス フラッグシップ ストア 原宿

・アディダス ブランドコアストア・オリジナルズコアストア 各店（※一部店舗を除く）

・ その他全国のアディダスお取り扱い店舗

※一部店舗によってお取り扱い商品が異なります。

