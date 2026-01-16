【そごう広島店】100ブランド以上が集まるチョコレートの楽園
バレンタインデーを前に、普段なかなか購入できない国内外の人気ブランドチョコレートや魅惑のスイーツたちが一堂に揃うイベント『チョコレートパラダイス2026』がいよいよ開幕します。
そごう広島店では、初登場のチョコレート（15ブランド）をはじめ、100ブランド以上が登場し、この期間にしか出会えない憧れの海外ブランドチョコレートや、国内ブランドが販売するこの時期だけの限定品が集まります。今年はサンド系チョコレート、フルーツとの組み合わせが楽しいチョコレート、会場でしか味わえないソフトクリームにも注目しています。
各国のショコラティエがこだわり抜いた味わい。アートのような美しいビジュアル。バレンタインチョコレートとして2026年に送り出す作品の数々をぜひお楽しみください。
チョコレートパラダイス2026
■1月23日（金）～2月15日（日） 午前10時～午後7時30分 ※最終日は午後5時閉場
■そごう広島店 9階 催事場
くわしくはこちらから⇒ https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima(https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/topics/valentine-2026)
［メゾン・ルルー］そごう広島店初登場
１.キャラメルバー5本セットA（5本入）・・4,806円
２.ミニメニ―ル5個セット（5個入）・・2,754円
フランス・ブルターニュ発の塩バターキャラメルで知られるブランド。チョコレートをコーティングしたキャラメルバーやボンボンショコラがおすすめ。
［沖野上ブルーカカオ］ そごう広島店初登場
１.ブルーチョコレート（45g）・・3,301円
２.ホワイトフルーツチョコレート（1個）・・2,301円
島根県出雲大社近くにあるチョコレート専門店。着色料を一切使用せず、広島レモンで仕上げた青いチョコレートやフルーツにたっぷりのホワイトチョコレートを染み込ませたサクサク食感の一品をお楽しみください。
［リトルマザーハウス］ そごう広島店初登場
IRODORI CHOCOLATE紫陽花 瀬戸内レモン（1枚）・・1,836円 【そごう広島店限定】
ブルーベリーの甘酸っぱさとレモンピールのほどよい苦味が重なり、奥行きのある味わい。見た目も美しいチョコレート。
Minimal -Bean to Bar Chocolate-
今年はサンド系チョコに注目！
［Minimal -Bean to Bar Chocolate-］
チョコレートサンドクッキー（8個入）・・2,790円
［ドレンティンチョコレート］
カカオベイクサンドいちごティラミス（1個）・・540円
［タブレス ラボ］
堀江バターサンド チョコアソート（3個入）・・1,601円
［QUONチョコレート］
ホワイトカカオサンド（6個入）・・4,158円
海外ブランドの最新チョコレート
ピエール・ルドン／コフレ フレーズ（9個入）・・3,780円
ル・ショコラ・アラン・デュカス／アソルティモン・グルマン・・3,672円
デルレイ／リミテッドBOX（6個入）・・4,860円［そごう・西武限定］
ピエール マルコリーニ／クレアシオン（9個入）・・4,320円［そごう・西武限定］
会場でしか味わえないソフトクリームも要チェック！
１.［カカオサンパカ］ジャラッツ ディアゴナル（1個）・・605円
カカオの風味豊かなカカオソフトクリーム。濃厚ながらすっきりとした味わいが特徴。
２.［BABBI］ソフトジェラート ドバイチョコレート（1個）・・1,650円
香ばしいピスタチオと濃厚なチョコレートのソフトジェラートにザクザク食感のカダイフ入りピスタチオソースをトッピング。