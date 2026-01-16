2026年秋の正殿完成に向けた特別企画「夜の首里城復興祭り」 クラブツーリズム×オリオンビール コラボレーションTシャツを販売

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下クラブツーリズム）は、2026年秋の正殿完成に向けたクラブツーリズム特別企画「夜の首里城復興祭り」を祈念して、オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO村野一、以下オリオンビール）とのコラボレーションＴシャツを販売いたします。

この度販売するＴシャツには、沖縄の伝統工芸および伝統芸能の継承・発展に貢献することを目的とし、紅型をはじめ三線、花笠、ハイビスカスといった沖縄を象徴するモチーフを散りばめました。制作にあたっては当社の沖縄エリアを担当する女性社員が中心となり、沖縄への愛情を込めて沖縄のモチーフとクラブツーリズム公式キャラクター「くまぶー」がコラボレーションしたデザインといたしました。Ｔシャツの売上の一部は、沖縄の伝統芸能を次世代へと継承する活動に役立てられます。この取り組みを通じて、沖縄が誇る豊かな文化芸術がこれからも輝き続けることを願い、私たちは支援を続けてまいります。

※価格：2,970円（税込）／サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ

※この商品は、オリオンビールと琉球ワークス株式会社のライセンス契約により、琉球ワークス株式会社が製造、クラブツーリズムが販売しております。

■2026年秋の正殿完成に向けたクラブツーリズム特別企画「夜の首里城復興祭り」

開催日：2026年1月23・24・25・26日（4日間限定）

イベント内容：

首里城公園にてプロジェクションマッピングと琉球芸能を鑑賞します。琉球芸能は、沖縄を代表する演出家・平田大一氏による総合プロデュースのもと、沖縄の歴史と文化、首里城再建に向けた復興への願いを光と音と芸能で立体的に演出した内容となっております。心に響く特別な夕べをぜひご堪能ください。

また、復興に向けた現在の状況を首里城公園の解説員より解説いただき、復元中の正殿を外観より見学します。首里杜館では沖縄県産の物産展もお楽しみいただけます。

※イベントには当日までお申し込みいただけます。

『御城(うぐしく)の夕べ～彩りの首里城プロジェクションマッピングと琉球芸能 2026～』

＜詳細＞https://tinyurl.com/4hu5y957

※現地集合・現地解散

前回の首里城プロジェクションマッピングの様子（イメージ）琉球芸能（イメージ）

■クラブツーリズム×オリオンビール コラボレーションツアーも販売

オリオンハッピーパーク＆沖縄美ら海水族館バックヤード見学4日間

＜コース番号＞33015-988（羽田発）・75517-988（中部発）・83996-988（関西または伊丹発）

＜設定期間＞2026年3月～

＜旅行代金＞99,900円～209,900円

行程2日目・3日目は、オリオンビールが手掛けるホテル「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」に宿泊。本ツアーならではの特典として、オリオンハッピーパーク（オリオンビール名護工場）では通常の工場見学に加えてツアー限定のバックヤード見学にもご案内します。

＜詳細＞https://tinyurl.com/4kdyyua5

オリオンハッピーパーク

※近鉄グループホールディングス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：若井敬 ）とオリオンビールは2024年６月に資本業務提携契約を締結しました。近鉄グループの一員であるクラブツーリズムは、観光客の送客および受け入れに関する協働を行っています。