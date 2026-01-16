縦型ショートドラマ『嘘の代償』｜“正義の嘘”──冤罪とSNS暴走を描いた社会派ドラマ、アプリ「POPCORN」で全24話配信開始

株式会社GOKKO出演：大和奈央・溝口悟光・高野真央『嘘の代償』

2026年1月16日（金）、株式会社GOKKO（ごっこ倶楽部）は、縦型ショートドラマ『嘘の代償』（主演：大和奈央）を縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」にて配信開始します。本作は、盗撮被害への恐怖をきっかけに、痴漢冤罪という“取り返しのつかない嘘”をついてしまった女性と、その嘘によって人生を崩壊させられる男性の運命を描く社会派縦型ショートドラマです。

電車内での出来事がSNSで「正義」として拡散され、証拠不十分で不起訴となった後も止まらない誹謗中傷。被害者とされた男とその家族は社会から切り捨てられ、やがて取り返しのつかない悲劇へと向かっていきます。縦型ショートドラマならではの近距離感と没入感を最大限に活かし、現代社会に蔓延する“正義の暴走”と“集団心理の恐怖”を鋭く描き出します。

・作品名：『嘘の代償』

・配信：縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

・話数：全24話（1話1～3分想定）

・形式：縦型ショートドラマ / 社会派 / 冤罪

・配信開始：2026年1月16日(金)

・著作表記：(C)GOKKO

◼︎あらすじ｜その「正義」は、誰のためのものだったのか

会社員の美沙は、ある日自分の盗撮写真を発見し、強い恐怖に襲われる。やがて電車内で毎日のように見かける男・一真を疑い、親友・葵に背中を押されるまま、痴漢されたと虚偽の証言をしてしまう。

その瞬間、彼女たちは「勇気ある被害者」として称賛され、動画はSNSで瞬く間に拡散。しかし証拠不十分により一真は不起訴となる。それでもネット上の誹謗中傷は止まらず、一真とその家族の人生は静かに、しかし確実に壊れていく。

罪悪感に苛まれる美沙の前に現れたのは、一真の母。

「本当に、うちの息子はやったんですか？」

小さな嘘が生んだ“代償”を前に、彼女たちは何を選ぶのか――。

◼︎作品テーマ

正義 × 嘘 × 冤罪 × SNS社会 × 縦型ショートドラマ

『嘘の代償』は、盗撮被害への恐怖、痴漢冤罪、SNSでの誹謗中傷といった誰の身にも起こり得る出来事を通して、「正義とは何か」「声を上げることの責任とは何か」をテーマにしています。

“悪意ある嘘”の物語ではなく、恐怖や善意から選ばれた行動が「正義」として拡散され、取り返しのつかない結果を生む過程を描いた、SNS時代の社会派ドラマです。

※本作はフィクションです。

※登場する人物・団体・出来事はすべて架空であり、実在の事件や人物を特定・想起させる意図はありません。

※本作は被害を訴えること自体を否定するものではなく、SNS時代における「正義の暴走」や「声を上げることの責任」を問いかけることを目的としています。

◼︎見どころ

1. 縦型ショートドラマだからこそ突き刺さる「冤罪のリアル」

電車内、スマートフォン画面、SNSのタイムライン。縦型ショートドラマならではの視点が、日常に潜む恐怖と集団心理の暴力性を生々しく映し出します。

2. 「正義」が加害者に変わる瞬間

誰もが“正しいことをしているつもり”だった。善意と恐怖が交錯した末に起こる冤罪は、決して他人事ではない現代的テーマです。

3. 嘘をついた側も、壊れていく

被害者と加害者という単純な構図では終わらない物語。嘘をついた美沙自身もまた、社会と自分自身に追い詰められていきます。

■キャスト

大和奈央『嘘の代償』より - (C)GOKKO

大和奈央｜西野美沙役

盗撮被害への恐怖から、取り返しのつかない嘘をついてしまう主人公。

被害者でありながら加害者にもなってしまう複雑な心理を、繊細かつリアルに体現する。

代表作：『南くんが恋人!?』『JKと六法全書』『Maybe 恋が聴こえる』『生放送まで30分』ほか

溝口悟光『嘘の代償』より - (C)GOKKO

溝口悟光｜斎藤一真役

痴漢冤罪によって社会から排除されていく青年。

代表作：『27才、恋の仕方を忘れました。』『愚痴と恋は止まらない』『就活タイムカプセル』ほか

高野真央『嘘の代償』より - (C)GOKKO

高野真央｜近江葵役

美沙の親友。美沙を守るという善意から行動するが、その選択が事態を大きく動かしていく存在。

代表作：『sejuに恋する金曜日』ほか

◼︎スタッフ

・監督・脚本：吉村栄功

・制作：STUDIO GOKKO

・製作：GOKKO

・コピーライト：(C)GOKKO

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

