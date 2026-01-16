コレサワ、自身初の単独武道館公演をフルパッケージで映像化！ライブBlu-ray「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」3月18日発売決定！

日本コロムビア株式会社

シンガーソングライター、コレサワが2025年に開催した自身初となる単独日本武道館公演の模様を収録したライブBlu-ray「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」を2026年3月18日(水)にリリースすることが決定した。

本作には、公演で披露された全25曲に加え、オープニングSE等を含むステージの模様をフルパッケージで収録 。代表曲「たばこ」や「元彼女のみなさまへ」はもちろん、最新アルバムからの楽曲や武道館ver.のアレンジなど、コレサワのライブパフォーマンスの魅力を凝縮した内容となっている 。

さらに、コレサワ本人に加え、ひぐちけい、ウチボリシンペの3名が参加した副音声(オーディオコメンタリー)も収録 。公演の演出を手掛けたメンバーによる当時の思い出や制作秘話など、ここでしか聞けない裏話が語られている。

また特典として、当日のコレサワ衣装を着用したれ子ちゃんをセットして楽しめる武道館ステージをデフォルメした「武道館のおっきいれ子ちゃんステージアクスタ」を封入。

満員御礼にて開催された本公演の熱量を存分に楽しめる、ファン必携の作品となっているので、ぜひチェックして欲しい。

コレサワは今後も様々な活動を行っていく予定なので、彼女の動きに注目して欲しい。

RELEASE

◆ライブBlu-ray「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」

2026年3月18日(水)発売

COXA-1413 \8,800(税込)

https://koresawa.jp/disco.html

＜収録内容＞

1. Opening SE

2. かわいいもん

3. あたしを彼女にしたいなら

4. 君のバンド

5. お姉ちゃんにだけ部屋があったことまだ恨んでるのかな

6. にゃんにゃんにゃん

7. デートの前の夜に

8. ぷんぷん

9. SPARK!!

10. 死ぬこと以外かすり傷

11. うちらがくまさんバンドだ!!（武道館ver.）

12. バスタイム

13. あたしが死んでも

14. SSW

15. たばこ

16. 最後の有給

17. この恋はスクープされない

18. I LOVE ME

19. みんなで手拍子だ!!（武道館ver.）

20. お嫁さんになるの

21. シンデレラ

22. 浮気したらあかんで

23. ペーパードライバー

24. 最上級にかわいいの！

25. あたしを選ばなかった君へ

26. 元彼女のみなさまへ

27. ファミレスへGO!

28. (ハート)人生(ハート)

＜副音声＞

オーディオコメンタリー（出演：コレサワ、ひぐちけい、ウチボリシンペ）

＜封入特典＞

武道館のおっきいれ子ちゃんステージアクスタ

【先着購入特典】

2026年3月18日(水)発売Blu-ray 「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」を対象店舗・ECサイトにてお買い上げのお客様に、先着で下記のオリジナル特典をプレゼントします！

＜特典内容＞

◆先着購入特典内容

●タワーレコード： 武道館衣装のれ子ちゃんファイル

●Amazon：武道館衣装のれ子ちゃん＆キービジュアルのポストカード

●楽天ブックス：れ子ちゃんマルチケース

●その他応援店： 武道館衣装のれ子ちゃん下敷き

※特典絵柄・その他応援店は後日発表いたします。

※特典は商品と同時にお渡しとなります。

※一部取り扱いの無い店舗がございます。特典の有無は各店舗にお問い合わせください。

※特典は無くなり次第終了となります。

※先着購入特典に関して、対象店舗で早期予約特典対象期間中にご予約いただいたお客様も対象になります。

詳細はこちら：https://columbia.jp/artist-info/koresawa/info/92586.html

【「コレサワ Zepp LIVE 2026ラブリーパンクツアー」会場限定特典】

「コレサワ Zepp LIVE 2026ラブリーパンクツアー」会場限定！

3月18日(水)発売Blu-ray『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館』のご予約特典が決定いたしました。この機会に是非お買い求めください！

＜特典内容＞

トレーディングカード

※各会場予定数なくなり次第終了となります。

【店頭キャンペーン】

コレサワ、Blu-ray 『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館』 の発売(3/18発売)を記念しまして、開催店舗にて3/17(火)より期間限定で衣装展・パネル展を実施致します！

■衣装展

「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」にて着用した衣装を展示いたします！

開催店舗：

●タワーレコード渋谷店

展示期間：

2026年3月17日（火）開店時～3月23日（月）閉店時まで

■パネル展＆プレゼント抽選会

開催店舗にて「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」パネル展開催致します！

開催店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様の中から抽選で、展示していたパネルをランダムでプレゼントいたします。

皆様のご来場お待ちしております！

開催店舗：

●東京：タワーレコード渋谷店

●愛知：HMV栄

●大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店

●福岡：タワーレコード福岡パルコ店

展示期間：

2026年3月17日（火）各店舗開店時～3月23日（月）各店舗閉店時まで

内容：

パネルを各店に展示いたします。

展示終了後、開催店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様を対象に展示パネルをランダムでプレゼントいたします。

展示サイズ：

A3サイズ：

●東京：タワーレコード渋谷店

●大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店

A4サイズ：

●愛知：HMV栄

●福岡：タワーレコード福岡パルコ店

詳細はこちら：https://columbia.jp/artist-info/koresawa/info/92587.html

【注意事項】

※本施策への参加は、対象商品をご購入いただく必要がございます。

※プレゼントの「パネル」の絵柄はお選びいただけません。あらかじめ、ご了承ください。

※当選者へのパネルのお渡しは、展示終了後になります。

※パネルは、店頭に展示していたものとなるため、多少の痛み・折れなどが付いている可能性がありますが、その点はご了承いただきますようお願いいたします。

※本キャンペーンにご参加の方には、事前にご案内しております購入特典もお渡しいたします。（ただし、特典はなくなり次第終了となります）

※施策に関わる景品/引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

※状況により、展示期間や施策の内容を変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

※店舗により開店時間/閉店時間が異なります。ご注意ください。

★応募方法、抽選、当選発表、受け取り方法については各店舗で異なります。詳しくは、実施店舗にお問い合わせください。

PROFILE

■コレサワ

大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。

メディアに顔だしはせず、素顔が見れるのはLIVEのみ。

「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。

2017年8月9日に1stアルバム『コレカラー』でデビュー。

2018年9月、2ndアルバム『コレでショー』

2021年3月、3rdアルバム『純愛クローゼット』

2022年8月、ミニアルバム『サマラブ』

2023年4月、ミニアルバム『かわいくしながら待ってるね』

2024年3月、ミニアルバム『日々愛々』

2025年3月、4thアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』

をリリース。

2025年9月、初の日本武道館公演を開催し完売

2025年11月、4th EP『あたしの恋人 E.P』をリリース

[X] @koresawa_519 (https://x.com/koresawa_519?s=20)

[Instagram] koresawa519 (https://www.instagram.com/koresawa519/)

[TikTok] koresawa_519 (https://www.tiktok.com/@koresawa_519)

[WEB SITE] https://koresawa.jp/

[Streaming & DL] https://va.lnk.to/Koresawa

【オフィシャルファンクラブ情報】

コレサワオフィシャルファンクラブ「コレパーク」https://korepark.com/