～TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』から、ドラマCDが三度の登場！ ～TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』 ドラマCD 第3巻　発売情報第二弾！

盆ノ木至先生の漫画を原作とするＴＶアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』から、2026年4月8日（水）にドラマCDの第3弾が発売決定です！！

あなたの耳元に、ハイテンション即死ギャグを詰め込んだ音声ドラマを2026年もお届けいたします！

第1巻～第2巻に続いて今回も、アニメと原作コミック両方の面白さの再現を目指したドラマCDで、収録されるストーリーは、すべて未アニメ化の原作コミックをチョイスし脚本化！

今までのドラマCDで未登場のキャラクターたち、TVアニメ未登場の吸血鬼たちが、今作でも大挙登場予定！

ということで、本ドラマCD第3巻に登場するキャラクター＆出演キャスト情報を、本日公開させて頂きます。

◆ドラマCD第3巻に登場するキャラクター＆出演キャスト

・ドラルク：福山 潤

・ロナルド：古川 慎

・ジョン：田村睦心

・ヒナイチ：日岡なつみ

・半田 桃：松岡禎丞

・サギョウ：西山宏太朗

・ヒヨシ：小野大輔

・サテツ：細谷佳正

・ショット：田丸篤志

・マリア：日笠陽子

・ター・チャン：石原夏織

・ゴウセツ：稲田 徹

・フクマ：土岐隼一

・クワバラ：岩田光央

・半田あけ美：井上喜久子

・ヨモツザカ：子安武人

・武々夫：野津山幸宏

・加藤新一：藤原夏海

・横田 浩：菊池紗矢香

・萩野 真：朝井彩加

・通りすがりのイケメン：子安光樹

・熱烈キッス：小林未沙

・吸血鬼アベックにく美：能登麻美子

・吸血鬼メイド万歳：濱野大輝

・吸血鬼ジェントルおままごと：小西克幸

・吸血鬼貧弱くそモヤシ：河西健吾

・吸血鬼ネクタイの王：吉野裕行

・ナレーション：若本規夫

ほか

【ドラマＣＤ 概要】

ドラルク、ロナルド、ジョン。そして彼らを取り巻くバカと変態たちによるめくるめくハイテンション吸血鬼即死ギャグを、ぜひ今回もドラマCDでお聴きください！！

そして、ドラマCD単体の「通常盤」に加えて、描き起こしミニキャライラストを使用したアクリルキーホルダー２種セットの「特装盤」を今回も同時発売！

春夏秋冬の季節の風物詩をモチーフにしたドラルク＆ロナルドwithジョンのイラストによる特製アクリルキーホルダーをぜひお見逃しなく！

【商品情報】

【１】特装盤

商品名：TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』ドラマCD 第3巻 特装盤

発売日：2026年4月8日（水）発売予定

仕様：CD１枚＋アクリルキーホルダー２種 セット

品番：FFCM‐0121

価格：\5,170（税込）

※アクリルキーホルダーは、描き起こしミニキャライラストを使用！！

アクリルキーホルダー用イラストその１

ドラルクとジョンとこたつでお鍋

アクリルキーホルダー用イラストその２

ロナルドとジョンとたき火で焼きいも

【２】通常盤

商品名：TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』ドラマCD 第3巻 通常盤

発売日： 2026年4月8日（水）発売予定

仕様：CD１枚

品番：FFCM‐0120

価格：\3,300（税込）

■□共通仕様

キャッチ：TVアニメ『吸血鬼すぐ死ぬ』から、

ハイテンション即死ギャグを詰め込んだドラマCDが三度の登場！！！

発売日：2026年4月8日（水）発売予定

発売元・販売元：フロンティアワークス

ジャケットイラスト：原作者・盆ノ木至先生描き下ろしイラストを使用！

ドラマCD第3巻に収録されるストーリー：

１．第一死 オータムより新たなる刺客

２．第二死 メイドの土産はいい土産(前編)

３．第三死 メイドの土産はいい土産(後編)

４．第四死 突撃お前でおままごと

５．第五死 無限修正のオートグラフ

６．第六死 響け貧弱恨み節

７．第七死 女の子だってクソほどモテてぇよタコが

【アニメイトだけの限定セット仕様を今回も発売！】

〇TVアニメ「吸血鬼すぐ死ぬ」ドラマCD 第3巻 特装盤 アニメイト限定セット

ミニドラマCD付き（通常盤＆限定盤・共通ストーリー）

【収録ストーリー】 「第八死 不思議惑星ロナ・ル・ディオス」

【CAST】ドラルク：福山 潤、ロナルド：古川 慎、ジョン：田村睦心

吸血鬼エルダー：真殿光昭、ナレーション：若本規夫

【価格】6,270円（税込）

〇TVアニメ「吸血鬼すぐ死ぬ」ドラマCD 第3巻 通常盤 アニメイト限定セット

ミニドラマCD付き（通常盤＆限定盤・共通ストーリー）

【収録ストーリー】 「第八死 不思議惑星ロナ・ル・ディオス」

【CAST】ドラルク：福山 潤、ロナルド：古川 慎、ジョン：田村睦心

吸血鬼エルダー：真殿光昭、ナレーション：若本規夫

【価格】4,400円（税込）

≪店舗購入特典 情報≫

※特典は無くなり次第終了となります。

特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。

【アニメイト（通販含む）】

●オリジナル特典

【特装盤購入特典】76mm缶バッジ＋L判ブロマイド

【通常盤購入特典】 L判ブロマイド

※缶バッジ＆L判ブロマイドとも、ジャケットイラストを使用。

※L判ブロマイドは、特装盤と通常盤で共通の絵柄になります。

【Amazon.co.jp】

●オリジナル特典（通常盤＆特装盤とも）

ジャケットイラスト使用 メガジャケ

【楽天ブックス】

●オリジナル特典（通常盤＆特装盤とも）

ジャケットイラスト使用 ミニアクリルスタンド（６cm×６cmサイズ）

【ソフマップ・アニメガ】

●オリジナル特典（通常盤＆特装盤とも）

ジャケットイラスト使用 アクリルコースター（７６ｍｍ）

本件ドラマCDに関するコピーライト表記

(C)盆ノ木至（秋田書店）／製作委員会２すぐ死ぬ