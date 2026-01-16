【そごう広島店】100ブランド以上が集まるチョコレートの楽園

株式会社そごう・西武

バレンタインデーを前に、普段なかなか購入できない国内外の人気ブランドチョコレートや魅惑のスイーツたちが一堂に揃うイベント『チョコレートパラダイス2026』がいよいよ開幕します。

そごう広島店では、初登場のチョコレート（15ブランド）をはじめ、100ブランド以上が登場し、この期間にしか出会えない憧れの海外ブランドチョコレートや、国内ブランドが販売するこの時期だけの限定品が集まります。今年はサンド系チョコレート、フルーツとの組み合わせが楽しいチョコレート、会場でしか味わえないソフトクリームにも注目しています。

各国のショコラティエがこだわり抜いた味わい。アートのような美しいビジュアル。バレンタインチョコレートとして2026年に送り出す作品の数々をぜひお楽しみください。

チョコレートパラダイス2026

■1月23日（金）～2月15日（日） 午前10時～午後7時30分 ※最終日は午後5時閉場

■そごう広島店 9階 催事場

くわしくはこちらから⇒ https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima(https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/topics/valentine-2026)

［メゾン・ルルー］そごう広島店初登場

１.キャラメルバー5本セットA（5本入）・・4,806円

２.ミニメニ―ル5個セット（5個入）・・2,754円

フランス・ブルターニュ発の塩バターキャラメルで知られるブランド。チョコレートをコーティングしたキャラメルバーやボンボンショコラがおすすめ。

［沖野上ブルーカカオ］ そごう広島店初登場

１.ブルーチョコレート（45g）・・3,301円

２.ホワイトフルーツチョコレート（1個）・・2,301円

島根県出雲大社近くにあるチョコレート専門店。着色料を一切使用せず、広島レモンで仕上げた青いチョコレートやフルーツにたっぷりのホワイトチョコレートを染み込ませたサクサク食感の一品をお楽しみください。

［リトルマザーハウス］ そごう広島店初登場

IRODORI CHOCOLATE紫陽花 瀬戸内レモン（1枚）・・1,836円 【そごう広島店限定】

ブルーベリーの甘酸っぱさとレモンピールのほどよい苦味が重なり、奥行きのある味わい。見た目も美しいチョコレート。

Minimal -Bean to Bar Chocolate-

今年はサンド系チョコに注目！

［Minimal -Bean to Bar Chocolate-］

チョコレートサンドクッキー（8個入）・・2,790円

［ドレンティンチョコレート］

カカオベイクサンドいちごティラミス（1個）・・540円

［タブレス ラボ］

堀江バターサンド チョコアソート（3個入）・・1,601円

［QUONチョコレート］

ホワイトカカオサンド（6個入）・・4,158円

海外ブランドの最新チョコレート

ピエール・ルドン／コフレ フレーズ（9個入）・・3,780円ル・ショコラ・アラン・デュカス／アソルティモン・グルマン・・3,672円デルレイ／リミテッドBOX（6個入）・・4,860円［そごう・西武限定］ピエール マルコリーニ／クレアシオン（9個入）・・4,320円［そごう・西武限定］

会場でしか味わえないソフトクリームも要チェック！

１.［カカオサンパカ］ジャラッツ ディアゴナル（1個）・・605円

カカオの風味豊かなカカオソフトクリーム。濃厚ながらすっきりとした味わいが特徴。

２.［BABBI］ソフトジェラート ドバイチョコレート（1個）・・1,650円

香ばしいピスタチオと濃厚なチョコレートのソフトジェラートにザクザク食感のカダイフ入りピスタチオソースをトッピング。