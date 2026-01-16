【参加受付中】「TechGALA Japan 2026 」最終日をSTATION Aiで開催、公式プログラム・サイドイベントを実施

STATION Ai株式会社

世界中から、スタートアップや事業会社、投資家、研究者、学生らが集う、地球の未来を拓くテクノロジーの祭典「TechGALA Japan 2026」が、2026年1月27日（火）から29日（木）にかけて、愛知県名古屋市で開催されます。最終日の3日目には、STATION Ai株式会社が運営する世界最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」を会場として、当日はM＆AをテーマとしたSTATION Ai企画の公式セッションの他、ノーベル賞受賞者の天野浩教授による基調講演などが開催されます。

1月27日（火）には、STATION Ai主催の公式サイドイベントとして、日本全国の投資家、事業会社が一堂に会するネットワーキングイベントを予定しており、参加登録を受け付け中です。

1．「TechGALA Japan 2026」３日目（1月29日）

■ ３日目の概要

「TechGALA Japan 2026」の各日に、基調講演やセッションのテーマが設定されており、STATION Aiで開催される最終日の３日目は、「明日を『創る』日」をテーマに行われます。全ての人が未来を創る当事者として、地球の明日を創るための行動を促す目的で、ノーベル賞受賞者の天野浩教授による基調講演をはじめ、各方面のエキスパートらによるセッションが開催されます。

タイムテーブルなどの詳細は、公式サイトをご覧ください。

TechGALA Japan 公式サイト :https://techgala.jp/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95825/table/93_1_d8db98e4c448cad895362e64830b4640.jpg?v=202601161052 ]

■ STATION Ai企画の公式セッションの概要

M&Aは、突然どこかで生まれるものではありません。その土台にあるのは、現場で積み重ねられてきた日々の仕事です。経営層だけでなく、日々お客さまと向き合い、課題に向き合っている会社全員の仕事や考え方こそが、会社の成長戦略やM&Aの意思決定を下支えしています。

STATION Aiが企画するセッションでは、「なぜ現場の仕事がM&Aにつながるのか」「なぜ成長戦略としてM&Aを実施するのか」といった点を深堀りします。M&A仲介会社である株式会社ストライク 代表取締役社長をはじめとする登壇者らが、現場と経営をつなぐ「一本の線」を明らかにしていきます。

日 時：2026年1月29日（木）11:20～12:20

場 所：STATION Ai ３階 Q stage（セントラルラウンジ）

テーマ：「現場の仕事が、M&Aをつくる」

日々の業務とその延長線上にある、経営戦略としてのM&A

参加可能チケット：Executive、Business、Startup、Visitor、Student

登壇者：尾崎 裕樹（STATION Ai株式会社 取締役 投資企画室長）

荒井 邦彦（株式会社ストライク 代表取締役社長）

山内 祐也（株式会社コメ兵ホールディングス 常務取締役 執行役員 / 株式会社コメ兵 代表取締役社長 / 株式会社K-ブランドオフ 代表取締役社長）

舩津 朗（株式会社ストライク イノベーション支援室 アドバイザー）

■ 参加方法

事前予約は不要で、「TechGALA Japan 2026」の参加チケットのご購入が必要です。

詳細は、公式サイト内のチケットのページ(https://event2026.techgala.jp/module/web_page/373899/0)をご覧ください。

■ 託児サービスのご案内

子育て中の方にも安心してイベントにご参加いただけるよう、公式託児サービスを提供します。

STATION Ai開催日（1月29日）の託児所の利用は下記の通りです。

日 時：2026年1月29日（木）8:30~18:30

場 所：STATION Ai 2F 託児スペース

対象年齢：0歳児（生後57日後）から6歳

定 員：約6名程度（予定） ※定員に達し次第、受付終了。

利用方法：こちらの専用フォーム(https://business.form-mailer.jp/lp/eb428e95326782)より事前予約・当日受付可能

利用料：無料



・予約方法は一部変更の可能性がございます。

・当日、体調不良の場合はお預かりできない場合があります。

・アレルギー等がある場合は、必ず事前にお知らせください。

・その他詳細は、申込後に個別にご案内いたします。

２．公式サイドイベント「StartupGALA」

「StartupGALA」は、STATION Ai、UZABASEおよびスタートアップカレンダーが主催する、スタートアップCxO・投資家（VC・CVC）・事業会社の方を対象とした、「TechGALA Japan 2026」の公式サイドイベントです。

業種や領域は絞らず、さまざまなVC・CVCのキャピタリスト、事業会社の方々と、起業家・スタートアップCxOの方とのカジュアルなネットワーキングの機会を提供します。

日本全国の投資家や事業会社が一堂に会する機会となることを想定しており、資金調達等のファイナンスを計画されている、または事業会社との連携を模索されているスタートアップ・起業家の方はぜひお越しください。

■ 開催概要

日 時：2026年1月27日（火）18:30～20:30

場 所：STATION Ai １階イベントスペース

定 員：300名

参加費：無料

タイムテーブル：18:30 開場

19:00-19:10 開会挨拶

19:10~20:20 ネットワーキング ※ドリンクと軽食をご用意

20:20~20:30 クロージング

■ 参加対象者

「TechGALA Japan 2026」の参加チケットをお持ちで下記に該当する方

- 起業家・スタートアップCxOの方- VC/CVC/事業会社の投資部門の方- 事業会社の新規事業部署・オープンイノベーション担当の方- 自治体の方

※当イベントは完全承認制です。

※1社あたりの最大参加人数は原則3名とさせていただきます。

※営業目的と判断した場合は参加をお断りさせていただくことがあります。

※受付にて参加承認メールのご提示が必要です。

■ 参加方法

事前予約は不要ですが、イベントページより参加登録をしてください。

StartupGALA イベントページ :https://luma.com/ztj27sp0?fbclid=IwY2xjawPNOy1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETEyQ09rR2JFa1M1Mzh1UUVOc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkIpuqDeTG1GiE9wLnafCOXOFuOfNsbDt8tywkH7Kz9CnZxDPltoVhLJHrwd_aem_4MEnggQIxQqFfIvMRUOl3Q■ 「TechGALA Japan」について

当地域のスタートアップ・エコシステムの形成を目指す「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」（構成：一般社団法人中部経済連合会、国立大学法人名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市）により開催されるグローバルイベントです。「モビリティ」「地球環境」「マテリアル」「ライフサイエンス」「先端技術」「未来の物語」など、社会課題と産業の未来を見据えた6つのテーマでカンファレンスが展開されます。

初開催となった2025年は、 延べ来場者数は5,000名を超え、参加国は 20カ国以上。 100を超えるセッションが行われ、800件以上の商談・マッチングが創出されました。

2026年は、100以上のセッション、80以上のサイドイベント、400名以上の登壇が予定されており、30カ国以上の参加者・ハイレイヤー層が20%以上を占め、商談創出のためのさまざまなアプローチが準備されています。

「TechGALA Japan 2026」の詳細は、公式サイト(https://techgala.jp/)をご覧ください。

■ STATION Aiについて

「STATION Ai」は、スタートアップ企業の創出育成およびオープンイノベーションの促進を目的に、さまざまな支援サービスを提供しています。1000社を超える国内外のスタートアップ企業、パートナー企業、VC等の支援機関や大学等が参画し、オフィス環境の提供に加え、勉強会やメンタリング、マッチング機会などを通じて事業成長を支援しています。アジアにおけるオープンイノベーションの聖地 “innovation terminal” を目指しています。