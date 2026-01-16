【第23回琉球海炎祭2026】チケット情報解禁・沖縄県民限定早割先行(抽選)受付開始のお知らせ

写真拡大 (全3枚)

ぴあ株式会社


すでに開催を発表しております「第23回琉球海炎祭2026」につきまして、2026年1月16日(金)18:00より、沖縄県民限定早割先行（抽選）受付を開始いたします。



琉球海炎祭は、沖縄に根付き今年で23年目の開催となります。


これまで支えてくださった沖縄県民の皆さまのおかげで、毎年この場所で「日本で一番早い夏の花火大会」として、花火を打ち上げ続けることができています。


その感謝の気持ちを込めて、今回受付を開始する沖縄県民限定早割先行は、一般発売に先駆けて、県内在住の皆さまにお得な価格でお申込みいただける抽選受付として実施いたします。


なお、本受付終了後は、2026年2月6日(水)から早割先行受付、2月21日(土)から一般発売を予定しており、順次すべての方にお申込みいただける受付を実施いたします。



【開催概要】


イベント名：第23回琉球海炎祭2026


開催日：2026年4月11日(土)


時間：開場時間　15：00／打上開始時間　19：00　※予定


会場：沖縄県宜野湾市 ぎのわん海浜公園トロピカルビーチ


主催：琉球海炎祭実行委員会



【今後の受付スケジュール】


・沖縄県民限定早割先行（抽選）


受付期間：2026年1月16日(金)18:00 ～ 2026年1月25日(日)23:59


※沖縄県在住の方が対象となります。


※本受付は抽選制です。受付開始直後はアクセスが集中する場合がございますので、受付期間内に余裕をもってお申込みください。


・早割先行（先着）


受付期間：2026年2月4日(水)18:00 ～ 2026年2月13日(金)23:59


・一般発売（先着）


発売日：2026年2月21日(土)10:00



※駐車券の発売情報につきましては、2月中旬以降に本ホームページにて詳細を発表いたします。



【チケット情報（席種・料金）】


■沖縄県民限定早割先行（抽選）


SS席（1テーブル＝4名利用可）\65,000


S席（1テーブル＝4名使用）　\45,000


SA席 大人　\10,000


SA席 中人　\5,000


SA席 小人　\2,500


A席（A2/A3）大人　\7,500


A席（A2/A3）中人\3,800


A席（A2/A3）小人\1,900


フリーエリア大人（中学生以上）　\4,500


フリーエリア中人（小学生）　\2,500


■早割先行（先着）


SS席（1テーブル＝4名利用可）\65,000


S席（1テーブル＝4名使用）　\45,000


SA席　\10,000


A席（A1/A2/A3）　\7,500


フリーエリア　\4,500


■一般発売（先着）


SS席（1テーブル＝4名利用可）　\75,000


S席（1テーブル＝4名使用）　\50,000


SA席　\11,000


A席（A1/A2/A3）　\8,500


フリーエリア　\5,000


※早割先行・一般発売には、中人・小人の設定はございません。







【本件に関するお問い合わせ先】


琉球海炎祭 事務局


担当：北原、眞榮平


問い合わせ先:公式HP内（https://www.ryukyu-kaiensai.com/）の「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。