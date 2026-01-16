ラジドラ魔道祖師（MiMi）公式茶屋（魔道学園 ver.）の事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

グランドスケープ池袋 地下1階「THEキャラCAFE グランドスケープ池袋2号店」にて開催しておりますラジドラ魔道祖師（MiMi）公式茶屋（魔道学園 ver.）の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4430

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年1月16日(金)18:00～2月3日(火)23:59

【発送予定日】

・2026年3月下旬～4月中旬以降順次発送

【製品情報】

アクリルカード(ブラインド)魔道学園 ver.A

価格：715円（税込）

種類数：全14種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

箔押し風コレクションカード(ブラインド) 魔道学園 ver.A

価格：550円（税込）

種類数：全14種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

クリアカード(ブラインド)デフォルメ 魔道学園 ver.A

価格：440円（税込）

種類数：全7種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルフィギュア 魔道学園 ver.A

価格：各1,650円（税込）

種類数：全7種

アクリルメモボード 魔道学園 ver.

価格：2,750円（税込）

種類数：全1種

ステッカーセット 魔道学園 ver.

価格：各770円（税込）

種類数：全7種

※2枚セット

アクリルフレームキーホルダー魔道学園 ver.

価格：1,980円（税込）

種類数：全1種

カスタムアクリルパーツ魔道学園 ver.A

価格：1,650円（税込）

種類数：全1種

箔押し風カンバッジ(ブラインド) 魔道学園 ver.A

価格：660円（税込）

種類数：全14種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

クリアカード(ブラインド)魔道学園 ver.A

価格：440円（税込）

種類数：全14種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ゆらゆらアクリルブロック(ブラインド)デフォルメ 魔道学園 ver.A

価格：990円（税込）

種類数：全7種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ケース付きポストカードセット魔道学園 ver.A

価格：2,750円（税込）

種類数：全1種

カンバッジスタンド デフォルメ魔道学園 ver.A

価格：各2,530円（税込）

種類数：全7種

仙子のアクリルキーホルダー魔道学園 ver.A

価格：770円（税込）

種類数：全1種

名札風アクリルバッジ(ランダム)魔道学園 ver.

価格：770円（税込）

種類数：全14種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

学生証風カード(ランダム)魔道学園 ver.B

価格：440円（税込）

種類数：全7種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

クリアカード(ランダム)デフォルメ 魔道学園 ver.B

価格：440円（税込）

種類数：全7種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

クリアファイル 魔道学園 ver.A

価格：各550円（税込）

種類数：全7種

クリアポスター 魔道学園 ver.B

価格：1,650円（税込）

種類数：全1種

おなまえキーホルダー デフォルメ 魔道学園 ver.B

価格：各880円（税込）

種類数：全7種

アクリルマドラーセット魔道学園 ver.B

価格：1,980円（税込）

種類数：全1種

※2個セット

箔押し風カンバッジ(ランダム)魔道学園 ver.B II

価格：660円（税込）

種類数：全14種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

フレームマグネット(ランダム)魔道学園 ver.B II

価格：1,430円（税込）

種類数：全7種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

おなまえバッジ(ランダム)デフォルメ 魔道学園 ver.B

価格：770円（税込）

種類数：全7種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カラビナ付きアクリルキーホルダー 魔道学園 ver.B II

価格：各1,980円（税込）

種類数：全7種

アクリルフィギュア魔道学園 ver.B II

価格：各1,650円（税込）

種類数：全7種

アクリル眼鏡スタンド魔道学園 ver.B II

価格：各6,050円（税込）

種類数：全7種

眼鏡クロス 魔道学園 ver.B II

価格：各880円（税込）

種類数：全7種

ネックストラップ

価格：1,650円（税込）

種類数：全1種

ケース付きポストカードセット魔道学園 ver.B

価格：2,750円（税込）

種類数：全1種

他、新商品を多数販売！

【権利表記】

(C)MiMi



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売