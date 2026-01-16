【Ur.Salon】光熱費高騰時代の“節水は我慢”という常識を変える。最大60%の節水と爽快水流を両立する軽量シャワーヘッドが新登場

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開するライフビューティブランド「Ur.Salon（ユアサロン）」は、爽快水流設計とナノバブルを搭載したシャワーヘッド「エコブースト」を、2026年1月16日より発売しました。約140gの軽量設計により、長時間使用しても腕が疲れにくく、快適な使い心地を実現。節水でありながらもしっかりとした浴び心地を叶え、水の使用量を最大約60％削減（※1）します。ナノバブルが毛穴の奥まで洗浄し、肌のうるおいと髪のツヤを守りながら、少ない水でも満足感のある爽快なシャワー体験を提供します。

※1：自社調べ。（使用環境により効果には個人差があります）

開発者の想い

水道代やガス代が高騰する中、節水は必要でも、「水圧が弱い」「洗い流せた感じがしない」「浴び心地が良くない」といった不満を抱く人も少なくありません。Ur.Salonは、“節水と心地よさは両立できる”というコンセプトのもと、本製品を開発しました。水の流れ方や肌当たりを細かく設計し、少ない水でも満足感のある浴び心地を実現。さらに、軽量設計により長時間使っても手疲れせず、毎日のシャワーをストレスなくできることにもこだわりました。ナノバブルで毛穴までやさしく洗浄し、シャワー時間を“おうちサロン”へ。「節水なのに、むしろ気持ちいい」という新しいシャワーヘッドのスタンダードを作っていきます。

「エコブースト」の特徴

【驚くほど軽い、腕疲れしにくい設計】

多機能シャワーヘッドは重くなりがちで、使うたびに腕が疲れる、取り回しにくいと感じることも。本製品は高機能設計でありながら約140gの軽量化を実現。長時間使っても扱いやすく、毎日のシャワーでも負担を感じにくい設計です。腕への負担を抑え、快適でストレスの少ないバスタイムを叶えます。

【爽快な浴び心地と節水を両立した水流設計】

独自の爽快水流設計により、少ない水量でも広がりのある心地よい水流を実現。全身を包み込むように洗い流せるため、節水しながらも満足感のある浴び心地を叶えます。さらに水流モードを切り替えることで、水の使用量は最大約60％カット（※1）。毎日のシャワーで、水道代・ガス代の節約にもつながる、家計と環境にやさしい設計です。

※1：自社調べ。（使用環境により効果には個人差があります）

【ナノバブルが叶える、やさしくうるおう洗浄体験】

毛穴よりも微細なナノバブルが、肌や頭皮のすみずみまで入り込み、汚れをやさしく洗い流します。摩擦を抑えた洗浄により、敏感肌の方やお子さまにも安心。シャワー後は肌のしっとり感が続き、髪もなめらかな指通りに。毎日のシャワーを、心地よい美容ケアの時間へと導きます。

【気分や用途で選べる、4つの水流モード】

ジェット・ジェットミックス・ノーマル・ミストの4つの水流モードを搭載。しっかり洗いたい日はジェットミックスモード、やさしく肌をいたわりたい時はミストモードなど、気分や用途に合わせて使い分けが可能です。手元で簡単に切り替えられるため、家族みんなで快適に使用できます。毎日のバスタイムを、自分好みの心地よさで楽しめます。

製品情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Bs0PvK21wI0 ]「エコブースト」

[価格] 4,999円（税込）

[カラー]シルバー

[サイズ] 約218×65×74mm

[重量]約140ｇ

[発売日]2026年1月16日

[販売店]

・公式EC：https://ursalon.jp/products/ur-eb-sv-xp01

・Amazon：https://amzn.asia/d/b7KxBn1

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/merin-888/ur-eb-sv-xp01.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ursalon/ur-eb-sv-xp01/

Ur.Salon ブランドコンセプト

あなたらしい美を、あなたのそばに。

美容は、誰かに合わせるものではなく、

自分らしさを楽しむもの。

Ur.Salonは、最新のケアを毎日に寄り添う形で届けます。

続けるたびに、新しい自分との出会いが待っている。

そこは、あなただけの“お家サロン”。

Ur.Salon

関連プレスリリース

●【Ur.Salon】“ジェット風量”で最大50％速乾｜選べる2種の『ジェットモンスターマイクロドライヤー』新発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000241.000036491.html

●【Ur.Salon】夏の男の頭皮臭に新提案。大人気ドライヤーからNewカラー登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000239.000036491.html

●【Ur.Salon】”頭皮ケアバブル”と”塩素除去”で美肌シャワー！美容に特化した「パーフェクトケアバブル」が新登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000256.000036491.html

Ur.Salonの公式SNS

会社概要

- Instagram：http://instagram.com/ursalon_official株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp