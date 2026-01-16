「KANOA MEGA BROCK FES 2026」 第六弾アーティストとしてDJ Santamonica（MAN WITH A MISSION）出演決定のお知らせ

株式会社カノア

いつもカノアラウレアーズ福岡を応援いただき、誠にありがとうございます。


「KANOA MEGA BROCK FES 2026」の出演アーティスト情報につきまして、第六弾出演アーティストとして、DJ Santamonica（MAN WITH A MISSION）の出演が決定いたしました。




DJ Santamonicaは、国内外で絶大な人気を誇るロックバンド「MAN WITH A MISSION」のメンバーとしても知られ、その音楽的センスと圧倒的な存在感で多くのファンを魅了しています。
バンド活動とは一味違ったDJスタイルで、フロアを一体にするダイナミックなパフォーマンスを披露してくれます。


「KANOA MEGA BROCK FES」を、唯一無二のサウンドと熱量でさらに盛り上げてくれること間違いありません。ぜひご期待ください。




DJ Santamonica（MAN WITH A MISSION）【2月15日（日）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



DJ Santamonica（MAN WITH A MISSION）　コメント

ウヒョー！！！
北九州オオカミ初上陸ー！！！！
『KANOA MEGA BROCK FES 2026』 2月15日(日)ニ私DJ SANTAMONICAノ出演ガ決定！！！
シカモカノアラウレアーズ福岡サントコラボサセテ頂ケルナンテ、アリガタキ幸セ！！！！
当日ハ、バレーボールト音楽デブチ上リ間違イ無シデ御座イマス！！！




出演内容

・選手入場時　DJパフォーマンス（11:20頃）
・試合後　DJパフォーマンス




開催概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



イベント名


KANOA MEGA BROCK FES 2026




開催日程


2026年2月14日（土）・15日（日）




会場


北九州市立総合体育館




対戦相手


福岡ギラソール




試合開始時間


両日 12:00（試合終了後にライブ実施）




主催


株式会社カノア




出演アーティスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



２月１４日（土）シンガーズハイ


ピラフ星人


神はサイコロを振らない




２月１５日（日）10-FEET


ベリーグッドマン


DJ Santamonica（MAN WITH A MISSION）




チケット概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会場図面


※ライブは２.キュバルシート側が正面となります。


※試合終了後、１.カノアシート、３.C＆S学院シート、４.エキサイティングシート、５.コートエンドA、Bはキュバルシート側へ移動し、立ち見でライブを観賞することができます。


　【ご案内順】


1． カノアシート


2． C＆S学院シート1列目、エキサイティングシート1列目


3． C＆S学院シート2列目、エキサイティングシート2列目


4． コートエンドA、B1列目


5． コートエンドA、B2列目




チケット価格　


イベント開催決定に伴い、当初発表していたチケット価格から価格改定を行っております。


予めご了承ください。



※キュバルシートは特典で限定タオルがついております。タオルデザインについては後日ご案内させていただきます。




チケットはこちら :
https://more.tiget.net/@/kanoa-vb25-26


カノアラウレアーズ福岡　ファンクラブ入会はこちら



▼OHANA OFFICIAL FAN CLUB　サイト


https://funclub-kanoaohana.thefam.jp/




よくある質問（FAQ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



Q：未就学児は無料ですか？


A：未就学児の入場については座席が必要な場合はチケットが必要となります。




Q：チケットの払い戻しは？


A：試合中止等、主催側都合の場合の払い戻しは中止の際の公式発表をご確認ください。




Q：チケットは試合とライブの両方に使えますか？


A：はい。すべてのチケットは「試合観戦＋ライブ」の両方にご利用いただけます。




Q：試合だけ、ライブだけのチケットはありますか？


A：本イベントは “通しチケットのみ” となっており、個別での販売はありません。




Q：会場には駐車場がありますか？


A：北九州市立総合体育館には一般利用可能な駐車場がありますが、混雑が予想されます。　


　　交通アクセス等に関しましては後日改めてご案内させていただきます。




お問い合わせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カノアラウレアーズ福岡　事務局　


0947-85-8355 /　info@kanoa-vb.com