「アイカツプラネット！」5周年記念イベント『HAPPY∞5th FANtime!』の開催を記念して、『アイカツ！チャンネル』での「アイカツプラネット！」本編の一挙配信プログラム実施が決定！

2026年2月21日（土）に日本橋三井ホールで開催予定の「アイカツプラネット！5周年記念イベント『HAPPY∞5th FANtime!』」。本イベントの開催を記念して、「アイカツ！シリーズ」公式YouTubeチャンネル『アイカツ！チャンネル』での「アイカツプラネット！」本編の一挙配信プログラム実施が決定しました。

2026年2月21日（土）に日本橋三井ホールで開催が予定されている「アイカツプラネット！」5周年記念イベント『HAPPY∞5th FANtime!』

本イベントの開催を記念して、「アイカツ！シリーズ」公式YouTubeチャンネル『アイカツ！チャンネル』にて「アイカツプラネット！」本編の一挙配信プログラムを実施いたします。

1月19日（月）より5週に渡って、「アイカツプラネット！」本編を5話ずつプレミア公開し、公開後1週間のアーカイブ配信も行います。

イベント当日までに本編をすべて視聴することができる、イベントをさらに楽しんでいただくためのプログラムとなっております。

アイカツプラネット！一挙配信プログラム 詳細

■配信場所

アイカツ！チャンネル【公式】

https://www.youtube.com/@aikatsu_channel

■配信スケジュール

1月19日（月）18:00～ 第1話～第5話

1月26日（月）18:00～ 第6話～第10話

2月2日（月）18:00～ 第11話～第15話

2月9日（月）16:00～ 第16話～第20話

2月16日（月）18:00～ 第21話～第25話

※各配信、1週間のアーカイブ配信あり

「アイカツプラネット！5周年記念イベント『HAPPY∞5th FANtime!』」では、当日ライブ配信を実施予定です。

現在、ライブ配信チケットが好評発売中！イベント終演後には、アーカイブ配信も予定しておりますので、イベント当日会場にお越しの皆様もぜひご購入ください。

「アイカツプラネット！」5周年記念イベント『HAPPY∞5th FANtime!』概要

■日程

2026年2月21日（土）

＜ヒルーイン公演＞ 開場13:45／開演14:30

＜ヨルーイン公演＞ 開場18:15／開演19:00

■会場

日本橋三井ホール

■出演

伊達花彩（音羽舞桜／ハナ役）、瑞季（月城愛弓／キューピット役）、長尾寧音（梅小路響子／ビート役）

渡邊璃音（本谷栞／シオリ役）、宇野愛海（陽明咲／ローズ役）、羽野瑠華（糸井紗良／サラ役）

サポート出演：わか、せな

■特設サイト

https://www.aikatsu.net/portal/planet5th/

ライブ配信情報

■配信サイト

Streaming＋

■チケット受付期間

2025年12月13日（土）10:00～2026年3月15日（日）18:00

■配信予定期間

[ライブ配信]

ヒルーイン公演 2026年2月21日（土）14:30～

ヨルーイン公演 2026年2月21日（土）19:00～

※ライブ配信中は巻き戻しての再生不可。

[アーカイブ配信]

ヒルーイン・ヨルーイン共通 2026年2月26日（木）21:00～2026年3月15日（日）23:59

配信に関しての不明点は下記URLをご確認ください。

https://eplus.jp/sf/streamingplus#user-guide

■「アイカツ！シリーズ」について

2012年に、データカードダス展開、テレビ放送がはじまった、トップアイドルを目指してアイドル活動(＝アイカツ！)に励む少女たちを描いた『アイカツ！シリーズ』は、これまでに「アイカツ！」「アイカツスターズ！」「アイカツフレンズ！」「アイカツオンパレード！」「アイカツプラネット！」とシリーズ展開を行い、テレビ番組、データカードダス、玩具、アパレル、雑貨、ライブ公演などクロスメディアで発信し人気を博しています。

2023年には、『アイカツ！シリーズ』10周年を記念して「アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～」が全国で劇場公開、2024年7月～は、新フランチャイズとして「アイカツアカデミー！」が配信されるなど、広く展開が続いています。

■「オールアイカツ！」ポータルサイト

https://www.aikatsu.net/portal/

■「アイカツ！シリーズ」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@aikatsu_channel

