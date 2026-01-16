大好評につき第2弾発売！『CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ！』１/17発売

株式会社 宝島社

株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠）は、大好評「人気チェーン公式ファンブック」シリーズ第34弾の最新刊として、『CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ!』を、ココイチの創業日と同日の1月17日に発売します。

特別付録は、店内飲食のお会計総額から10％オフになるSPECIALパスポート。期間中に何度でも利用できる、ファンにはうれしい特典です。

「カレーなら、ココがイチバンや！」という想いを込めて誕生したココイチは、辛さやトッピングなどを自由にカスタマイズできるのが特徴。その組み合わせは、なんと12億通り以上にも及びます。

本誌は、そんな“毎日食べても飽きのこない”ココイチの公式ファンブック第２弾。前作が好評を博したことを受け、待望の第二弾の発売が実現しました。

誌面では、ココイチ初のアンバサダー山田裕貴さん３年間の軌跡、ココイチを心から愛するレインボー・ジャンボたかおさん、櫻坂46 井上梨名さん、日向坂46 山下葉留花さん、登録者数270万人超えのYouTuber・おるたなChannelさんら豪華著名人のインタビューを収録。ココイチファン必携の一冊となっています。

本誌限定付録は期間中何度でも使えるお得なパスポート

店内飲食の会計総額（税込）から10％オフ！

※有効期限 2027年1月31日まで

第２弾のパスポートには公式キャラクター「ネコイチ」も登場♪

大反響だった！第１弾『CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK』

CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK【SPECIALパスポートつき】』発売日：2023年1月17日 定価：990円（税込）

【ココイチからのコメント】

第1弾のファンブックはたくさんのお客様にご購入いただきました。

いつもココイチをご利用いただいているお客様からも、ファンブックを通してココイチを知っていただいたお客様からの多くのお喜びのお声をいただきました。

第２弾のファンブックもココイチの魅力をたっぷりお伝えできる内容となっております。

お得にカレーを楽しめるSPECIALパスポートもついておりますので、ぜひご購入ください。

12億通り以上の組み合わせ！毎日食べても飽きない！ココイチの魅力を誌面で徹底解剖

■現役社員158人に聞いたカレー総選挙

※画像は「ビーフカレー×ハーフチーズ×ほうれん草×パリパリチキン」

▲現役社員人気NO.1は「ビーフカレー」！

ココイチの醍醐味といえば12億通り以上の組み合わせを楽しめるところ。現役社員さんおすすめのトッピングとカレーの組み合わせを紹介します

■ご当地カレー紹介

▲新潟県にある「三条カレーラーメン」

土地ごとの郷土料理や名物料理を取り入れたご当地カレーを楽しめるのも、全国展開しているココイチならでは！愛知県の「台湾カレー」、長野県の「ココイチの黒部ダムカレー」など個性的なスペシャルメニューが多数！

■ココイチを愛する著名人も多数登場

【ココイチ初のアンバサダー】

山田裕貴さん

【焼肉食べ放題より3000円超えのココイチ！】

レインボー・ジャンボたかおさん

【YouTubeチャンネルでのコラボも！】

櫻坂46 井上梨名さん

【コラボキャンペーンでも話題！】

日向坂46 山下葉留花さん

【数々のココイチ企画を動画で配信】

おるたなChannelさん

■コンセプトショップもオープン！推しはどのNeCo壱？

▲コンセプトショップで１番人気の「NeCo壱カレー」

▲表紙とパスポートにも登場「ロースカツカレーニャ」

2023年に誕生したココイチのオリジナルキャラクターNeCo壱（ネコイチ）。誌面では6匹のプロフィールを紹介しています。

2025年にはコンセプトショップも愛知県にオープン！限定のNeCo壱メニューやグッズなど、大人も子どもも楽しめる空間です

宝島社の「人気チェーン公式ファンブック」とは？

■チェーン店は最強のエンタメコンテンツ

多くのファンをもつチェーン店は、商品メニューや店舗サービスなど、その細部にいたるまで、お客様を楽しませるエッセンスが詰まっています。さらにOB・OGも含めて、多数のファンがいることも特徴。当シリーズでは、大人気商品やお蔵入りになった商品、人気メニューの制作秘話や従業員・ファンならではの食べ方、トリビアなど、知られざるチェーンの魅力を深掘りし、エンタメとして楽しめる読み物となるよう企画・編集しています。

■ファンである編集者が企画！ 大切なのはファンの熱量

コラボのオファーを出すチェーン店の選択基準は、展開している店舗数よりも、 “どのくらいファンがいるか” “ファンの熱量がどれだけ高いか”です。企画する編集担当者もそのチェーンのファンであることが多く、週５で通っている強者も。だからこそ魅力を深掘りすることができます。付録も単なるお得感ではなく「そのチェーンらしさ」を活かした企画を考え、提案しています。

■働く人たちの士気を上げる「社内報」的な役割も！

各チェーンのファンに楽しんでもらえるのはもちろん、社長インタビューをはじめ、歴史、商品開発秘話、そのチェーンのファンであるタレントのインタビューなども掲載しています。そのため、コラボした各企業からは「新入社員から全国各店舗の従業員まで自社事業について理解が深まり、モチベーションアップにつながった」という声も多数あり、社内報のような形でも活用していただいています。

『CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ！』

発売日：2026年1月17日

定価：1100円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD075154