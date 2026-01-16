オシエテとノールがインバウンド宿泊事業で協業開始

CRGホールディングス株式会社

CRGホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小田 康浩、以下CRGホールディングス）の完全子会社であり、インバウンド向け宿泊施設運営（アパートメントホテル、民泊等）、インバウンド多言語対応サービス（観光案内、問い合わせ対応）、ビジネス通訳翻訳サービスを提供する株式会社オシエテ（所在地：東京都渋谷区代々木、代表取締役：米津 雅史、以下「オシエテ」）は、不動産賃貸事業を営む株式会社ノール（本社：東京都武蔵野市西久保、代表取締役：小林一実、以下「ノール」）との業務提携により、東京・大田区エリアの「Nord Shimomaruko(ノール下丸子)」でアパートメントホテルの運営サポートを開始することをお知らせいたします。

■暮らすように泊まれる、インバウンド向けアパートメントホテル

Nord Shimomaruko（ノール下丸子）は、「暮らすように滞在する東京」をコンセプトに設計された、インバウンド旅行者向けのアパートメントホテルです。全室にキッチンや洗濯設備を備え、短期滞在はもちろん、1週間以上の中長期滞在やファミリー・グループ旅行にも対応。ホテルの快適さと、住居の利便性を兼ね備えた空間を提供します。

■デザイン性と機能性を両立した“和モダン”空間

スモーキーブルーを基調とした内装は、日本らしい落ち着きと現代的な洗練さを融合させたデザイン。海外ゲストからも評価の高い「和のテイスト」を取り入れつつ、家具・家電・照明に至るまで統一感のある設えとし、写真映えと居心地の良さを両立しています。

■都心アクセスと生活利便性を兼ね備えた大田区立地

東京・大田区という落ち着いた住宅エリアに位置しながら、都心部や羽田空港へのアクセスも良好。観光・ビジネスの拠点として使いやすく、混雑を避けて静かに滞在したい訪日外国人にとって理想的なロケーションです。

■オシエテによるインバウンド特化型オペレーション

本施設の運営には、インバウンド対応に強みを持つ株式会社オシエテが参画。多言語での問い合わせ対応、滞在中サポート、清掃・品質管理までを一貫して支援することで、オーナー様の負担軽減と、ゲスト満足度の最大化を実現します。

■ 施設概要

施設名称： Nord Shimomaruko (ノール下丸子)

所在地： 東京都大田区（東急多摩川線武蔵新田駅徒歩７分）

客室数： 15室（1K）

定員： 各部屋最大3～4名

設備： 高速Wi-Fi、キッチン、洗濯設備、バス・トイレ完備

予約方法： Airbnbなどの予約サイトから予約可能

https://www.airbnb.jp/rooms/1287304848775608819?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=b577a32e-7673-4733-a10d-d60ceedb985e(https://www.airbnb.jp/rooms/1287304848775608819?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=b577a32e-7673-4733-a10d-d60ceedb985e)

・・・

■ 今後の展望

当社グループは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、それに伴う構造的な人手不足を解決するために、主力の人材派遣紹介事業における「ヒューマンリソース」の提供に加え、専門ノウハウを活用した「アウトソーシング」、AI/RPA といった「インフォメーションテクノロジー」、障がいをお持ちの方の就労移行支援やサテライトオフィス運営といった「障がい者雇用支援」、専門性の高い通訳・翻訳を提供する「オンライン通訳・翻訳」、近年のインバウンド需要の高まりを見据えた外国人観光客向け「宿泊管理事業」などの多種多様なサービスを提供しています。 今後も、全てのステークホルダーの満足度向上のために邁進してまいります。

【CRGホールディングス株式会社 概要】

商号 CRGホールディングス株式会社

代表 代表取締役社長 小田 康浩

本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立 2013年10月

資本金 452百万円 ※2025年9月末時点

従業員数 36名（アルバイト、契約社員含む）2025年9月末時点

事業内容 グループの経営方針策定、経営管理他

URL https://www.crgh.co.jp/

【株式会社オシエテ 概要】

商号 株式会社オシエテ

代表 代表取締役 米津 雅史

本社 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZSMART代々木339

設立 2018年9月

資本金 76百万円 ※2025年9月末時点

事業内容 インバウンド向け宿泊施設運営（アパートメントホテル、民泊等）、インバウンド多言語対応サービス（観光案内、問い合わせ対応）、ビジネス通訳翻訳サービス

URL https://ociete.co.jp/

【株式会社ノール 概要】

商号 株式会社ノール

代表 代表取締役 小林 一実

本社 東京都武蔵野市西久保

事業内容 賃貸の管理・運営・資産管理

URL https://www.nord-sa.jp/

【報道に関するお問い合わせ】

ＣＲＧホールディングス株式会社 広報担当

TEL：03-3345-2772 FAX：03-3345-2771