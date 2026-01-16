【事後レポート】富山県立氷見高等学校にて『良い包丁の選び方・正しい包丁の研ぎ方』 特別講習を開催

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰）は、2026年1月15日（木）に富山県立氷見高等学校にて『良い包丁の選び方・正しい包丁の研ぎ方』特別講習を開催いたしました。本講習では、貝印の創業の地である「岐阜県関市」と姉妹都市連携を結ぶ「富山県氷見市」において、食文化への理解を深め、安全で正しい刃物の使用を啓発することを目的に海洋科学科の生徒5名を対象に、包丁マイスターによる実践的な指導を行いました。

本講習では、日ごろの学習・実習をさらに充実させることを目的に、包丁の使い方や研ぎ方について、基礎知識から実践的な技術、手入れ方法に至るまで幅広くレクチャーしました。

また、座学だけでなく、実際に両刃・片刃の包丁研ぎも実施し、切れ味の変化を実際にご体感いただくことで、包丁の日常的な手入れの大切さを学んでいただきました。

貝印は今後も、刃物製品やイベント等を通じて、日常を豊かにするための取り組みを続けてまいります。

実施の背景

貝印は、2023年より研ぎ啓発プロジェクト“研ぎ活”を実施しています。“研ぎ活”とは、包丁研ぎを行うことで切れ味を蘇らせ、良いものを長く使うという“サステナブルアクション”の啓発活動であり、これまでに包丁研ぎイベントを実施したり、オリジナル車両「TOGI CAR」を制作いたしました。

今回は、水産資源の生産・加工・流通を学ぶ氷見高校海洋科学科の生徒たちへ、将来の専門的な活動に役立つ本物の知識と技術を伝えるべく、本特別講習が実現いたしました。

『良い包丁の選び方・使い方』 特別講習 実施概要

当日の様子

- 日時 ：2026年1月15日（木) 9：40～12：30- 場所 ：富山県立氷見高等学校 (富山県氷見市幸町17番地1号)- 対象 ：富山県立氷見高等学校 海洋科学科生徒5名(海洋科学科は水産資源の生産・加工・流通・海洋生物・海洋環境に関して学ぶ学科です。)- 講師 ：貝印株式会社 包丁マイスター 中村・土士田- 内容 ：包丁の種類、正しい使い方、手入れの仕方（両刃・片刃）などをお伝えし、学生には実際に包丁研ぎも体験いただきました。■講習の様子

講習では、貝印の包丁マイスターである中村と土士田が講師を務めました。前半は座学にて、包丁の種類や用途、構造といった基礎知識を解説し、調理方法により刃部を使い分けることで切れ味を長持ちさせることにつながるとお話ししました。

続いて、包丁の研ぎ方についてレクチャー。「きちんと切れる包丁で料理をすると、仕上がりが美しく美味しくなるだけでなく、料理そのものがもっと楽しくなります。ぜひ、ご愛用の包丁をメンテナンスして、日々の料理をより美味しく、楽しい時間にしていただければ嬉しいです。」と生徒にメッセージを送りました。

さらに、包丁の洗い方や持ち方など、日常的な手入れの方法についてもデモンストレーションを交え説明いたしました。

■実習の様子

後半の実習では、講習で学んだ知識を活かしながら、生徒たちが実際に包丁を手に取り、研ぎを実践しました。最初は慣れない手つきだった生徒たちも、マイスターから「砥石と包丁の角度を固定する」といった具体的なコツを学ぶことで、徐々に鋭い刃先を蘇らせていきました。

■生徒の感想

参加した生徒は「包丁を研ぐのは初めての経験でしたが、砥石で研いだ後の包丁は力を入れずとも滑らかに食材を切ることができ、切れ味の違いに驚きました。今回の経験を活かし、日々のメンテナンスで良いものを長く使う習慣を心掛けていきたいです。」と語りました。

授業で使用した商品

■関孫六 コンビ砥石 #1000 & 4000

国内家庭用包丁シェアNo.1実績を持つ関孫六ブランドで研削力が高く刃先の微修正までできる汎用性の高い#1000と、繊細で鋭い刃付けが可能な#4000の両面使いができる、1台2役の両面砥石となっております。

ケース付きで〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけます。

URL：https://store.kai-group.com/shop/g/g13811/(https://store.kai-group.com/shop/g/g13811/)

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰 https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410（フリーアクセス・ひかりワイド）

https://www.kai-group.com(https://www.kai-group.com)