発売2カ月で早くも重版！　人口減少社会の基礎知識や現在の課題、今後起こりうる社会の変化などをわかりやすく解説する『図解入門ビジネス 最新 人口減少社会がよくわかる本』が絶賛発売中！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2025年11月13日発行の『図解入門ビジネス 最新 人口減少社会がよくわかる本』をこのたび増刷いたしました。

■人口減少がもたらす“当たり前の揺らぎ”

物流の遅延や人手不足、自治体の維持困難など、人口減少は私たちの日常に静かに影響を及ぼし始めています。本書では、こうした現象を単なる衰退ではなく「社会構造の変化」と捉え、その本質をわかりやすく解説します。

■現場で起きている変化を読み解く視点

著者が東北でのフィールドワークや地域実践、さらにイタリアでの生活から得た多角的な視点をもとに、人口減少が採用・人材育成・事業継続・地域連携などの業務にどのような影響を与えるのかを具体的に紹介。図解を交えながら、組織や地域が持続可能であるために必要な「変化を選び取る力」を提示します。

■未来を動かす“小さな一歩”を後押しする

本書の核心は、読者が今日から実践できる行動を示すことにあります。働き方や組織の対話を少し変えるだけで未来は動き始める--その実感を与える実践的なガイドです。人口減少時代を前向きに生き抜くためのヒントを求めるすべての人に向けた一冊です。

■著者プロフィール

寺坂絵里（てらさか・えり）

1994年兵庫県生まれ。広島大学総合科学部卒業。在学中にタイのチュラロンコン大学へ交換留学。大学卒業後、総合電機メーカーに入社し、イタリア勤務を含む国内外の鉄道事業における調達業務に携わる。2023年度、事業構想大学院大学「ネクスト地域イノベーター養成プログラム」修了。東北でのフィールドワークを通じて、地域課題の多くが人口減少に起因していることを実感。以降は地域の総合計画やまちづくり活動を通じ、人口減少社会における持続可能な地域や組織づくりに取り組んでいる。著書に『中小企業のSDGs対策がよくわかる本』( 秀和システム刊)がある。

■目次

１ 人口減少を正しく理解するために

01 日本社会に何が起きているのか ―人口減少の全体像

02 生まれる子どもが減るということ ―少子化の実態を読み解く

03 高齢者が増える社会

04 未来の日本を数字で見てみる ―将来人口のゆくえ

05 なぜ人口は減るのか ―要因を整理する

06 少子化対策はどう進められてきたか(1990年代～2000年代)

07 少子化対策はどう進められてきたか(2010年代～2020年代前半)

