世界に誇るレジェンド、VOW WOWが名盤『III』のリリース40周年を記念して開催するライブより東京ガーデンシアター公演を3月にWOWOWで独占放送・配信決定！

2024年に再始動した世界に誇るレジェンド、VOW WOW。今回は発売40周年を迎えた誉れ高き名盤『III』を軸にして、不朽の名曲の数々をシャウトする！

日本を代表するハードロック・バンドとして海外にもその名を轟かせたVOW WOW。1990年の解散後、2010年の再結集を挟んで、2024年にドラマー新美俊宏の一周忌追悼を機に14年ぶりに再始動した彼らが、2026年初頭に待望のライブを開催。

これは、1986年に発表されたサードアルバム『III』のリリース40周年を記念して開催されるもの。英国人プロデューサー、トニー・プラットを迎えて制作された同アルバムは、重厚感のあるパワフルな「Go Insane」に始まり、VOW WOW屈指の疾走チューンと称される「Shot In The Dark」への鉄壁ともいえる流れや、ドラマティックなアレンジ、メロディアスな旋律の乱舞で、日本のHM/HR史上最強の名盤との呼び声も高い。

さらに、2026年は彼らが活動拠点を英国に移してから40周年にも当たる。そんなメモリアルな1年の幕開けを飾るライブをWOWOWにて放送・配信。カリスマ山本恭司のギターと、VOW WOWのサウンドに欠かせない厚見玲衣のシンセサイザー、そして人見元基の孤高のボーカル。いまここに名盤『III』がよみがえる！

＜番組情報＞

VOW WOW The 40 Years of VOW WOW III Celebration

3月放送・配信予定

※放送・配信終了後～3週間 WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり

収録日：2026年1月16日

収録場所：東京 東京ガーデンシアター

【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/vowwow/(https://www.wowow.co.jp/music/vowwow/)