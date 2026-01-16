大学DX推進のキャリアボット、シント＝トロイデンVVとのシルバースポンサー契約を更新

株式会社キャリアボット株式会社キャリアボットは、シント＝トロイデンVVのシルバースポンサーです。(C)️STVV2025-2026当社ロゴは、トップチーム選手が着用する2025-2026シーズン練習着の前腿部分に掲出されます。写真は畑大雅(https://stvv.jp/team-member/taiga-hata)選手になります。(C)️ STVV2025-2026

【シント＝トロイデンVV（合同会社DMM.com フットボール事業部）小出剛 コメント】

この度、株式会社キャリアボット様と3期連続でスポンサー契約を継続できますことを、心より感謝申し上げます。STVVは「ここから、世界へ」をビジョンに、挑戦する人が世界へ羽ばたく機会を創り続けてまいりました。一人ひとりの可能性を広げてこられたキャリアボット様の取り組みと、私たちの想いは重なる部分が多いと感じております。キャリアボット様と共に、今シーズンも世界への挑戦を続けてまいります。引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。

【株式会社キャリアボット 代表取締役社長 岡崎浩二 コメント】

今シーズンもSTVVとのパートナーシップを継続できることを大変光栄に思います。大学DXを通じて学生の可能性を最大化させる弊社のミッションと、若き才能を欧州から世界へと送り出すSTVVの挑戦は目指すべき方向が一致しています。3期目となる今期はパートナーシップをさらに深化させ、欧州市場への進出やブランド認知向上を目指す日本企業（教育機関含む）とSTVVの懸け橋となり、新たなビジネス機会の創出に注力いたします。また、STVV・DMMに対しオンラインキャリアカウンセリングを通じたサポートを提供する予定でございます。これらの共創を通じて、グローバルに活躍できる人材の輩出に一層貢献してまいります。

株式会社キャリアボット ロゴ株式会社キャリアボットについて

代表者：岡崎 浩二（東京都立産業技術大学院大学 特任教授）

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 2F

事業内容：AI/XRを活用した大学キャリアセンター向けDX推進コンサルティング

https://careerbot.tokyo/

STVV ロゴ (C)️ STVVシント＝トロイデンVV(STVV)について

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。