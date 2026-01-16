【シントトロイデン】FW新川 志音選手 サガン鳥栖より完全移籍のお知らせ

STVV N.V.

STVVは、サガン鳥栖（J2）からFW新川 志音（しんかわ しおん）選手が完全移籍にて加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

【新川 志音選手 コメント】

「こんにちは。新川志音です。シント＝トロイデンVVという素晴らしいクラブでプレーできることをすごく楽しみにしています。ゴールやアシストなど結果でチームの勝利に貢献できればと思います！応援よろしくお願いします！」

【立石敬之CEO コメント】

「新川選手には、新しいタレントとして以前から注目していました。身体能力、スピードやシュートスキルの高さが特徴で、アグレッシブゴールに向かう姿勢も印象的な選手です。1日も早くヨーロッパのフットボールに慣れ、STVVで多く得点を挙げ、チームを勝利に導いてくれる事を楽しみにしています」

【プロフィール】

生年月日：2007年8月6日

ポジション：FW

出身：大阪府

身長・体重：171cm・65kg

【経歴】

2025 : サガン鳥栖（J2）

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。