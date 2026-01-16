神奈川県藤沢市初出店！アミューズメントフィットネスクラブ FIT-EASY 藤沢駅前店のオープンが決定！

フィットイージー株式会社 全国でアミューズメントフィットネスクラブを運営するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市）は、2026年2月10日（火）に「FIT-EASY 藤沢駅前店」をグランドオープンいたします。

現在、オープニングキャンペーンを実施中です。ご入会された方には、入会金や事務手数料、2026年2月分（日割）、3月分の月会費が無料となり、水素水サーバーとプロテインサーバーを2カ月無料でお使いいただけるほか、2月9日までにご入会されますと「永久割」として、月会費が永久に550円（税込）割引になります。

当店は神奈川県藤沢市に初出店の店舗となります。

藤沢駅から徒歩で約3分という立地にあり、駅周辺には商業施設やカフェ、ショッピングスポットが多く、仕事前・仕事帰り・学校帰りなど、いつでもお気軽にご利用いただけます。

FIT-EASYでは入会後31日経過で、すべての店舗をご利用いただけます。

相互利用により利便性が向上するだけでなく、各店舗で異なるマシンラインナップやサービスをぜひご体験ください。

- 藤沢駅前店 オープニングキャンペーン

※早期にご入会いただくことで以下の料金が無料になります

・入会金：3,300円（税込） ・事務手数料：2,200円（税込）

・月会費：2026年2月分（日割）、3月分

※早期入会で「永久割」として月会費が永久に最大550円（税込）割引となります

※キャンペーンについての詳細はホームページでご確認ください

- 新規オープン店舗概要

FIT-EASY 藤沢駅前店

住所： 神奈川県藤沢市藤沢460番1 AB藤沢ビル3階・4階

開業日：2026年2月10日（火）（1月30日～2月9日はプレオープン期間）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費:7,678円（税込）

店舗HP： https://lp.fiteasy.jp/lp-kanagawa-fujisawaekimae/

※本リリースに記載のオープン日や設備等は、変更となる場合がございます。

- フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,356,005,125円

従業員数：304名 2025年10月1日現在

店舗数：245店舗 2026年1月16日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。