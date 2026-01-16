奈月セナ写真展『SILLAGE （ シヤージュ）』開催決定

株式会社イマジカインフォス写真展『SILLAGE （ シヤージュ）』イメージカット写真展『SILLAGE （ シヤージュ）』イメージカット写真展『SILLAGE （ シヤージュ）』イメージカット写真展『SILLAGE （ シヤージュ）』イメージカット

2025年12月23日（火）に発売した最新写真集『MADONNA』（イマジカインフォス／刊）から続くストーリーとして、モデル／奈月セナ、撮影／ティム・ギャロによる写真展『SILLAGE （ シヤージュ）』の開催が決定。『MADONNA』の一部ほか、新規撮りおろしカットで紡がれる作品群をぜひ会場でご覧ください。

コンセプト

昨年の「LUCENT」の展示会が、月の見えない側―時間と光の層を探る試みだったとしたら、

「SILLAGE」は、その探求がやがて自然へとひらかれ、

木々や砂丘、川へと静かに広がっていく、その延長線上にある展示です。

ひとつの部屋から始まったまなざしは風に削れた砂、重なり合う葉の影、流れ続ける水へと向かい、

そこに写し出された写真は、余韻「シヤージュ」のように、静かに連なっていきます。

写真家ティム・ギャロと奈月セナによる詩的なコラボレーションの、次の章として生まれた展示です。

ティムギャロからのメッセージ

MADONNAの一部の作品とともに新たなフィルムで記録した美の香りで溢れる作品達をお楽しみください。

奈月セナからのメッセージ

昨年に続き、今年も写真展を開催することになりました。

2年連続での開催となります。

変わったもの、変わらないもの。

この一年で生まれた新たな視点を展示しています。

ぜひ会場でご覧ください。

内容

オリジナルプリント展示

オリジナルプリント発売

会場・時間

２月１6日～２２日 11:00-21:00 (SUN ~20:00)

渋谷 gallery LE DECO

東京都渋谷区渋谷３丁目１６-３高桑ビル4F

『奈月セナ写真集 MADONNA』書誌情報

価格：4,400円（税込）

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社