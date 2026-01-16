にじさんじ所属VTuber 加賀美ハヤト劇場アニメ３部作の第１作品目「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」を２月４日(水)２０時よりニコニコで実況生放送

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴが運営するニコニコ公式チャンネル「VTuberのあそびば～ニコニコVパーク～」の人気生放送番組「VTuberと観る！映画実況シリーズ」にて、にじさんじ所属のVTuber・加賀美ハヤトが、劇場アニメ３部作の第１作品目『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』を実況生放送することが決定いたしました。

■VTuberと観る！映画実況シリーズ

本企画は、VTuberと視聴者が一緒に映画を観ながらリアルタイムで感想を共有できる映画上映番組です。

ニコニコのコメント機能を通じて、推しVTuberと一体感のある映画体験をお楽しみいただけます。

今回、加賀美ハヤトと一緒に観る映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』は、1月30日（金）から劇場公開される最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』へつながるシリーズ第1作目にあたります。『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』から12年後の世界を舞台に、腐敗した地球連邦政府に対し、戦いを挑む主人公ハサウェイ・ノアの苦悩と、その信念が描かれています。ガンダムシリーズのファンとして知られる加賀美ハヤトが、どのような視点と熱量で実況するのか注目です。

■番組概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1234_1_608640bb0a69f9776cd467045eeccd29.jpg?v=202601160622 ]

■出演者

加賀美ハヤト(Kagami Hayato)

玩具会社、「加賀美インダストリアル」の若き社長。

自社玩具のPRのため、自らライバーとしてデビューすることを決めた。

YouTube CH：https://www.youtube.com/@KagamiHayato

X：https://x.com/H_KAGAMI2434

■視聴する映画作品

機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ

第二次ネオ・ジオン戦争（シャアの反乱）から12年。

U.C.0105--。地球連邦政府の腐敗は地球の汚染を加速させ、強制的に民間人を宇宙へと連行する非人道的な政策「人狩り」も行っていた。

そんな連邦政府閣僚を暗殺するという苛烈な行為で抵抗を開始したのが、反地球連邦政府運動「マフティー」だ。リーダーの名は「マフティー・ナビーユ・エリン」。その正体は、一年戦争も戦った連邦軍大佐ブライト・ノアの息子「ハサウェイ」であった。

アムロ・レイとシャア・アズナブルの理念と理想、意志を宿した戦士として道を切り拓こうとするハサウェイだが、連邦軍大佐ケネス・スレッグと謎の美少女ギギ・アンダルシアとの出会いがその運命を大きく変えていく。

■「VTuberのあそびば～ニコニコVパーク～」とは

様々なVTuberの番組やイベント企画をお届けするニコニコ公式チャンネルです。VTuberとニコニコユーザーが自由に楽しく遊べる“みんなのあそびば”となる企画を発信しています。

チャンネルページ：https://ch.nicovideo.jp/niconico-Vtuber

公式X：https://x.com/nicovtuber_PR