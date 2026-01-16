外国株式取引サイト リニューアルのお知らせ

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2026年1月24日（土）夜間より、外国株式取引サイトのリニューアルを実施しますのでお知らせします。

当社は「顧客中心主義」の経営理念のもと、2024年以降、WEBサイトおよびアプリにおけるUI/UXの向上に継続的に取り組んできました。外国株式においても、2025年4月に外国株式取引サイト（外貨建商品取引サイト）のスマートフォン対応を実施するなど、利便性向上に向けた改善に取り組んできました。

今回のリニューアルでは、幅広いお客さまが直感的に操作できる画面設計を行いました。外国株式トップ画面で、保有資産評価、評価損益、買付余力など、外国株式の資産状況を一目で確認できる機能を新たに追加します。また、これまで外国株式取引サイトでのみ利用可能だった外国株式の銘柄検索や取引画面について、WEBサイト上部の「銘柄検索」「取引」メニューから選択が可能となり、銘柄検索や取引画面への遷移がスピーディーにできるようになります。

当社は今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供し、さらに多くのお客さまの資産形成を全力で支援していきます。

■画面イメージ

保有資産評価、評価損益、買付余力など確認が可能に

（PC画面）（スマホ画面）

「銘柄検索」「取引」メニューに外国株式を追加

利用頻度の高い項目をショートカットメニューに表示 / 取引・口座管理など、目的別にメニューを表示

※サイトリニューアルの詳細はこちら(https://search.sbisec.co.jp/v3/ex/RT_foreign_info260116_renewal.html)

＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/884_1_c926897aa4060ce3ad5fa8a810872072.jpg?v=202601160622 ]

＜手数料等及びリスク情報について＞

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）、店頭CFD取引（SBI CFD）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。