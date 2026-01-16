【新登場】球面ガラスと極小ボディが叶える、ちょうどいいスマートな日常が、驚きの価格で。2つ新色のFOSMET G2スマートウォッチ、早割5,096が 1/25まで

HHYU TRADING CO., LIMITED

スマートな生活を、もっと軽やかに、もっと身近に。G2スマートウォッチは、そんな想いから生まれました。

その最大の魅力は、「手首に溶け込む心地よさ」。アジア人の手首のために設計された1.19インチの小さなボディは、まるでアクセサリーのように軽やか。そして、なでたくなるような球面ガラスの温もりある曲線は、どこか懐かしい愛おしさを感じさせます。一日中つけていても、その存在を忘れてしまうほど自然なフィット感で、春の息吹を感じる2つの特別なカラーバリエーションで登場します。

FOSMETG2通常価格 \7,280 が、クーポン利用で実質 \5,096！

クーポンコード：FOSMETG2

Amazon：https://amzn.to/49l4kDV

公式：https://fosmet.jp/products/fosmet-grace-g2

※特別価格のご提供は、2025年1月25日（土）23:59まで。

この機会に、あなたの腕にぴったりのスマートなひとときを、ぜひ始めてください。

もちろん、小さなボディには、日常を彩るスマートな機能が集めています。

・常に寄り添う情報： 鮮明なAOMLEDディスプレイは常時表示に対応。時刻や通知を、さっとひと目で確認できます。

・生理周期管理： 専用アプリで簡単に記録。体のリズムを可視化し、ご自身のペースを整えるお手伝いをします。プライベートなデータは、もちろん厳重に保護されます。

・IP68防水：手洗いや雨の日も、生活のあらゆるシーンで安心してお使いいただけます。

天気や健康管理など、便利なツールがあなたの毎日をサポート。

・2本のベルト付き：気分や服、その日のシーンに合わせて、簡単に付け替えが可能。1台で何通りもの表情を楽しめます。

さて、この特別な価格で迎えられるチャンスは、1月25日（土）まで。あとほんの少しです。

FOSMET G2は、忙しい毎日を送るあなたの、小さなサポーターになりたいと考えています。身体のリズムを記録し、大切なお知らせを教えてくれる。そして何より、その小さくて温かい丸みが、一日中あなたの手首をそっと包み込みます。

●FOSMETについて：

インテリジェンスの出現により、スマートウェアは人々に広く使用され、スマートウォッチも急速に発展しました。FOSMETは2016年に活動歩数計の開発から、豊富な機能を備えたスマートウォッチに発展しました。そして、テクノロジーの継続的な革新と進化の過程で、ユーザーの声に応えて、綿密な調査や研究を行いました。機能やページデザインを常に最適化し、伝統的な時計の美しさとデジタル時代の健康管理の利便性を考慮し、ユーザーをスマート時代に導くことを使命としております。