08 少子化対策の振り返りから見えるこれからの視点

09 シニアが働き続ける時代 ―広がる就業と直面する課題

10 外国人労働者受け入れの現状と共生の課題

コラム 結婚後の「望む人生」と「実際の人生」のあいだにあるもの



２ 暮らしに起きている変化を知る

01 物価・賃金・サービス ―暮らしのコストが上がる

02 災害時に頼れる人がいない？ ―地域の防災力を考える

03 売れるものが変わっていく ―人口構造と消費の関係

04 学校がなくなる・先生が足りない ―教育現場の変化

05 近くの病院が遠くなる日 ―医療アクセスのこれから

06 移動の自由が奪われる？ ―地域交通の持続可能性

07 支える人が足りなくなる時代に ―社会保障のゆくえ

08 空き家が地域を変える ―増加の現実と広がる影響

09 人口減少時代の都市と暮らしの再設計

コラム 人口が「減る日本」と「増える世界」

コラム 人口が増える国・エジプト ―雇用創出の工夫



３ 人口減少と共に進む地域の実践と工夫

01 都道府県別に見る人口変動とその特徴

02 行政・大学・地域が共につくる実践型アイデア

03 岩手県北上市：ふるさと納税で“北上ファン”を育てる仕組み

04 宮城県角田市：宇宙×地域資源による魅力発信

05 宮城県角田市：地域イノベーターによる宇宙×地域資源の実践的アプローチ

06 茨城県ひたちなか市：市民とつくるこれからのまちづくり

07 茨城県水戸市：“HACO”に集う多様な挑戦とつながり

08 岡山県真庭市：木と暮らしをつなぐ循環型の地域モデル

09 山口県周防大島町：島で暮らし、働くを試すチャレンジの場

10 イタリア・カステッラーナ・グロッテ：観光・農業・加工産業が支える地域統合モデル

11 岩手県紫波町：オガールプロジェクトに学ぶ 民が主導し、官が伴走するまちづくり

12 群馬県前橋市：民間が主役で切り拓く、まちの未来

コラム 長野県岡谷市：皆の“おばあちゃんち”



４ 企業と人の実践知 ―人口減少社会を生き抜くために

01 企業の現場から学ぶ実践知と挑戦１. 共感と多様性を活かした採用戦略

02 企業の現場から学ぶ実践知と挑戦２. 働きやすさが人材を引き寄せる職場づくり

03 企業の現場から学ぶ実践知と挑戦３. 社外の知見と多様性が組織を変える

04 企業の現場から学ぶ実践知と挑戦４. 現場から始めるDXと業務効率化

05 企業の現場から学ぶ実践知と挑戦５. 事業承継と持続可能な企業運営への対応

06 企業の現場から学ぶ実践知と挑戦６. 商品・サービスの転換と新市場開拓

コラム 豆腐屋の息子

07 実務で活かす人と組織の行動戦略１. 人材戦略と文化の再設計

08 実務で活かす人と組織の行動戦略２. 働き方の柔軟性をどう設計するか

09 実務で活かす人と組織の行動戦略３. 多様な人材と共に働く組織をどうつくるか

10 実務で活かす人と組織の行動戦略４. DX推進による業務成果の問い直し

11 実務で活かす人と組織の行動戦略５. 事業承継・M&Aで描く、未来の職場と組織のかたち

12 実務で活かす人と組織の行動戦略６. 変わる顧客・変わる市場への対応力強化

13 取材で見えた育児と仕事を支える新しい選択肢と未来１. 育児アウトソースが変える共働きの暮らし ―家庭を支える「頼る」選択肢

14 取材で見えた育児と仕事を支える新しい選択肢と未来２. データが育児を変える ―テクノロジーが育児の負担を軽くする時代へ

コラム お父さんは育児に関わりたい ―希望と現実のあいだで



５ 価値観の変化と私たちの選択

01 働き方・キャリアのこれから１. 自律的キャリア形成と「働く理由」の問い直し

02 働き方・キャリアのこれから２. 組織と個人を両立するためのキャリア戦略

03 働き方・キャリアのこれから３. 若者世代の人生選択とキャリア観の変化

コラム 「日本人です」と伝えると、喜ばれる ―ナポリで気づいた日本の魅力

04 社会との関わりと新しい生き方１. 関係人口と多拠点での暮らし方

05 社会との関わりと新しい生き方２. 循環型経済と持続可能な地域社会

06 社会との関わりと新しい生き方３. 幸せの再定義と人生の価値観の転換

コラム 都市環境から見る、フィンランドのウェルビーイング

07 未来へのアクション１. イノベーションによる価値創造 ―持続可能な定常型社会における成長のかたち

08 未来へのアクション２. 今日からできる行動リスト

09 政策を味方に ―個人と社会が協働する未来のつくり方

コラム イタリア人の休日は Famiglia ―どこで何をするかより、誰と過ごすか

用語解説

■書籍概要

書名 図解入門ビジネス 最新 人口減少社会がよくわかる本

著者 寺坂絵里

定価 1980円（税込）

発売日 2025年11月13日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798075930(https://www.amazon.co.jp/dp/4798075930)

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18291622/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18291622/)