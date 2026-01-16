【新発売】おすすめ口コミでも支持されるアレティのブラシアイロンが進化!

Areti株式会社アレティのヒートブラシは電源ボタンで温度調節もできるシンプル操作。ヘアアイロン初心者にも使いやすい。

美容家電メーカーAreti.（本社：東京都中央区 以下アレティ）からリニューアルしたブラシアイロン（i2620WH）が登場。1月16日（金）18:00より、オフィシャルサイトで販売を開始します。

ブラッシングするだけで簡単スタイリング

広がりやすい髪質でも、髪の根元から毛先までゆっくりすべらせるだけで落ち着きます。

ヘアアイロンが苦手な方でも、ブラッシングするだけでヘアセットができるブラシアイロン。忙しい朝にサッと整えたい方や、ナチュラルな仕上がりが好みの方に人気です。寝癖直しや前髪のセットにも使えるので、まずは基本の使い方をご紹介します。

【ブラシアイロンの基本的な使い方】

STEP1 髪をしっかり乾かす

濡れたままの使用はNG。髪が濡れている場合は必ずドライヤーで完全に乾かします。

STEP2 髪質に合わせて温度設定

まずは160℃からスタート。髪にクセがつく最低温度が髪にやさしい適温です。

STEP3 根元から毛先へゆっくりブラッシング

同じ場所に何度も当て続けるとダメージの原因に。流すように動かすのがポイントです。

STEP4 前髪・毛先は手早く仕上げる

前髪や毛先はダメージを受けやすいため、素早く通します。スタイリング後は冷めるまで触らずキープすると、仕上がりが長持ちします。

根元からふんわり! ブラシアイロンはショートヘアにも最適

ブラシピンを地肌に沿わせ、根元で軽く持ち上げるように通すだけで簡単にボリュームアップ。

ブラシアイロンは人気のマッシュショートやひし形ショートとも相性抜群です。

ブラシ形状だから挟む・巻くといった技術が不要で、一般的な髪を挟むタイプのヘアアイロンより髪の根元からふんわり熱を入れることができます。

ブラシを地肌に沿わせ、根元で軽く持ち上げるようにを通すと、ショートヘアやボブのペタンコ防止にも役立ちます。

ブラシアイロンは物足りない、と思っていた方にこそオススメ!

加熱ピンの周りはナイロンピンで囲っているから、直接肌に触れにくい“やけど防止設計”。

「ブラシアイロンはナチュラル仕上げ向け」

「しっかりクセ付けするなら、挟むタイプのヘアアイロンが良い」

そんなイメージをお持ちの方にも、自信を持っておすすめできるのがアレティのブラシアイロンです。

アレティのブラシアイロンはデジタル表示でわかりやすく、適温で使用できるから熱ダメージを軽減できます。

温度調節は10℃刻みで160℃～230℃まで。細い髪やダメージが気になる方は160℃、しっかりクセ付けしたい方は高めの温度に設定することで、挟んだり巻いたりせずに幅広いスタイリングが楽しめます。

髪に程よくテンションをかけるブラシピンで、軽く通すと毛流れが整います。

すべりの良いセラミックコーティングの加熱ピンは摩擦を抑えてダメージを軽減するうえ、マイナスイオン発生装置を内蔵し、しっとりまとまりのある髪へ導きます。



ナチュラルも、しっかりクセ付けも、髪をいたわりながら思い通りに整える。

アレティのブラシアイロンで、スタイリングの常識が変わります。

加熱ピンの先端はシリコンで頭皮にも負担をかけないアレティのブラシアイロン。【リニューアルして新発売】ストレートヒートブラシアイロン（i2620WH）\4,980

・ストレートも毛先のカールも簡単

・160℃～230℃まで調節可能

・シンプル操作

・マイナスイオンでしっとり仕上げ

・130℃まで66秒で到達

詳細を見る :https://areti.jp/products/i1661