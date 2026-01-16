【完売御礼】「プレサンス アージュ 八尾はぐみテラス」 建売区画完売のお知らせ

株式会社プレサンスコーポレーション

株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社である株式会社プレサンス住販が販売を行っておりました、大型新築分譲プロジェクト 「プレサンス アージュ 八尾はぐみテラス」 は、おかげさまで建売区画完売がいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。





【本物件の完売ポイント】

・準急が停車する近鉄大阪線「近鉄八尾」駅まで徒歩約11分 ・「近鉄八尾」駅から複数のショッピングモールにアクセス可能 ・食器洗乾燥機、浴室乾燥機、宅配ボックス、スマートキーが標準装備





※プレサンスアージュ 八尾はぐみテラス 外観イメージ画像 ※完売済



【プレサンス アージュとは】

「プレサンス アージュ」とは、マンション開発で培った経験・ノウハウを活かし、住まいの“品質”にこだわったプレサンス住販の新築分譲戸建ブランドです。 効率的な家事動線、豊富な収納、暮らしやすさを追求した間取りを採用し、都市部でも快適に過ごせる住まいをご提案します。





【プレサンス アージュ公式ホームページ】

URL：https://www.pressance-arge.com/









【会社概要】



〈株式会社プレサンス住販〉

株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社として、新築分譲マンションの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。

※プレサンスアージュ八尾山城町（八尾市）イメージ図 ※完売済

URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/

〈株式会社プレサンスコーポレーション〉

株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2024年には、近畿圏で15年連続、名古屋市内で14年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。

URL：https://www.pressance.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プレサンス住販 CX戦略室

電話番号：0120-705-090

メールアドレス：cx-team@pressance-jyuhan.co.jp