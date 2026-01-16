【そごう広島店】100ブランド以上が集まるチョコレートの楽園

写真拡大 (全10枚)

株式会社そごう・西武


バレンタインデーを前に、普段なかなか購入できない国内外の人気ブランドチョコレートや魅惑のスイーツたちが一堂に揃うイベント『チョコレートパラダイス2026』がいよいよ開幕します。


そごう広島店では、初登場のチョコレート（15ブランド）をはじめ、100ブランド以上が登場し、この期間にしか出会えない憧れの海外ブランドチョコレートや、国内ブランドが販売するこの時期だけの限定品が集まります。今年はサンド系チョコレート、フルーツとの組み合わせが楽しいチョコレート、会場でしか味わえないソフトクリームにも注目しています。


各国のショコラティエがこだわり抜いた味わい。アートのような美しいビジュアル。バレンタインチョコレートとして2026年に送り出す作品の数々をぜひお楽しみください。


チョコレートパラダイス2026


■1月23日（金）～2月15日（日） 午前10時～午後7時30分 ※最終日は午後5時閉場


■そごう広島店 9階 催事場


くわしくはこちらから⇒ https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima(https://www.sogo-seibu.jp/hiroshima/topics/valentine-2026)




［メゾン・ルルー］そごう広島店初登場


１.キャラメルバー5本セットA（5本入）・・4,806円


２.ミニメニ―ル5個セット（5個入）・・2,754円



フランス・ブルターニュ発の塩バターキャラメルで知られるブランド。チョコレートをコーティングしたキャラメルバーやボンボンショコラがおすすめ。






［沖野上ブルーカカオ］ そごう広島店初登場


１.ブルーチョコレート（45g）・・3,301円


２.ホワイトフルーツチョコレート（1個）・・2,301円



島根県出雲大社近くにあるチョコレート専門店。着色料を一切使用せず、広島レモンで仕上げた青いチョコレートやフルーツにたっぷりのホワイトチョコレートを染み込ませたサクサク食感の一品をお楽しみください。






［リトルマザーハウス］ そごう広島店初登場


IRODORI CHOCOLATE紫陽花 瀬戸内レモン（1枚）・・1,836円 【そごう広島店限定】



ブルーベリーの甘酸っぱさとレモンピールのほどよい苦味が重なり、奥行きのある味わい。見た目も美しいチョコレート。






Minimal -Bean to Bar Chocolate-

今年はサンド系チョコに注目！


［Minimal -Bean to Bar Chocolate-］


チョコレートサンドクッキー（8個入）・・2,790円


［ドレンティンチョコレート］


カカオベイクサンドいちごティラミス（1個）・・540円


［タブレス ラボ］


堀江バターサンド チョコアソート（3個入）・・1,601円


［QUONチョコレート］


ホワイトカカオサンド（6個入）・・4,158円





海外ブランドの最新チョコレート



ピエール・ルドン／コフレ フレーズ（9個入）・・3,780円

ル・ショコラ・アラン・デュカス／アソルティモン・グルマン・・3,672円

デルレイ／リミテッドBOX（6個入）・・4,860円［そごう・西武限定］

ピエール マルコリーニ／クレアシオン（9個入）・・4,320円［そごう・西武限定］


会場でしか味わえないソフトクリームも要チェック！


１.［カカオサンパカ］ジャラッツ ディアゴナル（1個）・・605円


カカオの風味豊かなカカオソフトクリーム。濃厚ながらすっきりとした味わいが特徴。



２.［BABBI］ソフトジェラート ドバイチョコレート（1個）・・1,650円


香ばしいピスタチオと濃厚なチョコレートのソフトジェラートにザクザク食感のカダイフ入りピスタチオソースをトッピング。